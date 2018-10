Sháníte čelovku? Poradíme, jaké parametry jsou při výběru důležité

Můžete mít sebelepší čelovku, když vám však nebude při běhu dobře sedět na hlavě, brzo skončí ve skříni nebo v bazaru. Obecně lze říct, že čím je čelovka lehčí, tím je také pohodlnější a lépe drží na hlavě. Budete se však muset smířit s nižší výdrží baterie a pravděpodobně také slabší intenzitou světla.

Jenže jak dobře vám na hlavě sedí, zjistíte až při pořádném běhu, to vám poskočení v obchodě neprozradí. Na co se tedy soustředit? Určitě podrobně prozkoumejte provedení pásku a možnost dostatečné úpravy jeho délky. Pohodlnému nošení napomáhá také správné rozložení váhy, na které se soustřeďte hlavně u těžších čelovek. Akumulátor umístěný vzadu na hlavě je rozhodně lepším řešením. Nic se však nevyrovná osobnímu vyzkoušení, popřípadě můžete dát na dobré recenze a doporučení jiných uživatelů.



Síla světla závisí na terénu

Vybírat si čelovku podle intenzity světla, které nabízí, nemusí být ideálním řešením. Spíše si nejdřív odpovězte na otázku, kde hodláte převážně běhat. Do města určitě stačí i méně výkonné světlo zhruba kolem 100 lumenů, v lese naopak oceníte silnější výkon, 250 lumenů a více. Čelovky dnes většinou nabízejí několik různých intenzit světla a snadnou možnost přepínání mezi nimi.

Kromě síly světla je velmi důležitým parametrem také jeho úhel. Světlo může svítit hodně do šířky nebo může být světelný kužel užší, ale o to více svítí do dálky. Pokud se nechystáte v noci běhat po útesech nebo skalách, oceníte spíše dostatečnou šířku světla. Pokud někde ve specifikacích najdete údaj +°29 (nebo vyšší číslo) máte jistotu, že šířka světla je dostatečná, aby osvětlila široký prostor i pro dva běžce. Naopak čelovky s hodnotou do °20 svítí lépe do dálky.

A je tu ještě barva světla. Podle řady výzkumů člověk lépe vidí při teplejších barvách. Neutrální bílá má hodnotu 4000-4500 K. Lepší viditelnost tedy zajišťují čelovky s hodnotou, která je shodná nebo nižší.

A co dál?

Důležitou vlastností, která může ovlivnit výběr čelovky, je také způsob jejího dobíjení. Budete preferovat tužkové baterie, nebo raději spoléhat na samostatný akumulátor, který se bude dobíjet samostatně? Obě řešení mají svá pro i proti a záleží spíše na konkrétním způsobu využití. Pro občasné použití jsou lepší spíše tužkové baterie, které neztrácejí svou kapacitu, když je nevyužíváte. Pokud budete naopak běhat s čelovkou často, je lepší využívat akumulátor. Tady si však zkontrolujte, jak přesně se bude dobíjet. Čím specializovanější kabel, tím vyšší pravděpodobnost, že už ho třeba za pár let nebudete moci sehnat a vybitá čelovka vám bude k ničemu.

Užitečnou vlastností čelovek je také alespoň základní odolnost proti vodě a vlhkosti. Čelovka nemusí disponovat zrovna odolností IP68, která by měla zajistit i přežití při ponoření, ale určitě se při výběru zajímejte, jestli má vůbec nějakou voděodolnost. S tímto úzce souvisí i případná ochrana proti pádům a jiným nehodám, které vás na cestě můžou potkat. Je to jednoduché, odolnější čelovka bude dražší, ale také více vydrží.

Poslední, nikoliv však nejméně důležitou vlastností je, jak moc je na čelovce možné světlo naklápět. Pokud bude svítit jenom do dálky nebo jen do země, asi vám příliš dobře neposlouží.

Na závěr možná ta úplně nejdůležitější rada. Jak sami vidíte, parametrů pro výběr čelovky je spousta. Snažte se proto nakupovat tam, kde vám na vaše otázky ohledně vlastností a specifikací čelovky dokážou poradit. Jen tak budete mít jistotu, že si skutečně koupíte to, o co jste měli zájem.