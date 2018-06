Skyrunning je tak trochu jiný běh

Každý jednou vybíhá poprvé a první běhy bývají často velmi podobné. Většina z nás začíná na půl hodince klusání v rovinatém terénu a posouvá se na 45 až 60 minut běhu po zvlněném parku. Jenže co dál? Rádi byste běželi přes hodinu, ale dvě hodiny kroužit po parku? To už člověka otráví. Hledáme a posouváme se o stupeň výš, bereme auto a vyrážíme k nejbližšímu lesu. Časovou náročnost jsme uspokojili, ale pořád je to málo. Připadáme si uzavření, nemůžeme se rozhlédnout do kraje a říct si, že třeba chceme dosáhnout tam toho vrcholu nebo že chceme doběhnout tam a tam.

Právě v této fázi přichází na řadu skyrunning, což je jedna z disciplín běhu v horách. Budeme-li přesní, Mezinárodní skyrunningová federace ISF ohraničuje tuto disciplínu převýšením přesahujícím dva tisíce metrů, se sklonem větším než 30 procent a lezeckými pasážemi nepřesahujícími II. stupeň obtížnosti. Běhá se cestou necestou, po nezpevněných pěšinách, překonáváte přírodní překážky a kocháte se výhledy do kraje. Tím, kdo kdo určuje, kudy poběžíte, je příroda.

"Nevýhody" skyrunningu

Pro běžce, kteří se prohánějí po vršcích hor, je to určitý životní styl. Běhání po promenádách a parcích je nenaplňuje. Je tu však určitá časová a destinační náročnost, která je pro většinu z nás zásadní. Kdo má možnost jít se čtyřikrát do týdne proběhnout na několik hodin po horách? Ne každý žije v blízkosti větších kopců a hor. Tím pádem se k časově dlouhému běhu připočítává ještě cesta. Co si však jednou týdně přece jen ušetřit trošku času a vyrazit si vyčistit mysl do ryzí přírody, kde jen tak někoho nepotkáte? Zkuste to.

Příkladem pracujícího člověka, který miluje hory, běh, lezení a skialpinismus, je Michal Veselý z Hradce Králové. Nedělá mu problém sednout do auta nebo na autobus, dojet si do 62 kilometrů vzdálených Janských Lázní, přeběhnout Krkonošemi do Špindlerova Mlýna, někdy i do Rokytnice, kde nasedne na autobus a cestuje zpátky domů. Co to pro něj znamená? "Pro mě běhání v horách znamená útěk od reality, zbavení se každodenního stresu ať už z práce, nebo od lidí kolem sebe. V krásné horské samotě si krásně vyčistím hlavu a mám dostatek času na přemýšlení, co s načatým životem," říká Michal.

Běh po horách jako sportovní disciplína

Po hřebenech hor se prohání spousta běžců, samotná sportovní disciplína skyrunning je však poněkud mladá. V devadesátých letech ji vytvořil italský horolezec Marino Giacomett, a proslavil tak známé běhy, jako je například závod na Mont Blanc. I u nás existuje Česká skyrunningová asociace, která v letošním roce vybrala sérii závodů, jež se započítávají do bodování Skyrunner® Czech Series. Že by nová výzva, nový cíl, nová motivace?

První závod a zároveň české mistrovství startuje 3. května v Oldřichovicích v Beskydech jako Perun Skymarathon. Běžce čeká pět strmých výstupů a čtyři sestupy.

V celém seriálu závodů Skyrunner® Czech Series můžete najít další disciplíny jako Ultra Skymarathon nebo Vetrical Kilometer. Ultra Skymarathon je závod s většími parametry, než má Skymarathonon, především přesahuje padesát kilometrů, Vertical Kilometer je extrémnější běh do vrchu.