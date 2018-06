Sluneční brýle při sportu: nutnost na horách i při odpoledním běhu

Lidské oko je někdy až překvapivě odolný orgán, který vydrží mnoho a vzpamatuje se i z nepříjemných mechanických poškození. Tím méně si však uvědomujeme, jakou „paseku“ na něm může napáchat obyčejné sluneční záření. Na vše okolo něj a jeho vlivu na zdraví oka jsme se zeptali očních lékařek Jany Mikšovské z pražské kliniky DuoVize a Markéty Pixové z Oční kliniky Horní Počernice.

Mladí hrdinové, staří slepci

Mžourat do slunce s pokřivenou tváří a tvrdit, že vám sluneční záření vlastně vůbec nevadí, není žádné hrdinství. Vám možná nevadí, ale vašim očím ano. Ultrafialové záření může vést k poškození jednotlivých struktur oka, především rohovky, čočky a sítnice. „Pobyt na slunci je pro oči nebezpečný zejména v případech nižší koncentrace ozónu v atmosféře, kdy je výrazně vyšší intenzita UV záření. Oči by si v takovém případě měli chránit nejenom pacienti po očních operacích, například po laserové refrakční operaci či implantaci nitroočních čoček, ale i lidé se zdravýma očima, kteří žádnou oční operaci neprodělali,“ říká Jana Mikšovská a vyvrací tak mýtus o tom, že když máme oči zdravé, nemůže jim dlouhodobé působení UV záření ublížit.

Markéta Pixová zase varuje před plíživými poškozeními oka. Přicházejí sice v pozdějším věku, ale podceněním prevence si na ně zaděláváme už v mládí. „Světelné UV záření přispěje při dlouhodobém působení k urychlení vzniku nevratných změn na sítnici a vidění. Vliv UV záření na vznik věkem podmíněné makulární degenerace, tedy nevratných změn centrálního vidění na sítnici, je dlouhodobě znám, toto onemocnění se zpravidla projevuje ve vyšším věku zhoršením vidění zejména při čtení a obtížně se léčí, proto je tak důležitá prevence. A kromě ochrany před UV zářením je to strava bohatá na vitamíny a zdravý životní styl,“ vysvětluje doktorka Pixová.

Nenechte si překazit dovolenou zánětem

Obě lékařky pak varují před extrémními případy, jako je pozorování zatmění Slunce bez speciálních ochranných brýlí. V takovém případě může dojít k vypálení makuly, tedy místa v oku s nejostřejším viděním, a tím pádem i nevratné slepotě. Nejen takovéto extrémní případy stojí za závažným poškozením očí.

Neznamená to, že bychom se měli bát podívat se do slunce, ale na den strávený na hřebenech hor bychom se brýlemi rozhodně vybavit měli. Zornice oka reaguje jako clona fotoaparátu a reguluje množství slunečního záření, které dopadne na sítnici. „Nicméně dlouhodobý pobyt v místech intenzivního slunečního záření, tedy u moře nebo ve vysoké nadmořské výšce, může vyvolat drobné defekty epitelu rohovky a s tím spojenou výraznou bolest oka,“ říká doktorka Mikšovská. Pocity podobné zánětu spojivek, které je třeba léčit pomocí protizánětlivých kapek, mám dovolenou rozhodně nezpříjemní.

Slunce dráždí oči brzy ráno, odpoledne a u vody

Dalším častým mýtem je myšlenka, že pokud sluneční záření nepůsobí změny na pokožce, nemůže být závadné ani pro oči. Není to tak. V brzkých ranních nebo naopak odpoledních hodinách se sice už tolik neopálíme, ale kvůli úhlu, pod kterým na nás paprsky dopadají, můžeme ublížit svým očím. Slunce je tou dobou níže nad horizontem a svítí přímo do očí. Naopak v poledne mají naše oči lepší přirozenou ochranu v podobě očního víčka a řas.

Nemůžeme spoléhat na to, že chvilka slunečního záření oko nepoškodí. „Změny, které vzniknou v centru sítnice, jsou nevratné, proto je důležitá prevence, a to nošení kvalitních slunečních brýlí s UV filtrem - nejlépe zakoupených v optice,“ radí doktorka Pixová. Upozorňuje na zvýšenou nutnost chránit zrak ve vyšších nadmořských výškách, kde je UV záření intenzivnější, a také u vody, kde se paprsky odrážejí přímo do očí.

Primářka Mikšovská pak v této souvislosti upozorňuje na další velmi často opomíjený případ: „Vodní hladina znásobuje množství UV záření dopadající na lidské tělo. Proto je pro náruživé plavce vhodné používat speciální plavecké brýle s UV filtrem. Letní sezóna může být nebezpečná i pro uživatele kontaktních čoček, kteří používají kontaktní čočky při vodních sportech. Ve vodě se velmi často mohou vyskytovat různé typy infekcí a rohovky kryté kontaktními čočkami jsou výrazně náchylnější ke vzniku zánětu. Při vodních sportech je proto vhodné používat jednorázové kontaktní čočky, které doporučuji následně co možná nejdříve z oka vyjmout.“

„Tmavé brýle“ nestačí – kombinujte ochranu

Kontaktní čočky s UV filtrem jsou také výbornou ochranou proti UV záření. Ale pozor, neměli bychom spoléhat jen na ně. „Kontaktní čočky s UV filtrem ochrání pouze vnitřní struktury oka: rohovku, čočku a sítnici. Spojivky ale zůstávají bez ochrany – i s čočkami tak může dojít k výše zmíněnému podráždění, protože čočka chrání pouze část oka, na kterou je aplikována, nikoli své okolí,“ vysvětluje doktorka Pixová. Její kolegyně Jana Mikšovská upozorňuje, že čočky nedokážou zcela zamezit pronikání slunečních paprsků do oka. „Vhodnou kombinací je proto nošení kontaktních čoček s UV filtrem společně se slunečními brýlemi,“ říká.

Naopak klasické dioptrické brýle nejsou podle doktorky Mikšovské ideální ochranou, ačkoli si to mnozí z nás myslí. Ne všechny dioptrické brýle jsou totiž schopny UV záření dobře odfiltrovat. „Existují však i dioptrické brýle s čirými skly, která mohou oči před UV zářením ochránit. Nezáleží totiž na barvě skel, ale na jejich materiálu a povrchové úpravě,“ říká lékařka a doporučuje se na materiál brýlí a jeho vlastnosti předem informovat v optice. „Řešením mohou být také sluneční dioptrické brýle nebo sluneční klip, který nasadíte na své dioptrické brýle. To vše ale nemusí být pro sportovce pohodlným řešením. Nabízí se tak možnost laserové operace. Ta může být definitivním řešením potíží s dioptrickou vadou a její výhodou je, že není nutné ji odkládat ani v letních měsících,“ upozorňuje doktorka Mikšovská.