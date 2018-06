TEST: Bose Soundsport Pulse. Špičkový zvuk bez drátů s měřením tepu

Ze stále většího množství nových telefonů postupně mizí klasický jack konektor (bohužel), takže mnohým milovníkům hudby nezbývá než se poohlédnout po sluchátkách bezdrátových. Nutno však dodat, že zrovna při sportu a při běhání se absence kabelů hodí i z hlediska komfortu. Jakmile jednou vyzkoušíte bezdrátovou volnost, zpět ke kabelům už se vám nejspíš nebude chtít vracet. Hlavně proto, že už i bezdrátová sluchátka dokážou hrát skvěle. Jedinou nevýhodou je výdrž baterky.

Nemohu říct, že bych běhal s hudbou obzvlášť často, při běhání po nudných trasách ve městě je však pro mě hudba vítaným zpestřením a musím uznat, že dobře zvolená hudba už mi pomohla překonat nejeden těžký kilometr. A právě proto jsem se těšil na test sportovních sluchátek Bose.

Na první pohled vypadají veliká. Jsou to takzvaná in-ear sluchátka, která zastrčíte přímo do zvukovodu a jejichž tělo vám však vyplní skoro celé ucho. Chvilku jsem vybíral správnou velikost nástavce (součástí balení jsou tři velikosti) a laboroval s uchycením v uchu. Stále jsem měl pocit, že mi musí při běhu každou chvíli vypadnout. Jenže nevypadla a po pár naběhaných kilometrech jsem si zvykl a vlastně jsem je na sobě přestal vnímat.

Ke spárování sluchátek s telefonem můžete využít technologii NFC, sluchátka stačí přiložit k telefonu a ve speciální aplikaci Bose Connect (pro Android a iOS) si je připojíte. Pokud NFC nemáte nebo nechcete používat, můžete použít klasické Bluetooth 4, které slouží i k přenosu hudby a informaci o tepové frekvenci. Pro spárování v Bluetooth režimu musíte sluchátka zapnout a hned zase vypnout (musel jsem si přečíst návod, než jsem na to přišel).

Samotná mobilní aplikace od Bose toho mnoho neumí. Zobrazí vám informace o sluchátkách, ukáže aktuální tep, pomůže se základním nastavením a umožní aktualizovat firmware. Přenos tepové frekvence ale naštěstí funguje i v jiných aplikacích, jakými jsou Endomondo, Strava nebo Runkeeper, a to je dobře. Můžete prostě dál používat svou oblíbenou aplikaci a pouze k ní přidat informace o tepové frekvenci ze sluchátek. Snímač tepové frekvence je optický a nachází se na levém sluchátku. Když si sluchátka strčíte do ucha a otočíte s nimi proti směru hodinových ručiček, zaklesnou se do ušního boltce a snímač tepu se dotkne přímo kůže, kterou pak prosvětluje pro měření tepu.

Bose Soundsport Pluse bezdrátová sportovní sluchátka s měřením tepu

mikrofon: ano

výdrž: 5 hodin

měření tepu: ano, optický senzor v uchu

kompatibilní: kompatibilní s Runtastic, Endomondo, Strava a další (aplikace podporující Bluetooth 4 senzory)

další funkce: odolnost proti potu, možnost streamovat hudbu do dvou sluchátek současně

cena: 6 290 korun

- skvělý zvuk s výraznějšími basy

- přesné měření tepu

- odolnost proti potu i dešti

zápory:

- nízká výdrž na baterku

- cena



Měření tepu je velice přesné, hodnoty jsem srovnával s hrudním pásem od Garminu a byly naprosto srovnatelné. Jediný rozdíl, podobně jako snad u všech optických snímačů tepové frekvence, bylo zhruba dvouvteřinové zpoždění optiky oproti hrudnímu pásu. Pokud jsem přešel do sprintu a moje tepová frekvence vyletěla nahoru, optický snímač to zaznamenal se zpožděním, stejně jako následné zklidnění. Jinak však byly naměřené hodnoty totožné. Mrzelo mě však, že sluchátka nedokážou přenášet tepovou frekvenci i pomocí ANT+ a třeba k loňským sporttesterům od Garminu je kvůli tomu nepřipojíte.

I když je měření tepu skvělá vlastnost, nejzajímavější vlastnost sluchátek je bezesporu jejich zvuk. A tady Bose ukazují svou silnou stránku. Zvuk je prostě parádní. Čisté výšky, neošizené středy a zvýrazněné šťavnaté basy (nikoliv však přehnaně) dělají hudbu živou a zábavnou. Pokud si libujete v energické muzice, která se na běhání obzvlášť hodí, a máte rádi rock, mnou oblíbený metal nebo třeba hip hop, přijdete si na své. Sluchátka však netrpí nějakou extrémní přebasovaností jako například legendární Koss Porta Pro. Při běhání si však dávejte pozor, sluchátka poměrně izolují od okolního dění. Zvuk byl sice parádní, ale pokud mě kolem jedoucí cyklista neupozornil zvonkem, neslyšel jsem ho.

Sluchátka s kvalitním zvukem a přesným měřením tepu se ale neobejdou i bez slabších stránek. Jednou z nich je výdrž baterky, která je udávána na pět hodin. Není to mnoho, párkrát za rok chodím běhat i na delší dobu, pokud však na nabíjení myslíte a připojíte je na chvíli do nabíječky před každým výběhem, možná vás to ani nijak neomezí. Už jen 15 minut na nabíječce dokáže zajistit energii pro hodinu provozu. Druhou nevýhodou je pak vyšší cena, sluchátka se prodávají aktuálně za zhruba 6 300 korun. A to už je přeci jen docela dost. Pokud se obejdete bez měření tepu, můžete si pořídit levnější variantu Soundsport za 4 900 korun, což je sice příjemnější, ale i tak patří mezi nejdražší sportovní sluchátka na trhu. Odmění se vám však kvalitním zvukem, odolností proti potu a integrovaným mikrofonem, díky němuž si při běhání vyřídíte i důležité hovory.