Pokus o rekord: uběhne Scott Jurek 3500 kilometrů za 42 dnů?

Scott Jurek je jméno, které není potřeba dlouze představovat. Tento americký ultraběžec s polskými kořeny toho za svou bohatou kariéru dokázal tolik, že se stal živoucí legendou. I když je Jurek už několik let v běžeckém “důchodu” a závodů se účastnil pouze jako vodič, pustil se v těchto dnech do posledního podniku, který nazývá svým mistrovským dílem.

Scottův životopis je dobře známý z jeho velmi oblíbené knihy Jez a běhej (Eat and run), která vznikla na základě faktu, že Jurek byl po většinu své vrcholové kariéry veganem. I díky tomu sklízely jeho neuvěřitelné výkony velikou pozornost, mezi jinými musíme vyzdvihnout především sedminásobné vítězství na nejstarší stomílovce světa Western States 100, dvojnásobné vítězství na pravděpodobně nejtěžším silničním závodě v americkém údolí smrti Badwater Ultramarathon nebo tři vítězství na legendárním Spartatholnu.

Eat and Run však nebyla první kniha, ve které jsme se mohli o Scottovi a jeho výkonech i životě dočíst. Většina z nás na tuto legendu poprvé narazila na stránkách bestselleru Zrozeni k běhu (Born to Run), kde běžel závod po boku mýtických mexických indiánů.

I když už Jurek, který letos oslaví 42. narozeniny, dávno nesbírá vítězství a na závodech se objevuje především v roli vodiče, pustil se po dlouhé odmlce do kousku, který by měl důstojně završít jeho dlouhou a úspěšnou kariéru. Touto pomyslnou třešničkou na dortu je překonání Apalačské stezky, nejoblíbenější dálkové trasy v USA, v rekordně krátkém čase.

Apalačská stezka (Appalachian trail) protínající Apalačské pohoří vede od jihu k severu východní částí USA. Začátek se nachází ve státě Georgia na místě zvaném Springer Mountain a cíl leží o neuvěřitelných 3 500 kilometrů dál ve státě Maine na vrcholu hory Katahdin.

Současný rekord má hodnotu 46 dní a Jurek plánuje snížit tuto hodnotu o celé 4 dny. Při tomto plánu ho tak každý den čeká okolo 50 mil (80 kilometrů) s převýšením, které se v průměru pohybuje kolem hranice 3 000 metrů.

V tuto chvíli už má Scott za sebou více než polovinu a zatím mu vše vychází podle plánu. Vzhledem k jeho skromné povaze nečekejte žádný televizní štáb a nonstop pokrytí celé akce. Příspěvky přibývají čas od času na jeho facebookovém profilu, a když několik dní nenarazí na signál, musí tuto roli zastat jeho manželka Jenny.

Přesto se jako diváci můžeme dostat k několika zajímavým zprávám, které se na trati prozatím udály. První z nich patří do kategorie „to by v Americe s tisíci kilometry divočiny nestálo za zmínku“. Řeč je samozřejmě o pravidelných setkáních s medvědy, které Scott oznamuje s ledovým klidem, jako kdyby zrovna na trase potkal starého známého.

Kromě zvěře však na takto dlouhé trase můžete narazit i na lidi s velmi zajímavými příběhy. Mezi nimi musíme vyzdvihnout čtyřčlenou rodinku sestávající z matky a tří dětí (jedenáctiletý syn a pětiletá dvojčata). Ti vyrazili v loňském roce na první část stezky a letos zdolávají druhou polovinu. To vše s veškerou potřebnou výbavou a jídlem na zádech.

Pokud se celá akce Scottovi povedla, a my budeme držet palce, aby to vyšlo, nebude to jen další důkaz, že i na rostlinnou stravu se dají podávat nadlidské výkony. Tento rekord bude mít potenciál zastínit i takové kousky, jako byl Kilianův přeběh Pyrenejí nebo rekordní čas Karla Egloffa při zdolání jihoamerické nejvyšší hory Aconcaguy.

