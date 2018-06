Seriál pro začátečníky: Jak vlastně na začátku běhat?

Čím častěji a rychleji budu běhat, tím lépe. Myslí si to pořád ještě spousta začátečníků a pořád je to velký omyl. Mýlka, která často může za to, že člověk běh vzdá. Běh je totiž pro začátečníka a jeho tělo nemilým překvapením, jemuž se snaží bránit a na které reaguje nepříjemnými pocity a často i bolestí.



Především pokud máte nadváhu (Body Mass Index vyšší než 30), doporučujeme nejprve začít s rychlejší kondiční chůzí. Vhodná je i chůze s holemi, takzvaná severská chůze neboli nordic walking. Tak naberete základní kondici, aniž byste zbytečně přetěžovali pohybový aparát. Po určité době pak můžete bez větších obav začít s během nebo si vybrat z dalších pohybových forem podle libosti a cílů. Základní a běhu příbuzné pohybové formy zobrazuje následující tabulka. Ukazuje i typickou intenzitu jednotlivých pohybových forem, respektive čas na jeden kilometr, doporučenou týdenní kilometráž a doporučený počet tréninků za týden. Aktivita

Cíle

Typická intenzita Km/týden Počet tréninků/týden Čas na 1 km (min) kondiční chůze získání základní kondice, zvýšení vitality

nízká 10-20 2-3 7:30 a více severská chůze nebo jogging (velmi pomalý souvislý běh) upevnění zdraví, získání základní kondice, redukce hmotnosti nízká do 10 2-3 6:30 – 7:30 severská chůze nebo jogging (velmi pomalý souvislý běh) udržení kondice nízká až střední 10-20 3 5:30 - 6:30 kondiční běh udržení a rozvoj kondice střední

20-60

3-4 5:00 – 6:00

Pokud si nejste jistí, která z uvedených pohybových aktivit je pro vás nejvhodnější, je dobré její výběr konzultovat s odborníky a případně absolvovat základní vyšetření nebo testy. Jen tak budete mít jistotu, že je váš trénink maximálně efektivní a že povede k naplnění vašeho cíle. Mezi základní diagnostické metody patří stanovení Body Mass Indexu (BMI) nebo určení optimální tepové frekvence pomocí sporttesteru. Body Mass Index slouží k orientačnímu posouzení skladby těla a každý si ho může spočítat sám, když svoji tělesnou hmotnost v kilogramech vydělí tělesnou výškou v metrech na druhou. Některé sportestery doporučují optimální pásmo tepové frekvence na základě jednoduchých testů. Začátečníci tak dostanou užitečnou informaci, ve které zóně mají přibližně běhat. Mezi pokročilejší a přesnější metody potom řadíme spiroergometrické vyšetření a stanovení některých biochemických ukazatelů z krve. Smyslem spiroergometrického vyšetření je analýza vdechovaných a vydechovaných plynů (kyslíku a oxidu uhličitého). Na základě jejich poměru lze určit, kdy (v jaké rychlosti) u běžce převládají aerobní procesy a naopak. Biochemická analýza krve je spíše vhodnější pro řízení tréninku výkonnostních běžců. Pro začátečníky je ideální určení tělesné skladby metodou elektrické bioimpedance a stanovení laktátové křivky. Podstata bioimpedanční metody určení tělesné skladby spočívá v průchodu slabého elektrického proudu lidským tělem. Protože různé tkáně (především tuk a svaly) vykazují různý odpor, lze na základě výsledků usuzovat na vzájemný poměr těchto a dalších tělesných komponent. Vyšetření laktátové křivky probíhá na běžeckém trenažeru. Zatížení se postupně zvyšuje (4 – 5 intervalů, ale rozhodně ne do maxima). Na jednotlivých stupních zatížení se zaznamenává vaše tepová frekvence a hodnota krevního laktátu z odebrané krve z ušního lalůčku. Pro odběr skutečně stačí jen minimální množství krve, proto se jedná o bezbolestnou metodu. Po skončení testu se z naměřených hodnot vytvoří laktátová křivka s doporučením optimální tepové frekvence a rychlosti běhu. Metoda je i velmi účinná pro určení zón pro spalování tuků.