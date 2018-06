Ve skupině je síla, ale také zábava. Pojďte se proběhnout s Rungem!

Už minulý týden jsme to sem psali a píšeme znova. Běháme ve spoustě měst a stále se těšíme novým členům konverzačních běžeckých skupinek.

Nemusíš se bát chrtí skupinky, která by tě uštvala. My se nejpomalejšímu nepřizpůsobujeme, my jej hýčkáme a povzbuzujeme.

Najdi si své město v "Událostech" na Facebooku nebo zde na webu v naší Termínovce a pojď zpestřit už tak různorodou skupinku běžců. Můžeš pak o tomto či jiném zážitku napsat do naší rubriky Čtenáři sobě. Namotivuješ tak třeba někoho jiného a podpoříš tak filozofii našeho webu. A že se v tvém okolí neběhá? Napiš nám na redakce@rungo.cz a pomůžeme ti výběh zorganizovat.

Běháme s vámi a srdcem.

Váš RUNGO tým.