Šest tipů pro trénink nejen na maraton aneb jak vyběhnout ze zóny komfortu.

Můj život "začal" asi před šesti lety a rozhodně jsem při tom nehledal nějakou sado-maso kratochvíli. Spíš naopak, chtěl jsem začít dělat, co mě baví a naplňuje, a míň času trávit prací a obavama o budoucnost.

A tak jsem začal víc běhat a připravovat se na svůj první maraton. Potom jsem si říkal, jaký je to asi běžet dál, a vymyslel jsem si ultramaraton ŠUTR (Šárecký Ultra Trail – 54 kilometrů). No a pak jsem objevil Pražskou stovku a zjistil, že uběhnu i 120 kilometrů.

Vydělávat si na živobytí běháním ultramaratonů umí ale jenom hrstka lidí na celý planetě a tak jsem, namísto nový oktávky, nakoupil za půl milionu běžecký boty a otevřel běžeckej obchod. A první ráno se probudil a uvědomil si, že začíná další, pravděpodobně nejdelší, ultramaraton.

Za posledních pár let jsem poznal víc kamarádů a skvělejch lidí než za předchozích 35 let a našel si ženu, se kterou mám dneska dvě krásný děti. Nemůžu říct, že je to pohodlná cesta, rozhodně ale ta nejlepší, jakou si dovedu představit.

Zónu komfortu většinou neopouštíte z masochistickejch důvodů. Je to spíš důsledek toho, že si jdete za svým cílem nebo snem. Existuje pár věcí, který vám na týhle cestě pomůžou.

1. Stanov si cíl, kterej je magořina a tak trochu nad tvoje možnosti

Cíl ale musí bejt reálně dosažitelnej. Zaběhnout si maraton na měsíci se ti asi nepovede, existujou už ale lidi, co si ho dali na severním pólu. Chtít běžet maraton pod tři hodiny, když máš podle tabulek natrénováno na 3h 15min, může znamenat zlepšení tvýho osobáku na 3h 5min. Uvádí se, že optimální výzva by měla převyšovat tvoje aktuální možnosti o čtyři procenta. To je ale statistika bez emocí. A s těma se budeš potkávat mimo zónu komfortu často.

2. Naplánuj si postup

Zaregistruj se na přípravný a kvalifikační závody. Vypracuj si jednoduchej tréninkovej plán. Když to nejde podle představ, improvizuj. Nemoc neznamená, že musíš zůstat v posteli, ale jít intervalovej trénink asi není nejlepší nápad.

3. Sestav si playlist

Minimum komfortu ještě neznamená, že to musí bejt nuda. Obvykle lidem neradím, aby při tréninku poslouchali muziku, spíš naopak, ale na 39. kilometru může "Highway to Hell" na plný pecky znamenat přesně ten kopanec, kterej tě pošle do cíle.

4. Naplň si včas ledničku

Prázdná lednička není po dlouhým běhu ani nic chytrýho, ani nic přitažlivýho. Ideální čas pro doplnění živin a energie je v průběhu 30 minut po tréninku. Je blbý, když je strávíš ve frontě u pokladny v supermarketu.

5. Oznam kámošům, na co se chystáš

Pro kluky je často vlastní ješitnost ten nejlepší bič. Když ti večer před tréninkem 56 lidí na Facebooku olajkuje, že se zítra chystáš na pětatřicetikilometrový trénink, je to slušná motivace se na to ráno nevykašlat.

6. Vyběhni v protisměru

Běhat pořád stejnou cestou může bejt občas únavný. Jednoduchej způsob, jak najít novou tréninkovou trasu, je zaběhnout si tu, kterou znáš, opačným směrem. Pokud bydlíš blízko lesa nebo na kraji města, je zima a jaro ideální doba pro průzkum novejch tras. Stromy bez listí odkryjou netušenej ráz krajiny i spoustu novejch cest a trailů.

Michael Dobiáš

majitel běžeckého obchodu TRAILPOINT