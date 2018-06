TEST: Scott T2 Kinabalu, trailové boty, jimž asfalt nevadí

Rozbalili jste boty a rovnou v nich vyběhli?

Magdaléna: Rozbalil je můj pětiletý syn a byl z nich tak nadšený, že je prvně obul on. Pak mi je vrátil a vyběhli jsme společně asi na dva kilometry.

Petr: Já si je rozbalil sám a cvičně je vzal na cestu do práce. Ušel jsem v nich asi dva kilometry, než jsem v nich poprvé vyběhnul. Dělám to tak skoro vždycky.

Jaký jste z nich měli pocit?

Petr: První dojem nebyl zrovna ideální. Hned jak jsem boty obul a utáhnul tkaničky, tlačil mě v jednom místě jazyk. Je pravda, že mám asi trochu vyšší nárt. Když v nich ale běžím, vůbec to nevnímám. A po doběhnutí nemám žádné otlaky.

Magdaléna: Měla jsem příjemný pocit, seděly mi dobře a běželo se mi v nich hezky už poprvé. Jen jsem hned nenašla tu šikovnou gumičku, za kterou se mají dát tkaničky, aby nebyly moc dlouhé. Negativní pocit v okolí jazyku, který vnímal Petr, jsem neměla.

Petr: Ta gumička překvapivě funguje, tak jak má, a tkanička za ni drží i při běhu.

Kolik v nich máte naběháno?

Petr: Asi 150 kilometrů převážně v lehčím terénu.

Magdaléna: Otestovala jsem je na 110 kilometrech.

Jaký terén sis na první výběh zvolila?

Magdaléna: Silnici a šotolinu.

Na šotolinu ideální

Jak se chovaly na silnici?

Magdaléna: Co se týče rychlosti, nejsou to klasické silniční boty. Na trailové boty jsou více tlumené, možná i proto mi silnice vůbec nevadila. Běh nebyl extra svižný, ale běželo se mi opravdu dobře. Nic těžkopádného.

Petr: Já v nich většinou běhal v terénu, ale zkusil jsem je i na silnici. Bota je natolik odpružená, že na krátké přeběhy po asfaltu je to v pohodě. U delšího běhu jim silnice už ale nesvědčí. Bolela mě z nich chodidla.

Magdaléna: Je třeba myslet na to, že patřím mezi lehčí běžkyně, zatěžuji boty jinou hmotností než Petr.

Jakou největší zátěž jste jim dali?

Magdaléna: Bylo to na Pálavě, nějakých patnáct kilometrů šotoliny a terénu. Celou zpáteční cestu navíc silně pršelo, bylo bláto.

Petr: Já si v nich vyběhnul z Kamenného Újezdce na Sázavě do Prahy, což je asi osmadvacet kilometrů. Byl to mix terénu a asfaltu. Neměl jsem žádný problém. Párkrát jsem v nich běžel i v dešti a v terénu seděly i za mokra dobře. Problém nastal, jen pokud jsem narazil na vyšší vrstvu bahna na tvrdém podkladu. Tam se bota neudrží a podklouzne.

Co kameny a kořeny?

Magdaléna: Docela dobrý, jen na velkých kamenech bych uvítala pevnější obuv. A pak to bláto… Když je v terénu sklon, běžím třeba do podmáčeného kopce, tam bota moc nedrží. Ale asi by se tam neudržela žádná jiná bota kromě velkých traktorů. Neřekla bych, že je to jejich minus.

Je v nich noha jistá při sebězích?

Magdaléna: Má to celkem vysoký drop a je dost tlumená na to, aby si byl člověk na měkkém podkladu zcela jistý. Není to dravá bota, ale k tomu ani určená nebyla.

Petr: Já jsem zvyklý na boty s větším dropem, takže jsem při sebězích problém neměl. Žádné zvrknutí kotníku, bota mě vždycky podržela.

