Záchrana pro ty, co nechodí k lékaři? Senzor zjistí nemoc z potu

Senzor dokáže z vašeho potu diagnostikovat onemocnění

Vědci ze Stanfordské univerzity vyvinuli speciální senzor, který při kontaktu s vaším potem dokáže provést analýzu na molekulární úrovni a zjistit, zda například netrpíte cystickou fibrózou nebo zda nemáte začínající cukrovku. Senzor v současné době prošel prvními úspěšnými testy na skupině dobrovolníků a jeho autoři věří, že by jednoho dne mohl pomoci při včasné diagnóze závažných onemocnění, při vývoji léčiv nebo pro přesnější dávkování léků přesně upravené pro každého pacienta.

Hotovo však ještě není a nějakou dobu potrvá, než se podobný senzor dostane do chytrých náramků na našich zápěstích. Faktorů, které mohou ovlivnit složení potu, je obrovské množství a bude potřeba ještě mnoho testů, aby data ze senzoru bylo možné správně interpretovat. Autoři senzoru ze Stanfordu však nejsou žádnými začátečníky. Již v minulém roce například vyvinuli senzor, který z potu dokáže získat základní biometrická data a pomocí Bluetooth je poslat do mobilního telefonu. U chytrých hodinek a náramků budoucnosti se ještě máme na co těšit.

Po 50 letech znovu na Bostonském maratonu

Je to skoro až neuvěřitelné, jak se svět sportu za posledních pár let vlastně změnil. Jedním z příběhů, na kterém je to dobře vidět, je i příběh Kathrine Switzerové, která se teprve před 50 lety stala oficiálně první ženou, která běžela slavný Bostonský maraton. Rok před ní běžela Bostonský maraton sice již Roberta Gibbová, tehdy ale ještě neoficiálně a bez startovního čísla.

Přesto to ani Kathrine Switzerová neměla jednoduché. Letos si po 50 letech svůj výkon zopakovala (byl to již její 40 maraton v životě) a v cíli se rozpovídala o tom, jaké to vlastně tenkrát bylo.

V roce 1967 se ženy účastnily profesionálních sportovních soutěží jen výjimečně a dokonce i její vlastní trenér prý tehdy říkal, že běhat maraton není pro křehkou ženu vhodné. Přestože žádná oficiální pravidla to prý nezakazovala, účast žen byla tehdy nepřípustná. Kathrine se přesto zaregistrovala do závodu jako K. V. Switzer a nakonec bez povšimnutí vyrazila i s vlastním startovním číslem. Přestože se jí v průběhu závodu jeden z pořadatelů pokusil strhnout startovní číslo a vyřadit ji, nakonec doběhla až do cíle.

Letos již 70letá Kathrine Switzerová zvládla se stejným startovním číslem uběhnout Bostonský maraton za 4:44:31 a po závodě prohlásila: „Dnešní závod byl oslavou uplynulých 50 let, těch příštích 50 bude ještě lepších.“

Video: půlmaraton s 13 pivy za hodinu a tři čtvrtě

Běhání a pivo k sobě sice úplně nepatří, ale přesto k sobě mají blízko. Emmet Farnan má rád oboje a je nejen rychlý běžec, ale i rychlý pijan piva. Rozhodl se spojit obě své dovednosti a vyrazil na půlmaratonský závod, na kterém si dal po každé míli jedno pivo. Celé toto počínání natočil na video, které si můžete prohlédnout níže. Závod zvládl za 1:43:42, což je z mého pohledu opravdu krásný čas. Třeba můj osobní rekord na půlmaratonu je jen o nějakých pět minut lepší, a to jsem se nezdržoval pitím piva, což spolu s alkoholem v krvi rychlosti určitě nepřidá.

První pivo si dal Emmet už před startem a další pak doplňoval po každé míli. Měl s sebou kamaráda na kole, který mu vezl zásobu plechovek. Na videu je vidět, že vycucnout plechovku piva mu opravdu trvá jen několik vteřin, osobně si ale moc nedovedu představit běh v tempu pod pět minut na kilometr třeba už jen po třech pivech. A přestože takové počínání nelze nikomu doporučit, podívaná je to zajímavá. Běžecké pasáže mezi jednotlivými zastávkami jsou zrychlené, takže video má jen deset minut.