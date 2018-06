Skvělý závod a trochu smolný osobák. To byl Hradecký půlmaraton

Na cca 4km mě dobíhá vodič s vlajkou 1:40 a tam jsem se rozhodl, že to přeci jen zkusím. Půlmaraton pod 1:40 by byl super novodobý osobáček. Běží se mi dobře, žaludek už nezlobí a vodiče občas dokonce popoháním, jelikož se mi zdá, že tempo je pomalejší, než by bylo potřeba.

Na občerstvovačce u 10km mi vodič trochu utíká, jelikož jsem se chvilku zdržel. Měl jsem žízeň a z běhu jsem přešel do chůze abych se pořádně osvěžil. Na víc než 400m mi ale až do cíle neuteče a bohužel se ukázalo, že měl tempo nastavené přesně. Sluníčko docela šajnuje, a já si říkám, proč jsem si bral to spodní triko, které v takovém závodě nemám osvědčené. Potím se, ale nedá se s tím nic dělat. Na každém občerstvení se tedy polévám abych se nepřehřál. V říjnu se to zdá divný, ale je to tak. Další km ubíhali poměrně dobře a já zjistil, že už u půlmaratonu nemám pocit, že je to daleko. Rozdíl je v tom, že si třeba na 10km neřeknu „ještě 11km“ ale „Už jen 11km“. přibližně 2km před cílem uvažuji o zrychlení a když míjím ceduli 20km opravdu přidávám.

Konečně dobíhám tu slečnu, která je přede mnou celý závod a předbíhám ji. Do cíle je to do kopečka a poslední metry bolí , ale dávám to. Za cílem cítím zklamání. Pod 1:40 mi chybělo 39 vteřin. Na jednu stranu jsem spokojený, že jsem zvolené tempo udržel celý závod, ale na druhou stranu mě těch 39 vteřin strašně štve. V cíli čeká celá rodinka a je to super, navíc hraje úžasný orchestr hradní stráže a PČR a je to fakt zážitek. Tak příště snad bude lépe.