Magdaléna: Není to jen o dropu, bota je měkká celkově, takže když běžíš v opravdu členitém terénu, po nerovnosti, nutí to člověka k opatrnosti, ke zpomalení.

Jak si rozumí se šotolinou?

Magdaléna: Tam jsou perfektní.

Reagují dobře na zrychlení?

Magdaléna: Chovají se dobře, mají relativně dobrý odpich. Na trailovou objemovku nejsou moc líný.

Petr: Je to trailová bota, která je odpružená víc než jiné, ale ne tolik jako objemovka na silnici. Prodleva při odrazu tedy není tak výrazná jako u objemovek, které jsou jako bačkůrky. Přestože je podrážka docela pevná, přijde mi, že přes ni vnímám terén. Vím, po čem běžím, ale není mi to nepříjemné. A mám díky tomu lepší kontrolu.

Magdaléna: Souhlasím, podrážka je akorát, vnímám povrch, po kterém běžím, nestalo se mi ale, že by mně to zabolelo.

Nepřehlédnete je

Jak se povedly tkaničky?

Magdaléna: Jsou hodně placaté, nerozvazují se mi, ale jsou hodně dlouhé. Je tam sice ta gumička s poutkem na uchycení zbytku tkaničky, příliš estetické mi to však nepřipadá. A na mě jsou ty tkaničky příliš dlouhé i tak. Mám asi úzkou nohu.

Petr: Mně se systém uchycení tkaniček líbí.

Scott T2 Kinabalu Cena testovaných bezmembránové bot značky Scott byla 3 380 korun, o polovinu levněji se dají sehnat v prodejnách Scott Sport Praha, Scott Sport Brno, Scott Sport Olomouc a Regal Bike Teplice.

Boty jsou velmi barevné, vyhovuje?

Magdaléna: Ptala jsem se lidí, jsou rozdělení na dva tábory. Pro jedny jsou příliš barevné, jiným se to opravdu líbí. Mně se tyhle boty líbí hodně, na běhání mám barvičky ráda.

Petr: Pokud je člověk rád středem pozornosti, v těchto botách se mu to povede. Nikomu nebudou lhostejné. Buď se líbí, nebo ne. Já bych jednu barvu ubral, přijde mi to už přeplácané.

Magdaléna: Chtěla bych upozornit, že z boku podrážky jsou boty perforované, jsou tam drážky, ty se zanášejí a strašně špatně se čistí. Na to abych si snad vzala starý zubní kartáček. Nevím ani proč to tam je. Zbytek boty stačí přejet vlhkým hadrem a botky prokouknou.

Petr: Možná kvůli odlehčení, ale spíš je to jen designovka. Ten materiál je jak pufovaná rýže. První, co mě na botě zaujalo, je to, jak je prohnutá. Je to taková kolíbka, člověk díky tomu vede došlap spíš přes střed chodidla.

Jak se boty snáší s vodou?

Magdaléna: Provlhnou jako každé boty bez membrány. Nejsou ale úplně náchylné, po prvním stříkanci mokré nejsou.

Petr: Když proběhneš louží, máš hned mokro. Většina vody se ale poměrně rychle dostane zase ven, nečvachtáš v nich. Je to asi těmi odtokovými kanálky.





Co ochranné prvky?

Magdaléna: Těch je málo, snad jeden. Uvítala bych více reflexních prvků.

Petr: Nějaké malé tam jsou. Myslím ale beztak, že důležitější jsou na oblečení.

Komu byste tyto boty doporučili?

Magdaléna: Určitě hobíkům, kteří nechtějí investovat do vícera párů bot. Chtějí jedny a s těmi chtějí běhat do přírody, ne žádné složité terény. A boty SCOTT jsou opravdu univerzální. Jsou měkké a pohodlné. Jsou pro lidi, kteří neběhají extrémy.

Petr: Je to ideální příměstská bota, pro člověka, který vybíhá kousek za město, začátek na tvrdém povrchu a zbytek někde v terénu. Není to ale krosová bota. V terénu se chová dobře, podrážka drží.