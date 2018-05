Slavné „minimusky“ od New Balance jsou v českých obchodech opět k mání

Běžecké boty se dělí na dvě kategorie. Buď jsou postupně nahrazeny novými modely a generacemi, aniž by vzbudily výraznější rozruch, nebo se z nich stanou legendy. Ikony, na které běžci se slzu v oku vzpomínají ještě několik let poté, co se taková bota už dávno nedá koupit.

New Balance MT10

Minimus 10 od značky New Balance

New Balance Minimus MT10 první generace patří bezesporu do druhé kategorie. MT10 totiž byla jedna z prvních minimalistických běžeckých bot na trhu a nabídla tak zcela nový prožitek z běhu po tvrdém i nezpevněném povrchu.

Pokud k tomu navíc připojíte příběh o vzniku v podání charismatického Tonyho Krupicky, který v roce 2010 vzal do ruky své staré newbalansky a nůž, aby si vyrobil první „prototyp“ minimalistické boty, je o úspěch postaráno.

Technické parametry

Hmotnost MT10 byla krásně lehkých 205 gramů, drop činil tři milimetry a svršek boty byl ušitý tak, aby se boty daly bez potíží nosit jak v ponožkách, tak naboso. Podrážku tvořily drobné výstupky z vibramové gumy, které měly solidní životnost a spolehlivý záběr v lehčím terénu.

Na svou dobu (New Balance uvedl model MT10 na trh v roce 2011) to byla novátorská bota, která stran technických parametrů i funkčních vlastností bez nadsázky předběhla dobu.

Od té doby se na trhu objevilo ještě několik novějších verzí, ale žádná z nich nedosáhla úspěchu první generace. Každý z nástupců už byl buď až extrémně minimalistický, nebo se naopak svou konstrukcí blížil klasickým nízkoprofilovým krosovkám.

Velké množství lidí tak stále s lítostí vzpomínalo na to, jak se jim před lety běhalo v prvních „minimuskách“. A spousta z nich by dala cokoliv za to, aby si je mohla koupit znovu.

Z toho důvodu se v New Balance rozhodli pro velmi neobvyklý krok. Zařadili totiž sedm let starou botu zpátky do prodeje. Tato zpráva začala prosakovat už začátkem loňského roku, ale až v těchto dnech začíná mít zásadní dopad i pro českého běžce.

MT10 se totiž konečně dají znovu zakoupit i v českých běžeckých obchodech. Kdo měl tuto botu opravdu rád, neměl by příliš váhat, protože nikdo v tuto chvíli neví, jak dlouho model MT10 na trhu vydrží a jestli v příští sezóně nebude z nabídky opět vyřazen.