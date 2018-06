TEST: Děvečka skoro pro všechno, Samsung Gear Fit

Když jsem dostal náramek na testování, měl jsem smíšené pocity. Na sport používám konkurenční GPS "krabici" na ruku anebo fortelní GPS hodiny, ale tohle? Jak to bude fungovat? A budu s sebou muset tahat telefon, když hodinky nemají GPS? A hele – má to i optické měření tepovky bez hrudního pásu: "No, tak to jsem teda zvědavej."

Obsah balení

V rychlosti rozbalíte krabičku a kromě v ní najdete návod, nabíječku a kolíbku pro hodinky (kvůli nabíjení). Velmi jednoduché, ale máte vše, co je potřeba.

Design

Náramek je celkem příjemný, pro běžné nošení působí nadčasově, asi jen tak nevyjde z módy. Dámám se líbil, pánové se zajímali především o funkce. Jednotka hodinek se dá z náramku vyloupnout a náramek-pásek se dá zaměnit za jinou barvu – lze dokoupit samostatně.

Samotné zapínání je jednoduché, ale nevadí. Pásek je dlouhý tak akorát, obvod zápěstí mám něco pod 19 centimetrů, takže mi na přesahu zbývaly ještě 3 centimetry. Na širší obvod ruky už asi s náramkem bude problém a nevím, zda se vyrábí větší. Nicméně na takové ruce již bude náramek vypadat ztracený.

Klady a zápory Plusy

+ měření tepové frekvence

+ hmotnost

+ celodenní použití

+ design

+ displej

+ spolupráce se smartphone

+ možnost personalizace displeje/nastavení

+ kompletní přehled o denních aktivitách

+ spánkový monitor Mínusy

- pevnější řemínek

- cena

- výdrž

- absence měření TF ve spánku

Mohl by být klidně trochu měkčí. Na citlivé pokožce nezpůsobuje materiál podráždění ani při nošení po 24 hodin (monitoring spánku). Dlouhodobě samozřejmě nemohu potvrdit – nosil jsem ho pouze 14 dní a sundával jen na nabíjení.

Funkce

A nyní to hlavní: co si ze cenu kolem 4 500 korun koupíme? Je náramek něco více, než chytré hodinky, co komunikují s androidím telefonem (s iPhone se mi spojení nepodařilo)?

Nejvíce mě zaujalo samozřejmě čidlo optického senzoru pro snímání tepové frekvence. Při testu, kde jsem měl Garmin FR910XT s hrudním pásem hned vedle Gear Fit, se ukázalo, že tepovka sice lítá ve větším rozmezí, než jsem zvyklý, ale při dotažení pásku se překvapivě držela na stejných hodnotách jako výstup z hrudního pásu. Pěkné, moc pěkné. Toho jsem využil později při maratonu, jelikož nemám rád být stažen pásem na závodech. A údaje o tepovce se hodí, byť jsou orientační, jelikož jsem při dalších testech zjistil, že Gear Fit mi při vyšší zátěži měří v průměru o 5 až 7 tepů navrch.

Nás zajímají ale hlavně sportovní funkce. Ve Fit náramku je akcelerometr a gyroskop, jejichž kombinace a měření hodnot je kupodivu celkem přesné.

V praxi

Technické specifikace displej: 1.84” zaoblený Super AMOLED (432 x 128 bodů)

funkce: Krokoměr, cviky, měřič srdečního tepu, stopky, časovač, Rozvrh, Smart Relay, Media Controller,

oznámení: SMS, volání, E-mail, Aplikace

výměnný pásek

stupeň krytí: Odolný vůči prachu a vodě - IP 67

konektivita: Bluetooth v 4.0 LE

senzory: Akcelerometr, gyrosnímač, měřič tepové frekvence

rozměry: 23,4 x 57,4 x 11,95 mm

hmotnost: 27 g

baterie: 210 mAh

výdrž: při běžném užívání 3 až 4 dny, při nízkém užívání až 5 dní cena: od 4 700 korun

Gear Fit nenahradí samostatné zařízení s GPS, na pětikilometrovém okruhu naměřily 6 kilometrů, což je velká odchylka. Proti tomu na maratonské vzdálenosti byla odchylka pod 3 procenta – naměřená vzdálenost 41,17 kilometru. To je pěkný úspěch.

Na maratonu jsem ale Gear Fit využil i jinak. Výborné je využití optického HR senzoru, který pohodlně čte tep ze zápěstí – konkrétně z vrchní strany ruky. Při běhu se aktivuje čtení, kde senzor používá přisvícení pro zdůraznění pulsu. Je zde ale i pasivní režim, kdy si lze nechat Fit náramkem změřit puls v klidu – tam se přisvětlení nezapíná.

Po přepnutí do režimu spánku (manuálním), se ráno dozvíte, jak klidně a jak dlouho jste spali. Je to docela dobré před závodem, případně když sledujete úroveň výkonnosti v závislosti na délce a kvalitě spánku. Zde je aktivován přes noc pohybový senzor. Pak můžete jistit, jako já, že spíte 90 a více procent času bez pohnutí.

Jediné, co mi chybí, ale lze to softwarově doladit, je měření tepové frekvence i v průběhu spánku (klidně v hodinových intervalech). Jde tak například zjistit ranní klidová tepová frekvence. U mě je toto normálně nemyslitelné, jelikož na mě ráno skočí ratolesti a má klidová tepovka je, byť po probuzení, i přes 90 tepů, takže bych rád uvítal report ze spánku, jakou mám "klidovku", než mi syn skočí na břicho.

Co se ovládání a nastavení týká, Gear Fit lze nastavit i samostatně jako samovolně použitelnou jednotku, ale pak máte data jen v něm a nelze je přenést. Ideální je spojení například právě s testovaným Samsung Galaxy S5, kde se data synchronizují do vašeho profilu.

Malou výtku bych měl i k zamčení tlačítek - obrazovky. Ta zamknout nejde, aspoň ne snadným a rychlým způsobem. Ve většině případů to nevadí, ale když jsem běhal v dešti v triku s dlouhým rukávem a ten se dostal přes hodinky, působil okraj mokrého rukávu jako prst a při běhu mi hodinky ovládal. Několikrát zastavil aktivitu a spustil novou. Díky tomu jsem se obával, co se stane na maratonu, ale tam bylo vše v naprostém pořádku a hodiny vydržely bez potíží.

A jak je na tom reálná výdrž? Ve specifikaci se hovoří o nabíjení jednou za 3 až 4 dny. Při každodenním tréningu kolem jedné hodiny a celodenním nošení hodinky vydrží (včetně připojení bluetooth) asi 2 až 3 dny.

Shrnutí

Gear Fit náramek je velmi zajímavé příslušenství k telefonu a v poli ostatních fitness náramků se jistě neztratí. Cena sice není zanedbatelná, ale na druhou stranu nabízí navíc i funkcionalitu s hodinkami, výborný a čitelný displej a hlavně měření tepové frekvence bez nutnosti hrudního pásu. Sice jsou to údaje spíše orientační, než aby se podle nich dalo trénovat přesně na hranici aerobního/anaerobního prahu, ale pro rekreační běžce a začínající hobíky jsou dostatečné.