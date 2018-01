Zázračné koření: těchto pět ingrediencí vám pomůže zhubnout

Pokud jste přes vánoce trošku přibrali, nevěšte hlavu. Právě teď je pravý čas svůj trénink trochu okořenit. Zaměříme se na cizokrajné přísady, které dokážou probudit náš metabolismus ze zimního spánku.

Skořice sníží hladinu cukru i cholesterolu

Skořice je zdrojem vápníku, vlákniny a minerálních látek, především manganu. Obsahuje i řadu dalších látek, které pomáhají snižovat hladinu cukru v krvi. Navíc pomáhá i snižovat cholesterol. Látky obsažené ve skořici pomáhají regenerovat tkáně a zlepšují a urychlují metabolismus. Pokud skořicí kořeníme pravidelně, pomůže nám snížit tělesnou hmotnost.

„Pravidelné užívání pomáhá při odbourávání tuku, protože má pozitivní účinek na rychlost metabolismu. Dále stabilizuje hladinu krevního cukru, což je při redukci důležité,“ doplňuje Monika Bartolomějová, hlavní nutriční specialistka Světa zdraví. Nebojte si jí okořenit ovoce (kromě jablek a hrušek chutná skvěle s banány), ale přidat ji můžete třeba pod pečené drůbeží maso nebo do rýžových pokrmů.

V zimě oceníme, že funguje i jako silná zbraň při nachlazení: účinně bojuje proti virům, bakteriím a plísním, patří mezi přírodní antibiotika, je silným antioxidantem. Skořice je účinným přírodním doplňkem stravy, ale nepřehánějte to s ní. „Optimální denní dávka bývá kolem 3 gramů denně a neměla by být vyšší,“ říká Monika Bartolomějová. „A pozor na zvýšenou konzumaci skořice při užívání inzulinu. V takovém případě se raději poraďte s lékařem,“ varuje odbornice.

Hřebíček podpoří trávení a zničí bakterie

Omamně voňavá usušená poupata tropických stromů máme spojena asi nejvíce se zimou, vánoci a – v doprovodu skořice – se svařeným vínem. Na tento kalorický nápoj ale teď na chvíli zapomeneme a představíme si hřebíček trochu jinak. „Je to koření s nejvyšším obsahem antioxidantů. Podporuje dobré zažívání a povzbuzuje tvorbu trávicích enzymů,“ říká Bartolomějová. Navíc funguje i jako přírodní antiseptikum a působí i proti bolesti.

K hubnutí a očistě těla je ideální zkombinovat ho se lněným semínkem: 10 gramů hřebíčku na 100 gramů semínka rozmixujeme na prášek a přidáváme po lžičkách do müsli nebo třeba do jogurtů po dobu jednoho měsíce (vždy tři dny a pak si dejte dva dny pauzu). Je to skvělý doplněk stravy při dietě nebo detoxu, který zrychlí vaše zažívání a podpoří činnost střev.

Zázvor zahřeje a urychlí metabolismus

Zázvor obsahuje pálivou látkou gingerol, která dokáže okamžitě zahřát i bojovat proti nachlazení, ale napomáhá i zrychlovat metabolismus. Zázvor usnadňuje průchod potravy trávicím traktem, zlepšuje zpracování živin. Vhodný je pro ty, kteří trpí zácpou nebo mívají potíže s trávením. Působí protizánětlivě, takže dokáže mnohé nepříjemnosti zarazit už v zárodku.

Pro sportovce máme ještě jednu dobrou zprávu: nejen, že zázvor podpoří hubnoucí proces, ale navíc umí i zmírnit bolest namožených svalů po tréninku. Zkuste ho zařadit do jídelníčku třeba jako zdravou alternativu výše zmíněného svařáku, která skvěle funguje při dietě a nachlazení, ale i jen tak pro zahřátí: nahrubo nastrouhejte zhruba lžíci zázvoru, přimíchejte 5 hřebíčků a půl lžičky skořice, zalijte horkou vodou a nechte 10 minut louhovat. Pak sceďte a pijte ještě horké.

Černý kmín snižuje tlak i hladinu cukru

Ve východní medicíně se černý kmín používá pro podpoření imunity, ale i jako podpůrná léčba při dýchacích potížích či problémech s ledvinami nebo srdcem. „Vědci také zjistili, že pomáhá stabilizovat hladinu krevního cukru či snižovat krevní tlak. Právě vyrovnaná hladina krevního cukru je při redukci váhy nezbytná,“ vyjmenovává účinky tohoto koření nutriční specialistka.

Denní dávka černého kmínu představuje zhruba jednu až dvě čajové lžičky. Můžeme ho přidat do čaje, ale skvěle chutná i ve slaných jídlech – jeho chuť totiž připomíná směs oregana, tymiánu a muškátového oříšku. Skvěle se bude vyjímat v salátech nebo zelených smoothies.

Kurkuma proti cholesterolu i na odbourání tuků

Toto koření, známé také jako indický šafrán, se v poslední době dostalo do našeho povědomí díky oblibě asijské kuchyně. Ve východní medicíně se používá pro prevenci rakoviny a jako cennou ingredienci ji zná i celostní medicína – především pro její antibakteriální a antioxidační vlastnosti. Dokáže také snižovat hladinu cholesterolu. Má velmi výraznou chuť. Hodí se do zeleninových jídel inspirovaných indickou kuchyní – je ostatně také součástí kari koření.

„Při dietě je prospěšná hlavně kvůli obsahu antioxidantů. Z nich je bohatě zastoupen kurkumin – oranžový pigment, který dává kurkumě typickou barvu. Má významné protizánětlivé vlastnosti a jeví se i jako prevence vzniku obezity, protože má schopnost ovlivňovat metabolismus tuků,“ říká Bartolomějová.

Bez pohybu by to nešlo

Koření, která mohou podporovat hubnutí, je více. Patří mezi ně například i máta, fenykl, hořčičné semínko, česnek nebo bazalka. Fungují jako skvělá podpora zdravého jídelníčku a dokážou rozpohybovat trávicí systém a potažmo celý metabolismus. Tím pomáhají urychlovat hubnutí i udržovat zdravá střeva.

Vždy je ale třeba dívat se na celý proces komplexně jako na styl, spojený s pestrou, ale vyváženou stravou a samozřejmě pohybem. „Žádné z těchto koření není samospásné. Vždy je potřeba mít pravidelnou, kvalitní stravu, správný pitný režim a pohyb. Pak vám koření takové hubnutí může usnadnit, popřípadě také urychlit,“ říká závěrem Monika Bartolomějová.