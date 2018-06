Seriál pro začátečníky: obuv je základ. Volte vždy kvalitu

Ideální je pro začátečníky nechat si poradit ve specializovaném obchodě. Zde je vhodné absolvovat základní vyšetření techniky došlapu a vyzkoušet i více typů a značek obuvi. Tyto služby už nabízejí menší specializované prodejny, kde se prodavači většinou rekrutují z řad aktivních běžců. Jako začátečníci nikdy nekupujte nevyzkoušenou botu z e-shopu.



Mezi základní kriteria výběru běžeckých bot patří tělesná hmotnost, kondice a povrch, na kterém budete převážně běhat. Roli hraje i technika běhu, především oporové fáze, tedy způsob dokroku. Dále je samozřejmě důležité i pohlaví. Vzhledem k určitým odchylkám ve stavbě ženské nohy (užší pata a střední část) většina výrobců na trh dodává dámské i pánské modely běžeckých bot.

Základní rozdělení běžeckých bot si můžeme představit jako pomyslnou pyramidu, kdy její jednotlivá patra symbolizují druhy běžecké obuvi. Nejspodnější patro pyramidy zaujímají objemové boty pro pomalejší běh. Toto patro mezi rekreačními běžci početně mnohonásobně převyšuje ostatní. Obecně platí, že čím vyšší patro pyramidy, tím je obuv lehčí, tím méně obsahuje konstrukčních prvků a je určena pro rychlejší běh a současně pro běžce s vyšší kondicí a výkonností, takové boty noze tolik nepomáhají.

Zatímco začínající běžci by tedy měli vybírat z nabídky objemových bot, zdatnější a výkonnostní běžci používají podle typu tréninku více druhů bot ze všech pater. Jakýmsi samostatným patrem jsou minimalistické boty, které lze doporučit pro regenerační výklus a zdatnějším běžcům i na kratší výběhy. Samozřejmostí všech pater pyramidy je rozlišení běžeckých bot na silniční (s větším tlumením) a boty pro běh v terénu (s výraznějším vzorkem).

Klasická objemová běžecká bota by měla nohám poskytovat co největší komfort a přitom co nejméně zatěžovat pohybový aparát. Kvalitní lehká bota by měla optimálně tlumit došlap a udržet správnou biomechaniku nohy po celou dobu kontaktu s podložkou. Aby bota tvořila s nohou jednotný funkční celek, je důležité zvolit její optimální velikost. Při posuzování vhodné velikosti se osvědčilo mít ve stoji mezi palcem a špičkou boty určitý prostor. Noha se totiž při běhu prodlužuje, a to ne všem stejně (někdy až o 1,5 cm). Prodlužování nohy souvisí s funkcí podélné klenby, která se vlivem zatížení oplošťuje a protahuje. Kromě optimální délky je důležitá i šíře boty. Již několik firem vyrábí některé modely běžeckých bot ve více šířkách, což je velmi výhodné pro běžce s širší stavbou nohy, kteří jinak musejí volit výrazně delší botu, než skutečně potřebují.

Často probíranou otázkou je cena běžeckých bot. Z tohoto pohledu na našem trhu můžeme běžecké boty rozdělit do několika skupin. V prvním případě se jedná o cenovou relaci kolem jednoho tisíce korun. Na tuto částku se dostaneme až na výjimky v případě výprodejů sezónních kolekcí nebo u neznačkových bot. Zatímco kvalitní bota vydrží zpravidla stovky naběhaných kilometrů, u neznačkových bot často dochází ke ztrátě funkčních vlastností již po pár týdnech běhání. Bota se sice nerozpadne, ale již dobře netlumí a ztrácí i schopnost nohu optimálně stabilizovat.

Vzhledem ke zdravotní prevenci je skutečně výhodnější investovat do obuvi nad dva tisíce korun. Takové boty již zpravidla disponují dobrými funkčními vlastnostmi. Správně vybraná bota v cenové relaci dva až čtyři tisíce korun představuje záruku ochrany pohybového aparátu a dobré techniky běhu, a to na poměrně dlouhou dobu. Tato obuv je vyrobena z kvalitnějších materiálů s mnoha funkčními prvky.

Špičkové modely dnes stojí kolem čtyř tisíc korun. Rozhodně ovšem vždy neplatí: „čím dražší, tím lepší“. Ani nejdražší - špatně zvolená bota situaci neřeší. Při výběru je potřeba individuálně hledat optimální poměr mezi cenou a funkčními vlastnostmi boty. Než absolutní novinka mnohdy lépe vyhoví loňský, cenově výrazně výhodnější model. Nejdražší botu začátečník při pomalém běhu ostatně ani plně funkčně nevyužije. Zjednodušeně řečeno by takto při koupi zaplatil za něco, co ve skutečnosti nepotřebuje.