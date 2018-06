Seriál Craft RUNGO běhů 2017: propozice

Seznam závodů:

Registrovat na celý seriál se můžete ZDE Registrace na jednotlivé závody bude spuštěna 19. 12. 2016!!!!

Cena startovného na všechny závody: 2150 Kč



V ceně startovného na celý seriál pro vás máme funkční triko CRAFT Active Extreme 2.0 , které obdržíte poštou.

Dámské triko CRAFT Active Extreme 2.0 bílé Dámské triko CRAFT Active Extreme 2.0 růžové Dámské triko CRAFT Active Extreme 2.0 černé

Pánské triko CRAFT Active Extreme 2.0 černé Pánské triko CRAFT Active Extreme 2.0 modré Pánské triko CRAFT Active Extreme 2.0 bílé

Odkaz na dárkový certifikát obdržíte společně s potvrzovacím emailem o připsání platby.

Zaplacením startovného brněnského závodu přispějete 50 Kč na projekt KURA KURA – želvy v ohrožení

Želvy existují na Zemi téměř 250 milionů let. Byly svědky rozkvětu i pádu dinosaurů, poznaly nejrůznější druhy predátorů, přežily změny podnebí. Dnes ale mizí z povrchu Země a v zápase o zachování jejich genofondu hrají důležitou roli i zoologické zahrady. Zoo Brno realizuje projekt „Kura Kura – želvy v ohrožení“, jehož cílem je zřídit ve spolupráci s nadací Yayasan Kura-Kura rehabilitační centrum ve vesnici Toyapakeh na ostrově Nusa Penida, ve kterém budou odborníci poskytovat veterinární péči želvám zabaveným nelegálním obchodníkům. Garantem odborné péče je Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Součástí tohoto centra bude i vzdělávací středisko pro domorodce i turisty, které bude upozorňovat na nebezpečí hrozící želvám - jedné z nejohroženějších skupin indonéské fauny.

Dále v ceně startovného každý závodník získává pro každý závod: Bavlněné triko s krátkým rukávem s originálním potiskem (jiný potisk a jiná barva na každý závod), startovní číslo, zapůjčený měřicí čip, perníkovou medaili, SMS s výsledkem, elektronický pamětní diplom, občerstvení v cíli, zajištění a značení závodu. Tyto věci si lze vyzvednout jen při prezentaci k jednotlivým závodům.

Jak se registrovat: Registrovat na celý seriál se můžete zde

Kapacita seriálu: 400

Dokdy je možno se registrovat na celý seriál: do 18. 12. 2016

Termín pro zaplacení startovného: do 7 dní od registrace, nejpozději 18. prosince 2016, další platby nebudou z technických důvodů umožněny. Pokud nebude startovné uhrazeno ve stanoveném termínu, bude závodník ze startovní listiny vyřazen. Při neúčasti se startovné nevrací.



Bodování seriálu

Vítěz kategorie obdrží 100 bodů a následně všichni závodníci příslušný poměr podle jejich výsledku.

Pokud tedy závodník zvítězí v závodě ve své kategorii v čase 0:30:00 (a získá tak 100 bodů), tak závodník, který poběží v čase 1:00:00, získá 50 bodů. Rozdíly v čase často i v desítkách sekund tak nemusí znamenat rozdíl v bodech.

Kategorie:

Seznam závodů 18.3. Praha 8. 4. Ostrava 11. 6. Plzeň 16.9. Brno 30. 9. Pardubice 21. 10. Praha Startovné jednotlivých závodů: 350 Kč (400 Kč Brno)

MUŽI

Junioři 15 - 20: ročník 2002 - 1997

Kategorie A 21 - 39: ročník 1996 - 1978

Kategorie B 40 - 49: ročník 1977 - 1968

Kategorie C 50 - 59: ročník 1967 - 1958

Kategorie D 60 - 69: ročník 1957 - 1948

Kategorie E 70 - ... : ročník 1947 - ..



ŽENY

Juniorky 15 - 20: ročník 2002 - 1997

Kategorie A 21 - 39: ročník 1996 - 1978

Kategorie B 40 - 49: ročník 1977 - 1968

Kategorie C 50 - 59: ročník 1967 - 1958

Kategorie D 60 - 69: ročník 1957 - 1948

Kategorie E 70 - ... : ročník 1947 - ..

Rozhodující pro určení kategorie je ročník narození, nikoliv samotné datum narození (např. pokud je závodníkovi v roce 2017 40 let, tak patří do kategorie Muži 40-49 i přesto, že zatím mu 40 let nebylo).

V případě rovnosti bodů po skončení posledního závodu seriálu bude rozhodovat počet získaných bodů na posledním popř. předposledním závodě.

Pro celkové vyhlášení je nutné, aby závodník absolvoval aspoň 3 závody.

Závodníci na prvních 3 místech v celém seriálu v každé kategorii získávají vouchery na 2 000 Kč, 1 500 Kč, 1 000 Kč od firmy Craft, které obdrži při vyhlášení výsledků po skončení posledního závodu.

Výsledky budou po skončení jednotlivých závodů zveřejněny tady.



