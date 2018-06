TEST: Salming EnRoute ukazuje, že i pohodlná bota může být rychlá

Přirozený běh

Salming je značka, která je dlouhodobě známá svými lehkými botami s nádechem minimalismu. Její heslo je „běhejte přirozeně“ a i když mají Salmingy k úplnému bosoběhu na míle daleko, stále se jedná o lehké a flexibilní boty, které nechají pracovat vaše chodidlo mnohem přirozeněji, než většina konkurenčních modelů.



Důležitou roli hraje v tomto směru důraz na nižší drop, vysokou flexibilitu, prostorný svršek a ve většině případů také na poměr hmotnosti a míry tlumení. A přesně to jsou klíčové vlastnosti nové silniční objemovky s označením Salming EnRoute.

Salming EnRoute

Salming EnRoute tréninková bota na silnici hmotnost: 250 gr (uk 8) drop: 6 mm cena: 3990Kč klady: vyvážená míra tlumení. Bota se hodí na trénink i rychlejší běh

pohodlný třívrstvý svršek příjemně a zároveň pevně obepíná chodidlo

množství prostoru pro prsty a příčnou klenbu zápory: vzorek může na vlhku lehce podkluzovat na

bota určena spíše pro širší tvar chodidla

První, co při pohledu na EnRoute zaujme je nezvykle vysoké tlumení pod patou. Zdání však klame, když Salming u tohoto modelu používá podobnou konstrukci, jakou známe například z bot Hoka One One. Vnější okraj tlumicí vrstvy je totiž mnohem vyšší, než reálná výška tlumení pod patou a vytváří kolem chodidla hlubokou misku, která výrazným způsobem zvyšuje stabilitu.

Tlumení samo o sobě obstarává zbrusu nová pěna Recoil, která se veze na vlně energetické návratnosti. Dala by se tak přirovnat k materiálům jako je adidas boost, Saucony Everun, nebo New Balance FreshFoam. Narozdíl od Boostu a dalších alternativ je však Recoil přece jen o něco tvrdší a poskytuje intenzivnější cit pro terén a techniku běhu.

S tím úzce souvisí i drop, který je u EnRoute rozumně zvolených šest milimetrů. Tato hodnota je dostatečně nízká, aby vyhovovala běžcům dopadajícím přes střed chodidla a zároveň dostatečně vysoká, aby netrápila vaše achilovky při přechodu z bot s vyšším dropem.

Vyvážené tlumení

Celková úroveň tlumení je poměrně vysoká, ale rozhodně nečekejte žádnou extrémně měkkou botu. Salming sice označuje EnRoute jako ryzí objemovku, ale ve srovnání s méně naturálními značkami bude tento model porovnatelný spíše s odlehčenými tréninkovými modely jako například Brooks Launch, nebo poslední generace Wave Rideru od Mizuna. Větší dynamiku botě dodává i plastová torzní výztuha pod střední části chodidla, která se u Salmingu letos objevuje vůbec poprvé.



Třívrstvý svršek

Další důležitou částí je třívrstvý svršek. Obavy z nedostatečné prodyšnosti nejsou potřeba. Každá z použitých vrstev je velmi tenká a prodyšná, ale dohromady tvoří velmi příjemnou a stabilní konstrukci, která bude držet vaše chodidla i v rychlejším tempu, nebo na nezpevněném povrchu.

Nejdůležitějším prvkem svršku je prostřední vrstva. Ta je tvořena textilní klecí, která je na spodní straně ukotvena k tlumicí vrstvě a na opačném konci tvoří očka na tkaničky. Podobný systém můžeme nalézt u většiny Nike, nebo novinky Inov-8 Roclite 290 a u všech těchto bot se jedná o velmi povedený prvek zajišťující možnost individuálního stažení boty po celé délce i výšce.

Z vnitřní i vnější strany je tato klec obalena vysoce prodyšnou bezešvou síťovinou, takže nehrozí, že by vám boty způsobovaly puchýře, nebo oděrky. Robustní je naopak chránič prstů, díky kterému se nemusíte bát okopaných prstů.

Prostor pro široká chodidla

Svršek je zejména v přední částí velmi prostorný a nejvíce bude vyhovovat běžcům s širším tvarem chodidla a příčné klenby. Patní miska je naopak užší a bohatě polstrovaná, což jen podtrhuje vysokou stabilitu celé boty.

Podrážka je velmi jednoduchá a za sucha s ní nebudete mít žádný problém na asfaltu ani zpevněných cestách. Ve vlhku mají sice EnRoute lehkou tendenci podkluzovat, ale s tím se setkáte pouze na problematických površích, nebo v prudkém sklonu.

Celkové shrnutí

Ve výsledku je Salming EnRoute lehká tréninková bota, která sice neohromí úžasně měkkým tlumením, ale je dostatečně pohodlná, aby ji mohli bez problémů využívat i rekreační běžci. Silná stránka této novinky spočívá ve vyvážení nízké hmotnosti, vysoké dynamiky a střední úrovně tlumení. Díky svým vlastnostem je tak EnRoute perfektní objemovka zejména pro zkušenější běžce dopadající přes střed chodidla, nebo pro každého, kdo hledá univerzální botu na trénink i občasný závod.