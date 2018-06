TEST: Salomon Skin Pro 10+3 Set je batoh pro každá záda

Další názor Na co ho mám: Při běhu do práce (11 kilometrů) ho používám jako vak na vodu a dávám si do něj spodní prádlo, klíče, doklady. Do budoucna ho budu používat na traily jako vak na vodu a úložný prostor pro lehkou bundu Plusy: Batoh lze velmi dobře nastavit a pak skvěle sedí.

Stahovací gumičky přes hrudní koš

Absence bederního pásu, která dává při běhu volnost břišním svalům. To zní asi divně, ale u některých batohů mi přišlo, že bederní pás byl hlavním zajištěním proti pohybu batohu na zádech, takže bez pevného zapnutí by se s nimi špatně běhalo.

Dostatečně velké náprsní kapsy zajištěné gumičkami. Vejde se do nich určitě i další lahev na vodu, ale dají se použít především na telefon. Ten je pak snadno dosažitelný a nebojím se, že by vypadl. Do druhé kapsy se pak vejde nějaké občerstvení.

Rozšiřitelná hlavní přihrádka

Systém připojení hadičky na vodní vak (Plug-n-Play) Mínusy: Objem vodního vaku je "jen" 1,5 litru: Já piju hodně a chtěla bych tedy aspoň dva litry. Kapsa na vodní vak je však opravdu jen na litr a půl, takže nelze použít větší vak (nevejde se) ani víc naplnit ten původní (batoh pak nesedí dobře na zádech).

Reflexní značení je absolutně nedostatečné pro běhání za tmy. Přední reflexní pásky jsou skoro na ramenou (při stažení na velikost S).

Vak se bez vytažení z batohu naplňuje velmi obtížně, hlavně pokud je batoh opravdu naplněný věcmi. Blanka Detlefs