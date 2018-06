Svátek terénních běžců je tady: poběží se na Sněžník

Základní informace zní: Trať měří 30 kilometrů s převýšením 1 200 metrů. "Nepoběžíme na úplný vrchol po asfaltu, trať povede kousek pod ním v lese stejně jako loni. Zaprvé chceme nabídnout poměření výkonů s loňskem a zadruhé nechceme jít proti přírodě, v tomto období zde hnízdí linduška horská, vzácný zpěvný pták z čeledi konipasovitých," vysvětluje Martin Dvořák, šéf pořadatelského týmu.

Trasa vede národním parkem nádhernou krajinou s lavinovými poli a subalpínskou vegetací až ve výškách přes tisíc metrů. Samotný vrchol Sněžníku má 1 424 metrů. Proto musí každý závodník nést nabitý mobilní telefon pro případ nebezpečí. Tři občerstvovací stanice by měly zajistit energetický základ a zároveň následné rychlé vyčištění lesa. Časový limit je osm hodin.

Zázemí najdou běžci na Dolní Moravě v luxusním hotelu Vista, kam bude vstup do wellness zdarma. Doprovodný program i samotný závod moderuje olympijský vítěz ze Salt Lake City 2002 Aleš Valenta, který nedaleko odtud ve Štítech provozuje vlastní Akrobat park s hotelem.

Každý ze včas přihlášených běžců si může nechat na startovní číslo vytisknout svoji vlastní výzvu. Vyráží se v 11.00 hodin.

Oproti loňskému premiérovému ročníku se chystají už i běžci zvučných jmen. Můžeme se těšit na souboj nejlepších Čechů – vrchaře Roberta Krupička a skyrunnera Jana Zemaníka a ještě výborného Jana Mrázka. Kdo z koho? Tipněte si! K tomu se čeká účast předních běžců ze sousedního Polska.

Jak obstojí obhájce loňského prvenství Karel Axmann (čas 2:11)? Nejlepší ženou byla loni Kateřina Matrasová, v absolutním pořadí skončila jedenáctá. Celkem běželo 91 statečných. "Stálo nám to za to, bylo to opravdu perfektní. Trať byla běžecká, žádné přehnané krpály, skutečně zážitek," rozplýval se třetí v cíli výtečný 51letý veterán Karel Poduška, který přijel vlakem z Kladna. "Po všech stránkách výborný, krásná, ale náročná trať. Zvlněná, ne jen nahoru, po vrstevnicích. Horské cestičky paráda."