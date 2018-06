Závody, kde není čas to nejdůležitější a které vás budou bavit

Na těchto akcích totiž nejsou důležité výkony, ale příjemná a trochu bláznivá zábava s přáteli a blízkými. A třeba se vám podaří se i pěkně zamazat.

The Color Run

The Color Run 3. červen 2017 v 16:00



Výstaviště Praha

Je to pětikilometrový závod bez jakéhokoli měření času. Vyhrává každý, kdo si běh opravdu užije. Zdravotně nezávadné barvy a bílé tričko dostanou závodníci už ve startovním balíčku a prakticky celou trasu jsou posypáváni práškovými barvami, které na nich vytvoří originální a většinou i efektní barevné kombinace. Při průběhu cílovou páskou a poté probíhají úplné barevné orgie v podobě. Obarvení prostě nemáte šanci uniknout-

Běh pro Unicef

Běh pro Unicef Termín: 27. března

Místo: Praha Trasa: 12 a 7 km

Je to již čtvrtý ročník akce. Pobavit se, zasportovat si a zároveň udělat něco správného, o to tady jde. Delší dvanáctikilometrová trasa vede z Divoké Šárky do Stromovky, kratší sedmikilometrová začíná na Jenerálce, do Stromovky však míří též. Potkáte se s podobně naladěnými běžci, a zatímco sportem prospějete svému tělu, zároveň pomůžete i hladovějícím a nemocným dětem ve světě.

Běh pro Zoo Praha

Běh pro Zoo Praha Termín: 23. dubna

Místo: Praha- Trója

Trasa: 5 a 10 km

Pěti či desetikilometrová trať po cyklostezce v Troji je vhodná pro všechny věkové kategorie. Sice si moc neužijete terén či převýšení, odměnou vám ale budou krásné výhledy na řeku a druhý břeh. A protože závod navazuje na tradiční akci „Mobily pro gorily“, každý kdo přinese starý mobilní telefon, dostane startovné zpět. Tak proč si trochu nezasportovat v krásném prostředí, neprotáhnout nohy během či chůzí a neudělat něco pro záchranu našich chlupatých příbuzných?

Bahňák Noční sprint Termín: 12. května

Místo: Sokolov Trasa: 4 km

Bahňák noční sprint

A co se takhle trochu zamazat? Extrémních překážkových závodů je mnoho, ale co si ho vyzkoušet potmě? To už je trochu jiný level! Bez časomíry, bez stresu, jediné, o co jde, je zvládnout a zdolat čtyřkilometrovou trať plnou překážek. A královsky se bavit! Závodí tým dvou či tří kamarádů s čelovkami.



Neon RUN

Neon Run Termín: 2. září

Místo: Praha

Trasa: 5 km

Pětikilometrová trať je místo závodu o čas spíše jednou velkou party úplně pro všechny. Běží se v noci, přes místa plné neonových světel a zářivých barev, za zvuku hudby. Na čase vůbec nezáleží. V rámci startovního balíčku dostanete i neonovou zářící tyčinku do ruky, s kterou si ve tmě můžete užít spoustu legrace. Účastí zároveň podpoříte Nadační fond Kapka naděje.

Inspiroval vás některý ze závodů?