Tropickou RunTour ovládli Saji a Vrabcová-Nývltová

Předehru obstaraly závody dětí, které se také odehrávaly za slunečného počasí, nicméně dopoledne ještě přeci jen slunce tolik nepálilo. Účast dětí byla bohatá a mladé naděje předvedly mnoho hodnotných výkonů.



Rozklus podle Čivrného: 10 km pod 35 minut

Ve dvanáct hodin, kdy slunce pražilo nejvíce, se pak měli vydat na trať závodníci na pět kilometrů. Pole zhruba pěti set běžců tvořili z většiny rekreační běžci, kteří se chtěli proběhnout, užít si atmosféru. Dle startovní listiny byl favorit naprosto jasný, ale…

Když se Jiří Čivrný (Eleven test team) přihlašoval na dnešní závod, počítal s tím, že dnešní ligová desítka na dráze se poběží ve dvě hodiny odpoledne a přihlásil se tak „jen“ na pět kilometrů. Ale liga byla dopoledne a neúnavný závoďák z východních Čech tak nastupoval na start s více než deseti kilometry v nohou. „Opačně by to šlo, ale běžet pětku po desítce, to je horší,“ tušil před závodem. Na startu se ještě naoko zlobil na své tradiční soupeře, že dráhu vynechali, ale po startu vyrazil jako vždy vepředu a vyhrál v čase 16:43.

Pravda, prémii Apple iPod shuffle v Rajec časovce mu „vyfoukl“ druhý Jakub Pšenička, ale to prý nijak nevadilo. „Bylo mě to úplně jedno. Věděl jsem, že kluci na ní jdou, ale já jsem se snažil běžet to svoje a nijak jsem se na to nesoustředil,“ potvrdil v cíli a k dnešnímu dvojzávodu dodal: „I když jsem desítku víceméně odklusal, nohy byly cítit. Naštěstí nebyl soupeř, který by mě donutil běžet nějak extra rychle, takže to šlo.“

Stejně jako vítěz, i vítězka „pětky“ je neúnavná závodnice. Denisa Kozáková reprezentující Hvězdu SKP Pardubice opět potvrdila, že ve východních Čechách patří do nejužší špičky a vyhrála. Rychlejší než ona (čas 18:57) bylo jen devět mužů. „Závod se mi líbil, užila jsem si ho, jsem tady doma, akorát to teplo moc nemiluji,“ usmívala se po vyhlašování výsledků.

Byla pochopitelně také první v Rajec časovce a dokonce vyhrála i kategorii Tandem, ve které musí vždy z dvojice muže a ženy jeden běžet pět kilometrů, druhý deset a časy se sčítají. Ostatně, sama Denisa si desítku zaběhla také, dělala vodičku a dle vlastních slov to bylo v pohodě.

Na desítce „vadli“ i ti nejlepší

Sotva doběhli závodníci z kratší trati, začali se na startu řadit ti, kteří se rozhodli pro dvojnásobnou vzdálenost. Stovky závodníků se v jednu hodinu odpoledne vydali na rozpálený asfalt bojovat s časem, se soupeři i s počasím. Po výstřelu vyrazili na čele Maročan žijící v Nymburku Abdelkabir Saji a Jan Kreisinger závodící za Adidas Boost Team.

Český závodník, který v roce 2012 úspěšně dokončil olympijský maraton, neměl na tratích „runtůry“ premiéru, dříve však běhal jen v „domácích“ Českých Budějovicích. V Hradci nasadil spolu se svým soupeřem hned od startu pořádně ostré tempo, první kilometr byl za 2:50. Po dalších patnácti stech metrech čekala na závodníky prémie v podobě „ajpedu“. Kdo jí získal? „Napadlo mě to při běhu a nevěděl jsem, jestli Maročan o tom ví, takže jsem to zkusil a byl jsem tam o prsa dřív,“ smál se po vyhlašování český závodník.

Na trati mu ale do smíchu tak moc nebylo. Vlivem vedra začal po třetím kilometru ztrácet kontakt se soupeřem a druhé kolo za 17 minut již byl prý očistec. Také vítěz, ačkoliv před startem říkal, že mu teplo nevadí, v druhé polovině závodu zpomalil a naděje na čas pod 30 minut vzaly za své. Když proběhl cílem, stopky ukázaly hodnotu 31:06. Přitom první půlku měl pod 15 minut.

Jak Kreisinger doběhl v čase 32:17 a zmínil obrovské teplotní výkyvy v posledním týdnu – ještě v úterý trénoval v „teplácích“, dneska bylo třicet stupňů a s tím se tělo špatně srovnává. Nyní je v závodním plánu tohoto špičkového vytrvalce ještě Olomoucký půlmaraton, vše ale směřuje k pokoření limitu na Olympijské hry 2016, opět na královské trati. První pokus by měl přijít již letos na podzim.

Souboj o třetí místo byl bohužel zajímavý jen první polovinu. Bojovali spolu Radek Hübl a Pavel Dymák, které stíhal Robert Míč. Již na začátku druhého kola ale začal Pavel Dymák zpomalovat a doběhl tak pátý. Radek Hübl skončil letos potřetí na třetím místě a Robert Míč, který na trati nechal snad všechny své síly, bral nepopulární „bramborovou“ medaili.

Další informace: Výsledky a další podrobnosti najdete na run-tour.cz.

Těsně za nejlepší pětkou mužů se cílem prohnala běžkyně na lyžích Eva Vrabcová – Nývltová (AK Olymp Brno). Stejně jako loni se v létě udržuje v kondici na běžeckých tratích a jak se zdá, ani vedro jí nedělá velké potíže, zaběhla čas 34:57. Za jejími zády skončily skvělé závodnice ověnčené mnoha medailemi z mistrovských závodů - Ivana Sekyrová a Radka Churáňová.

Vzhledem k tropickým teplotám nad třicet stupňů se však jako vítězové mohl cítit každý z rekordního počtu třinácti set dospělých, kteří doběhli do cíle. Účastnické medaile unikátně uvázané na tkaničkách do bot byly dnes opravdu zasloužené. Voda Rajec se stala po doběhu velmi žádaným zbožím a o tom, jestli slogan „blázni“ z reklamy skutečně sedí na ty, kteří dnes zůstali doma nebo na ty, kteří přijeli běhat, by se mohlo polemizovat.