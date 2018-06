TEST: Salomon Sense Mantra, krotitelky lesních hvozdů

Další dva pohledy na boty Salomon Sense Mantra Super boty na šotolinu, ale zvládají i silnici Z prvního běhu v Mantrách jsem měla respekt, bota mi přišla tuhá, noha nezvykle pevně ukotvená. Mé obavy však byly liché. Navzdory pocitům z prvního nazutí se v Mantrách běhá ženské noze příjemně, pohodlně. Chodidlo, které se díky nízké podrážce dostává více k zemi, se s ní sžívá a z běhu dostáváte jiný prožitek. Šestimilimetrový sklon pata-špička (tzv. drop) mě měl přiblížit k minimalismu více, než mé ostatní běžecké boty. Pokud jste zvyklí běhat v odtlumenější běžecké obuvi s vyšším dropem jako já, je potřeba si na nižší zvyknout a botky zapojovat do svých výprav pozvolna. Přechodem trpí hlavně lýtka a achillovky. Vše se však časem srovná a vás to běžecky rozvine. S vlastnostmi boty, které výše vylíčil kolega Michael, víceméně souhlasím. Jsou to boty rozené na šotolinu, tam se chovají opravdu skvěle. Silnice jim problém nedělá, s vlhkem si také poradí, ale hlubší bláto už nezvládají. Mokré kameny a kořeny mě (na rozdíl od Michaela) naučily tančit lambadu, může to být tím, že vážím jen šestačtyřicet kilogramů? Došlap na střední část nohy je v Mantrách přirozený, tak si to v terénu představuji. A nakopnutý šutr jsem zaznamenala jen díky jeho dlouhému letu v mém zorném úhlu. Příjemně mě překvapil systém tkaniček Quicklace Kit, jím je Salomon charakteristický, já se s ním však setkala poprvé. Stažení je třeba časem vychytat (jak moc, málo), pak už stačí zatáhnout, šupnout zbytek do kapsičky na jazyku a vyběhnout. Je to tak jednoduché, jak to vypadá, a obepnutí a stažení je vskutku příjemné po celém nártu. Kevlarové tkaničky drží, i když navlhnou. Salomon Sense Mantra bych doporučila všem, jimž trvá třeba tři čtyři kilometry, než doběhnou po asfaltu do lesa – a poté si chtějí běh po lesních a polních cestách už jen užívat.

Majda Zjistili jsme, že Mantry jsou na jízdu na žirafě nevhodné Majda relaxuje při testování Salomon Mantra Sense Místo určení: jednoznačně terén

Mám rád boty, které můžete nazout, zašněrovat a vyběhnout – a které vám padnou od prvního metru. Pokud boty Salomon Sense Mantra prozkoumáte pozorněji, zjistíte, že vycházejí z modelu S-Lab Sense, který vznikl pod dohledem skvělého běžce Killiana Jorneta. Boty mají oproti zmíněným Killianovým „raketám“ více tlumení a ochranného materiálu. Přesto jsou neskutečně lehoučké. Na šotolině nekloužou a výborně drží nohu třeba i v šikmém terénu. Nohy se v nich cítí opravdu jistě a já si uvědomuji, že si vlastně vybírám záměrně tu horší cestu a zkouším, co mi dovolí. Připadám si jako malý kluk, ale v terénu jsou prostě doma. Skvělé jsou i ochranné prvky.



Mantry jsou podle výrobce vhodné i na silniční úseky, ale přesto si myslím, že tím pravým je pro ně stejně terén.

Marek