Rungo pro ženy: komunita, která tě zvedne z gauče

Na Facebooku jsou tisíce skupin a mnoho z nich je o běhání. Ta naše je výjimečná v tom, že do ní mají muži vstup zakázán. Nejde o žádnou manifestaci separace, zkrátka se jen chceme bavit, o čem nás právě napadne, bez ostychu, bez mužů. Sdílíme a radujeme se ze společných úspěchů, které nedělíme na velké a malé. Úspěch je zkrátka pro některou i jen to, že našla odvahu a poprvé vyrazila v keckách na dvacetiminutovou procházku. Jen tak. Ne s dětmi na hřiště. Bez nákupní tašky, bez složenky na poštu a třeba i bez mobilu. S cílem být jen sama pro sebe a se sebou.

Co je na této skupině nejskvělejší? Jak se perfektně sešla. Tvoří ji bez výhrad ženy, které chtějí být pozitivní, chtějí být inspirativní a nechtějí ztrácet čas hádkami. Takřka záhada, že? Ale je to tak.

Co se ve skupině děje

Skupina je určená primárně k vkládání příspěvků, komentářů a fotek týkajících se běhání. Ty aktivnější členky pak v rámci skupiny vyhlašují různé výzvy, které řádně motivují sbírat cokoliv. Kilometry nebo třeba snímky zimy očima běžkyně.

Vznikají nová virtuální přátelství, která se mění v ta hmatatelná, a to je to, co mě jako zakladatelku skupiny těší nejvíce. Ženy se domlouvají, která jde na jaký závod, a tam se setkávají. Kolikrát je to pro některou impuls, vyrazit na něj poprvé. Vždyť tam nebude sama, ale bude patřit do skupinky známých tváří z Facebooku!

Magdaléna Majda Ondrášová

Vznikla silná komunita Rungo pro ženy, která je pevným dílkem celého RUNGO.cz. Správně pochopila a sžila se s podtitulem webu „běháme srdcem“ a ten naplňuje. Její součástí můžete být i vy, i ty.

Možná si časem uvědomíte, že i nalezení této skupiny bylo pro vás malým dárkem. Přeji vám krásné prožití svátků pohody.