Výběh na skokanský můstek už je vám málo? Zkuste ho pokořit v noci

Nebojte se, nepoběžíte úplně potmě, osvětlení bude zapnuté a bude to opravdu netradiční pohled. Noční sprint s Benzina se poběží již v pátek 11. srpna.

Ve hře však zůstává i osvědčená a očekávaná klasika, která již několik let láká odvážlivce z celé republiky i zahraničí. I když není zrovna dlouhý, je to jeden z nejnáročnějších závodů. Má své originální kouzlo. Jde o to sebrat odvahu a pokořit ten hrůzostrašně vypadající kopec. A kdo to jednou zkusil, nemůže odolat a chce příští rok znovu.

Red Bull 400 Termín: 11. a 12. srpen

Místo: Harrachov Trasa: 400 metrů



„Ten závod je šílený adrenalin. Je hrozně těžké to popsat, člověk si to musí vyzkoušet, musí to zažít, aby pochopil, jaký extrém to všechno je. Je to obrovská výzva, ve které si každý účastník může sáhnout až na dno svých vlastních sil.“, říká o závodě Red Bull 400 triatlonista Jan Kubíček.

V minulém ročníku se sešla celá řada závodníků ze všech koutů nejen sportovního světa. Od fitness trenérů přes profesionální běžce až po amatéry. Mezi všemi vyčnívali hudebníci Jacob Bína a Ben Cristovao, kteří se připravují do Harrachova i v letošním roce.

A proč se sem po roce opět vracet?„Mám rád, když se lidi hecují, zkoušejí nové věci, dělají úplně jiné pohyby, než je pro ně běžné, a celkově vypadnou ze své denní rutiny,“ říká Ben Cristovao.