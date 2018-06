Samsung Galaxy S5: běháme a fotíme

S mobilními telefony běhá hodně lidí. Aplikace nebo to, jak se pěkně dá běhat s hudbou, popisovat nemusím. Když jsem dostal telefon do testu, nevěděl jsem, co si počnu. Já totiž běhám bez telefonu (aspoň tedy běhy do dvou hodin) a hudbu neposlouchám. Společně s Galaxy S5 jsme měli v testu i Samsung Gear Fit. Tato kombinace je již o něco zajímavější.

Telefon samotný je podle specifikací odolný vůči vnějším vlivům podle standardu IP67. Na trhu se jedná o nový trend, kdy se mobilní telefony honosí odolností vůči prachu a vodě, ale popravdě, který manažer toto využije? No jasně – ten, který běhá. Ten, který běhá a má opravdu velkou kapsu (alespoň v případě Galaxy S5).

Když jsem brával na závody v horách nebo na dlouhé běhy v zimě svůj iPhone, balil jsem ho do igeliťáku. S5 jsem rozhodně nešetřil a telefon šel do kapsy "naostro". Obstál na výbornou. Žádná úhona. Snad jediná nevýhoda – bez obalu nebo krytu se telefon odemkne nebo začne ovládat sám, pokud ho máte v kapse displejem směrem k tělu. Lze ošetřit kódem, ale … pokud máte firemní politiku i pro mobilní zařízení a po deseti špatných kódech pro odemčení je nastaveno vymazání celého telefonu, není to příjemné.

Jak to tedy vyřešit, abychom neztratili možnost pohotově fotit krásy běžeckých zákoutí? Nejspíše pouzdrem na ruku. Pro mě to je ale obrovský nezvyk. Za prvé mám jen jedno pouzdro, které by pojalo S5, za druhé je kapsa stále příjemnější.

Když jsem pořešil, jak běhat s telefonem, našel jsem způsob využití. Mohl jsem konečně pořizovat kvalitní fotky z výběhů a podělit se o ně s ostatními. Díky voděodolnosti lze fotit v dešti, totálně propocený a nemít strach o telefon. Velké plus.

Kromě sledování aktivity mobilními aplikacemi je zde i sHealth aplikace od Samsungu, o které vyšlo nedávno prohlášení, v němž Samsung slibuje integraci s Endomondem. Ale nevíme, kdy se tak reálně stane.

Klady a zápory Plusy: výdrž

vestavěný měřič tepu (nutno přiložit prst na optické čidlo)

propojení s ANT+ měřičem tepu

pohybový senzor

rychlost telefonu

voděodolnost

hmotnost

kvalitní foťák

propojení s Gear Fit

displej Zápory: cena

pro běh ne úplně vhodné rozměry

zamčení obrazovky v režimu sport

sHealth je celkem povedená jednoduchá aplikace pro sledování denních aktivit, měření tepu pomocí optického senzoru. Telefon umí dokonce komunikovat i s ANT+ senzorem pro měření tepu. Bomba. Takže máme přesná data o tepové frekvenci i za běhu. Wow! Osobně jsem to nečekal, dění kolem mobilů již moc nesleduji, takže příjemné překvapení.

Vzato kolem a kolem, pokud jste manažer nebo technický nadšenec, cestujete po služebkách a běháte, nemáte nebo nechcete s sebou nosit ještě GPS sporttester, je Galaxy S5 celkem obstojný nástroj, který do jisté míry sporttester nahradí. A poskytne navíc ještě voděodolný kvalitní foťák, takže se nám z něj vyloupl "pan dokonalý" pro běh na dovolené nebo v cizí destinaci na služební cestě.

Jedna jediná věc, která trochu kazí dojem při běhu, ale jinak je naprosto nepostradatelná pro všechny ostatní oblasti, kterým je telefon určen, je velikost. Je mi jasné, že rozměry jsou, jaké jsou, kvůli displeji, ale občas mi připadlo, že běžím s rogalem. Zvlášť když jsem telefon připevnil do pouzdra na paži. Nejde ani o hmotnost, telefon je totiž paradoxně hodně lehký a de facto ho necítíte, ale je to opravdu nezvyk. Pokud někomu přijde Garmin Forerunner 910xt velká krabice na běhání, co pak řeknete na Galaxy S5?

Ačkoliv jsem byl donedávna "nosičem" mobilu jen z praktických důvodů kvůli bezpečnosti, Galaxy S5 změnil můj názor. Pěkný foťák a odolnost vůči vodě z něj udělaly pohotového společníka běžce s mnoha využitími.

Takhle S5 nafotil Trojský zámek. Kolega běžec, ale s mnohem rozvážnějším stylem.

Je samozřejmé, že běhání s mobilem má řadu příznivců i odpůrců. Ti, kteří jsou někde mezi, ocení na S5 funkce pro sledování denních aktivit i jeho běžecké zaměření, to vše v kombinaci s manažerskými funkcemi pro každodenní použití.

Shrnutí

Díky S5 se mi opět pootevřela dvířka běhu s mobilním telefonem. Dokonce jsem s ním zamýšlel běžet maraton v Praze, ale bohužel jsem nenašel v šatníku pohodlné pouzdro na tak dlouhou vzdálenost, takže jsem využil jen Gear Fit. Po propojení a hlavně spolupráci s Gear Fit je S5 velmi příjemný společník pro lehčí tréninky, běhy do dvou hodin a díky voděodolnosti je i výborný kandidát do povinné výbavy horských závodníků.

Prostě běh s mobilem je na každého individuální preferenci. Musím uznat, že to má něco do sebe, že telefon již pro mě není jen nepříjemně hopsající břemeno v kapse, ale dokáže přiblížit zážitky z běhu i ostatním ve vašem okolí.