Šest běžeckých otázek, na které jste se styděli zeptat

1. Jak se vyvarovat odření penisu?

Ryze pánský problém znepříjemnil trénink už nejednomu běžci. Tuto chlapskou bolístku většinou způsobuje nevhodně zvolené prádlo. Pokud dopřejete své chloubě volnost pohybu v síťce běžeckých trenek, mohli byste po tréninku litovat.

Nejlepším řešením je samozřejmě prevence. Investujte proto do kompresního prádla, které zamezí pohybu penisu, a tím i nepříjemným odřeninám. Pozornost věnujte také materiálu. Nekvalitní textilie totiž dokážou pod kompresními trenýrkami udělat doslova saunu, která není pro trénink tím pravým. Odřeniny se zpravidla nehojí příliš dlouho. Pokud však budete chtít vzniklé trable svým intimním partiím stůj co stůj vynahradit, sáhněte po přípravcích značky Sixtus, které jsou určeny speciálně sportovcům. Pro další informace, ale i pobavení si můžete přečíst článek našeho redaktora, který se o tomto pánském problému rozhodl napsat bez jakýchkoliv vytáček.

2. Stává se mi, že si během tréninku musím odskočit na velkou. Je to normální?

Buďte naprosto v klidu. S běžeckým průjmem se setkala už řada sportovců. Zažívací potíže mají především ti, kteří nejsou vzhledem k dané zátěži dostatečně trénovaní. Souvisejí se změnou hladiny hormonů při zátěži a s přesunem krve z oblasti zažívacího ústrojí do pracujících svalů. Nejde však o problém, který by zásadně ohrožoval zdraví.

Pokud se chcete střevním problémům spolehlivě vyhnout, nezbývá než dodržovat během tréninku tempo, na které jste zvyklí. To platí také o vzdálenosti. Bohužel snad žádný sportovec nechce zůstat na jednom místě a neustálé vylepšování osobáků k běhání zkrátka patří. Jedinou osvědčenou radou je tak vzít si s sebou do kapsy kousek toaletního papíru pro případ nouze. O dalších příčinách, které mohou mít na svědomí střevní potíže během tréninku, si můžete přečíst zde.

3. Nosí běžci spodní prádlo?

Jak kteří. U pánů může být běhání naostro spojeno právě s odřeninami nebo nepříjemným pocitem zapříčiněným hopsajícími kalhotami. Najdou se ale i tací, kteří na pocit volnosti nedají dopustit. Podobně to mají i dámy. Zatímco některé si nedokáží představit trénink se zaříznutým prádlem mezi půlkami, jiné by si bez něho připadaly skoro jako nahé.

Ani ze zdravotního hlediska nelze jednoznačně říct, která varianta je lepší. Stejně většinou náš trénink po pár desítkách minut končí a my jako první zamíříme do sprchy, kde zpocené oblečení sundáme. Vše tak záleží na individuálních preferencích každého z nás. Rozhodně si tak nemusíte připadat divně, ať už běháte naostro, nebo ne. Názory jiných běžců na nošení spodního prádla se můžete dočíst v této anketě.

4. Během tréninku mám problém s pšoukáním. Dá se s tím něco dělat?

Plynatost způsobují těžko stravitelné složky potravy s vysokým obsahem oligosacharidů (luštěniny), glukosinolátů (brukvovité potraviny, například zelí) či alicinu (česnekovité). Při trávení této potravy pak vznikají plyny.

Před skupinovým výběhem proto dejte raději přednost nenadýmavým potravinám, mezi které patří například maso, rajčata, paprika nebo hlávkový salát. Jídlo nezapomeňte pořádně rozžvýkat. Pokud totiž budete hltat, může se stát, že spolkneme vzduch, který také způsobuje nadměrnou plynatost. Možným řešením jsou doplňky stravy, které můžete volně zakoupit v lékárnách a které zabraňují nadměrné plynatosti i nadýmání. O dalších možných příčinách vašich hlučných nehod se můžete dočíst zde.

5. Mám odřené bradavky. Jak se to stalo?

Bradavky rozedřené do krve už nemile překvapily nejednoho začínajícího běžce. Může za to oblečení, které se o ně při pohybu odírá. Nejjednodušší cestou jak problému předejít je si bradavky před vyběhnutím zalepit. Aby však náplast vydržela na místě déle než pár set metrů, je ideální kůži okolo bradavek vyholit. Vhodnou alternativou může být kompresní triko, které zabrání pohybu oblečení na hrudi. Pokud už máte s odřenými bradavkami co do činění, použijte k rychlejšímu hojení například krém na opruzeniny Bepanthen, Rybilka či Sudokrem. Pokud vás zajímá, jak bojovat s odřeninami i na jiných místech, než jsou bradavky, přečtěte si tento článek.

6. Může spolu souviset běhání a ztráta menstruace?

Rozhodně může. Tento problém se týká často vrcholových sportovkyň, ale nevyhýbá se ani ženám, pro které je sport jen koníčkem. Ztrátu cyklu způsobuje nedostatečný energetický příjmem a nepřiměřená zátěž při trénincích. Ty mají totiž za následek pokles procenta tělesného tuku, který je spouštěčem celého problému.

Většinou lze tyto potíže velmi snadno vyřešit, a to opětovným nabráním tělesného tuku. Není však kvůli tomu bezpodmínečně nutné přestat s běháním. Zkuste začít místo toho tréninky prokládat méně náročnými aktivitami, jako je jízda na kole nebo jóga. Důležité také je zaměřit se na úpravu jídelníčku tak, aby výdej energie nepřekračoval její příjem. Jaké další symptomy většinou doprovází ztrátu menstruace, zjistíte zde.