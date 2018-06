S pokorou k vysněnému cíli - můj první 1/2 maraton

Ústí nad Labem je pro mě příjemné město. Ne, že by bylo extra krásné, ale úspěšně jsem zde v květnu absolvovala vysokou. Takže mam k Ústí kladný vztah. Díky Sportisimu jsem měla možnost navštívit i se svým doprovodem na běh VIP zónu. Doprovodem byl přítel. Mrzelo jej, že běžím pouze dvě hodiny, prý by pít pivečko a jíst gulášek vydržel i déle. Zatímco on si akci užíval, já měla banán, vodu a nervy na pochodu.



Na start jsem přišla tak nějak akorát. Jelikož nejsem velký rváč (kdo by taky byl se 150 centimetry výšky), startovala jsem daleko za svým „balónkem“. To evidentně byla velká chyba celého mého závodu.

A je to tu. Už hrají Vltavu. Jak já tohle miluju! Jakožto žena, nebojím se přiznat, ANO, emoce se mnou mlátily natolik, že jsem při průběhu startem utrousila pár slz.

5. kilometr – Paráda, paráda. Lidi tleskaj (obdiv jim, protože vydržet tleskat půl hodiny v kuse, to chce sakra nadšení). Předběhla jsem poslední balónek... a předposlední... a ještě jeden... a předběhla jsem i svůj balónek... jojo. Paráda

10. kilometr – Mám lepší čas, než na běhu v Praze. Jsem dobrá! A jedu dál! Mam dle trenéra Tomáše na to, to dát za dvě hodiny, tak s chutí do toho!

12. kilometr – Nějak mě bolí svaly, a záda, a nohy...

13. kilometr – Předbíhá mě můj balónek. Předbíhá mě i balónek s horším časem, než je ten můj...

14. kilometr – Proč já vlastně běhám? Baví mě to vůbec? Jsem zpocená, udýchaná, rudá, celkově ošklivá, všechno mě bolí. Co si o mě teď myslí okolí? Možná, že jsem tragická. Za něčím se furt ženu a k čemu to?

15. kilometr – Možná bych se měla napít! Vím, že jsem to nikdy při běhu nedělala a možná právě nastala ta chvíle to zkusit.

16. kilometr – Tak jsem pít neměla. Bolí mě břicho, škrundá a je těžké.

17. kilometr – Chlap o tři řady přede mnou, velikej jak hora, omdlel! A už jede sanitka! No, asi to nebude pr...sranda. Možná bych z toho měla mít víc respektu.

18. kilometr – Babičky hrajou na pokličky a na hrnce! Jsou skvělý!

19. kilometr – Tak tohle tedy běžim naposledy!! Už NIKDY, NIKDY, NIKDY, nic nepoběžím. Ani na autobus. Možná bych se mohla zastavit a dojít to... a tak já to tedy dneska doběhnu, když je to naposledy.

20. kilometr – Tak já to vážně asi dám!

21. kilometr – A je to. Ani to nebolelo. Oproti startu jsou mé emoce na bodu mrazu. Špatnej čas na to, že jsem to běžela poprvé a naposledy v životě. Možná bych ten čas mohla v Karlových Varech za půl roku trumfnout .... nesmysl, už nikdy nikam nepoběžím!