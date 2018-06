TEST: Salming Race je uragán ze severu, který je lehký jako pírko

Nebyli by to Švédové, kdyby zvolili snadný a pohodlný způsob, proto nečekejte žádné napodobeniny zavedených značek, šití horkou jehlou a efekt pro efekt. Tady se začalo poctivě a od začátku. Firma si zřejmě velice dobře uvědomuje, jak těžké bude uspět v roli úplného nováčka na tak specifickém trhu, jako je běžecký, a snad i z toho důvodu nejde s proudem, ale zcela jasně se přiklonila jedním směrem, k minimalistickému pojetí bot. Všechny čtyři modely (vždy ve variantě pro ženy i muže) mají nízký sklon, minimální tlumení a velmi nízkou váhu.

Kvalita zpracování se u bot této kategorie bere jako samozřejmost, bez které by žádná značka neměla u dnešních náročných zákazníků šanci, ale u tohoto švédského nováčka rozhodně stojí za zmínku i propracovaný a neotřelý design.

Tyhle boty prostě zaujmou. Celá kolekce je pak sjednocena pod názvem Salming Natural Running, který asi nejlépe ukazuje, kudy značka půjde dál.

Lehké jako pírko, rychlé jako vítr

Salming Race hmotnost: 185 g (pánská US 9), 145 g (dámská US 7)

185 g (pánská US 9), 145 g (dámská US 7) drop: 5 mm (pánský i dámský model)

5 mm (pánský i dámský model) určení: závodní boty pro kratší a střední tratě

závodní boty pro kratší a střední tratě cena: 2 999 Kč

Klady nízká hmotnost

stabilita při došlapu

pohodlí Zápory horší dostupnost



Model Race je, jak už název napovídá, závodní bota, která vás od první chvíle nenechá na pochybách o svém účelu. Jako první jsem po vyběhnutí zaznamenal pocit naprosté lehkosti, jako bych na noze ani nic neměl. Boty váží jen 185 gramů a velmi příjemným překvapením bylo, že oproti některým jiným značkám neupřednostňují nízkou váhu před pohodlím. Hned první závod jsem dokončil bez sebemenšího puchýře nebo otlačení, bota nohu dokonale obejme a přirozeně se s ní sžije.

Při došlapu jsou boty tvrdé a poskytují dobrý kontakt s podkladem, což je přesně to, co od závodního modelu čekáte.

Pro mě osobně je důležité, abych nemusel řešit typ bot podle povrchů, o to víc mě proto potěšilo, že boty Salming Race jsou stabilní a nepodkluzují bez ohledu na typ povrchu nebo terénu. Při testu jsem je prověřil prakticky na všech běžných podkladech a vždy jsem se na ně mohl spolehnout, ať už při odrazu, záběru nebo z hlediska celkové efektivity. Tato univerzálnost byla, spolu s nízkou váhou, rozhodně největším překvapením.

Salming Race mají nízký sklon, minimální tlumení a velmi nízkou váhu.

Boty mají velmi nízký drop (5 mm), proto jsou vhodné spíš pro běžce s technikou došlapu na střední část chodidla až špičku. Na to si většina běžců možná bude muset chvíli zvykat, ale není to žádný velký problém a boty se vám za to odmění svým nekompromisním přístupem. Neustále vás totiž nutí letět kupředu a vybízí k vyšší rychlosti. Já sám jsem s nimi během testu absolvoval pět závodů v délkách od 5 do 15 kilometrů, ale klidně bych si s nimi troufl i na půlmaraton.

Poctivá konstrukce

Boty jsou pevné a velmi stabilní při došlapu, což zajišťuje karbonová jednotka umístěná do podrážky. Svršek je ze dvou vrstev materiálu a zdá se mi, že i přes svojí lehkost vydrží boty víc než jen pár závodů. To však prověří až větší počet naběhaných kilometrů.

Salming Race určitě nejsou boty pro začátečníky. Doporučil bych je těm, kteří běhají přes střed chodidla a mají tímto stylem už něco naběháno. Nízká stavba s minimem tlumení totiž přece jen vyžaduje lepší techniku běhu. Pokud do této skupiny patříte, je to určitě ten pravý závodní model pro vás.