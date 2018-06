Seriál Craft RUNGO běhů 2016: propozice

Seznam závodů:

Registrace na celý seriál byla ukončena. Registrace na jednotlivé závody byla spuštěna 1. 12. 2015!!!!

Cena startovného na všechny závody: 1800 Kč



V ceně startovného každý závodník získává pro každý závod: Funkční tričko Craft Prime s krátkým rukávem s originálním potiskem (jiný potisk na každý závod), startovní číslo, zapůjčený měřicí čip, perníkovou medaili, SMS s výsledkem, elektronický pamětní diplom, občerstvení v cíli, zajištění a značení závodu. Tyto věci si lze vyzvednout jen při prezentaci k jednotlivým závodům.

Dokdy je možno se registrovat na celý seriál: do 24. 12. 2015

Termín pro zaplacení startovného: do 7 dní od registrace, nejpozději 28. prosince 2015, další platby nebudou z technických důvodů umožněny. Pokud nebude startovné uhrazeno ve stanoveném termínu, bude závodník ze startovní listiny vyřazen. Při neúčasti se startovné nevrací.



Bodování seriálu

Vítěz kategorie obdrží 100 bodů a následně všichni závodníci příslušný poměr podle jejich výsledku.

Pokud tedy závodník zvítězí v závodě ve své kategorii v čase 0:30:00 (a získá tak 100 bodů), tak závodník, který poběží v čase 1:00:00, získá 50 bodů. Rozdíly v čase často i v desítkách sekund tak nemusí znamenat rozdíl v bodech.

Kategorie:

Seznam závodů 19.3. Praha 9. 4. Ostrava 11. 6. Plzeň 17.9. Brno 1. 10. Pardubice 22. 10. Praha Startovné na jednotlivých závodů: 390 Kč při registraci online 2 měsíce předem 450 Kč při registraci online 500 Kč při registraci na místě

MUŽI

Junioři 15 - 20 2001 - 1996

Kategorie A 21 - 39 1995 - 1977

Kategorie B 40 - 49 1976 - 1967

Kategorie C 50 - 59 1966 - 1957

Kategorie D 60 - 69 1956 - 1947

Kategorie E 70 - . 1946 - ..

ŽENY

Junioři 15 - 20 2001 - 1996

Kategorie A 21 - 39 1995 - 1977

Kategorie B 40 - 49 1976 - 1967

Kategorie C 50 - 59 1966 - 1957

Kategorie D 60 - 69 1956 - 1947

Kategorie E 70 - . 1946 - ..

Rozhodující pro určení kategorie je ročník narození, nikoliv samotné datum narození (např. pokud je závodníkovi v roce 2016 40 let, tak patří do kategorie Muži 40-49 i přesto, že zatím mu 40 let nebylo).

V případě rovnosti bodů po skončení posledního závodu seriálu bude rozhodovat počet získaných bodů na posledním popř. předposledním závodě.

Pro celkové vyhlášení je nutné, aby závodník absolvoval aspoň 3 závody.

Závodníci na prvních 3 místech v celém seriálu v každé kategorii získávají vouchery na 2 000 Kč, 1 500 Kč, 1 000 Kč od firmy Craft.

Výsledky budou po skončení jednotlivých závodů zveřejněny tady.



Děkujeme partnerům závodu, kterými jsou: Craft, Mattoni, B. Braun, Garmin , EPP - Pomáhej Pohybem