Rychlost a vytrvalost: proč je těžké udržet si oboje

Jednorázové propadnutí kouzlu ultratrailu nebude mít na vaši běžeckou výkonnost žádný zásadní vliv. Pokud vás však tato disciplína pohltí a přes léto se budete prohánět výhradně po horách, pak počítejte s jednou nevyhnutelnou věcí - na silnici zpomalíte.

Důvod je jednoduchý. Dlouhé běhy v terénu představují pro vaše tělo naprosto odlišnou zátěž. Rozdílná je technika běhu, délka kroku, rozsah švihové fáze i požadavky na svaly dolních končetin. Proto platí jednoduché pravidlo, že ze silničního tréninku se dá horský závod uběhnout, ale na kvalitní výsledek můžete zapomenout. Horští běžci naopak dopadnou obvykle stejným způsobem při silničních pokusech. Existují samozřejmě výjimky potvrzující pravidlo, ale skloubit tyto dvě odlišné disciplíny bez speciálního tréninku není vůbec jednoduché.

Vyberte si mezi rychlostí a vytrvalostí

Pro dosažení rychlého času na dráze nebo na silnici potřebujete kromě rychlých nohou i sílu, která se dá v horách velmi dobře nabrat. Problém však nastává v okamžiku, kdy si vaše svaly zvyknou na pomalý běh a krátké kroky. Po dlouhodobém zařazení volných, byť silově náročných tréninků nebo závodů v terénu se vaše svaly začnou měnit a absolutní rychlost se začne ztrácet. Lidské tělo totiž není vůbec hloupé a velmi rychle se začne přizpůsobovat typu zátěže, které ho budete vystavovat nejčastěji.

S podobným problémem se mohou setkávat i běžci, kteří sice neběhají v horách, ale zato zvládají týdně více než sto kilometrů. S tímto náběhem by se neztratili ani mezi elitními běžci. Pokud však trénink nemá hlavu a patu a většina naběhaných kilometrů je ve výklusovém tempu, pak se tito běžci velmi rychle dostanou do fáze, kdy nejsou schopní zrychlit. Podávané výkony jsou tak vzhledem k tréninkovému úsilí podprůměrné. Opět je na vině transformace svalů do takové podoby, která obstojí při dané tréninkové zátěži.

Jak kombinovat obě disciplíny

V případě kombinování silničních a horských závodů je proto ideální rozdělit si sezónu na jednotlivé bloky, kde si obě disciplíny nebudou konkurovat. Jaro může být silniční a pro kvalitní výkon budete mít v zimě spoustu času na adekvátní přípravu. Jakmile protnete cílovou pásku posledního jarního závodu, pak je čas začít běhat pomaleji, dál a v kopcích, abyste se připravili na letní horská dobrodružství. Nejnáročnější scénář by vypadal tak, že se budete chtít na podzim vrátit zpět k rychlým tratím.

V tom okamžiku budete rychlostně začínat mnohem níž, než na co jste mohli být zvyklí z jarní části sezóny. A bude vyžadovat pár týdnů specifického tréninku, než se vám ztracená rychlost vrátí.