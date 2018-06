TEST: Salewa Ultra Train je bota pro horské pohodáře

Přitahují vás ultra trailové závody, ale startovní pole jistíte pěkně zezadu a spíše než přední příčky lovíte na horách krásné zážitky a ještě hezčí výhledy? Pak jste možná narazili na problém, jakou botu zvolit. Klasické běžecké boty jsou totiž určené pro rychlejší tempo a zajišťují jen omezenou stabilitu a ochranu chodidla. Turistické boty jsou zase zbytečně robustní, těžké a běhat v nich není nic příjemného.

Vaše ideální bota by měla být hybridem mezi trekovým a krosovým modelem. Dostatečně lehká a dynamická, ale zároveň nesmí chybět podpora unavených chodidel i v technicky náročném terénu. V této šedé zóně mezi během a turistikou, které můžeme říkat například mountain training neboli trénink v horách, se naštěstí objevuje čím dál více zajímavých modelů. Jeden má na svědomí i Salewa a nese přiléhavé označení Ultra Train.

Salewa Ultra Train

Ultra Train není první turisticko-běžeckou botou od firmy Salewa, kterou jsme testovali. Už v létě se nám do rukou dostala lehčí varianta Lite Train a o tom, jak si stála, si můžete přečíst v naší recenzi.



Zatímco Lite Train přistupoval k problematice horského tréninku spíše z běžeckého směru, jeho robustnější kolega Ultra Train se mnohem více blíží klasické turistice.

Pohled na technickou specifikaci by přitom mohl naznačovat, že před námi leží bota běžecká. Hmotnost 335 gramů a drop osm milimetrů jsou přece jen hodnoty, za které by se nemusela stydět kdejaká horská krosovka. Ultra Train má ale několik klíčových vlastností, které ji posouvají mnohem blíže trekingu, než by se mohlo zdát.



Univerzální podrážka

Nejprve se podívejme na podešev. Tu si tradičně vzal na starost Michelin, který se Salewou úzce spolupracuje a intenzivně se podílí na vývoji nových mountain trainingových modelů.

Tvar i výška dezénu odpovídá klasickému víceúčelovému pojetí, které je dnes u krosovek tak populární. Použitý vzorek je vytvořený z měkké směsi, která má velmi slušnou přilnavost na různých typech povrchů od zpevněných cest přes kamennou suť až po bahno nebo sníh. Tvar podrážky je ale dostatečně jemný, aby bota ani chodidlo příliš netrpěly při delším úseku na silnici nebo zpevněných cestách.

I přes jistou univerzálnost ovšem doporučuji asfalt spíše obcházet. V opačném případě hrozí relativně rychlé opotřebení měkké gumové směsi na nejexponovanějších místech pod patou a příčnou klenbou.



Stabilní tlumení, co podrží

Mezipodešev má podle výrobce mohutnost 15 milimetrů pod špičkou a 23 milimetrů pod patou, což jsou poměrně překvapivé hodnoty. Ultra Train totiž na první pohled vypadá mnohem mohutněji a tak bota působí i po obutí.

Tento dojem má na svědomí tuhost tlumicího materiálu. Ta je totiž výrazně vyšší než u jakékoliv jiné krosové boty, která mi za poslední roky prošla rukama. Svou roli hraje i torzní výztuha střední části chodidla, která má chránit vaše nohy proti naražení a zajišťuje vysokou stabilitu i v technicky náročném terénu - obzvlášť v kamenité suti, která je ve vyšších horách všudypřítomná.

Právě tuhost a stabilita jsou vlastnosti, jimiž se Ultra Train od běžeckých modelů odlišuje nejvíce. Bota je díky nim sice o poznání neobratnější a pomalejší, ale o to více se o vás postará. Vysoká tuhost má pak ještě jeden vedlejší efekt: pocitové zvýšení dropu. Osm milimetrů je obvyklá hodnota, po obutí se ovšem nemůžete zbavit dojmu, že Ultra Train má patu výrazně výš a svou geometrií nabádá spíše k chůzi než běhu.

Zaměřeno na horské pohodáře

Tato konstrukce má svá pro i proti. Jako nevýhodu to budou vnímat všichni výkonnostně orientovaní běžci, kteří spíše než oporu hledají lehkost a dynamiku. Obrovskou výhodu však pevnost představuje pro rekreační sportovce, kteří spíše než s ostatními soupeří sami se sebou.

Ultra Train je bota, která podrží i tam, kde běžecké boty vyžadují vysoký podíl spolupráce. S vysokou pohorkou se tento model sice srovnávat nedá, ale Salewě se povedlo velmi zajímavým způsobem zabalit lehkou trekingovou botu do běžeckého obalu, což přináší výhody v podobě nižší hmotnosti a možnosti plnohodnotného využití při chůzi i běhu.

Voděodolný svršek

Poslední částí Ultra Trainu je svršek. Já měl možnost otestovat variantu s gore-texovou membránou, ale k dispozici je i klasické textilní provedení. Výhoda membrány spočívá v absolutní voděodolnosti a lepší tepelné izolaci, ale jestli hledáte botu na celý rok, doporučuji zvolit spíše textilní provedení svršku, které bude v letních měsících výrazně lépe dýchat.

Kromě podšití teflonovou membránou je svršek u obou variant totožný, dominují mu výrazné výztuhy z umělé kůže, které pokrývají většinu povrchu. Nejsou lepené, ale šité a Ultra Train se díky nim stává buldozerem, který bez mrknutí oka projede i tím nejnáročnějším kamenitým terénem.

Nechybí ani chránič prstů z tvrzené gumy nebo zpevněná patní miska dokreslující pocit vysoké stability. Jediné, co by podle mého názoru botě prospělo, je vyšší textilní límec, který by obepínal kotníky a tím botu těsněji svázal s celým chodidlem. Tato konstrukce se používá pro zlepšení citu pro terén a podle současného trendu je dost možné, že se u Salewy brzy dočkáme i tohoto prvku.



Rychlé stahování

Salewa Ultra Train turisticko-běžecká bota do hor hmotnost: 335 g drop: 8 mm membrána: Gore-Tex cena: 4 399 korun klady: extrémně vysoká stabilita a podpora chodidla

odolnost pro použití v náročném terénu

možnost univerzálního použití na běh i turistiku zápory: nehodí se pro ambiciózní horské běžce

vyšší pořizovací cena

O šněrování se stará rychloutahovací šňůrka, kterou známe například z bot značky Salomon. V jazyku je schovaná kapsička na její přebývající část, ale já měl díky vysokým nártům spíše opačný problém a potřeboval bych tuto šňůrku o pár centimetrů delší. Pokud vám však systém rychloutahování nevyhovuje, neměl by být problém s výměnou za tradiční tkaničky.

Tvar svršku je poměrně neutrální a o botě se nedá říct, že by byla výrazně úzká, nebo široká. I celková velikost odpovídá tomu, na co jsme z běžeckého, respektive outdoorového segmentu zvyklí.

Celkové hodnocení

Ve výsledku je Salewa Ultra Train velmi zajímavý hybrid mezi běžeckou a turistickou botou, který po sérii běžecky orientovaných alternativ přináší důraz spíše na turistický prvek. Díky tomu poskytuje Ultra Train až nezvykle vysokou podporu a ochranu chodidel, což botu předurčuje k překonávání delších distancí nejen v horách pohodovým tempem. Nejedná se o závodní model určený pro pár chrtů v předním balíku, ale pro pohodové sportovce, kteří nepřišli vyhrát, ale pořádně si hory užít.