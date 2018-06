RUNGO výběhy jsou opět i v Olomouci

Není žádným běžeckým začátečníkem. Kromě toho, že již v minulosti vedl naše výběhy, má na svém kontě nespočet závodů jak na rovině, tak v kopcích, dokonce i řadu orientačních běhů. Byl i jedním z členů vítězné štafety na závodu Vltava Run. Položili jsme mu pár anketních otázek, abyste měli představu, na koho a na co se můžete v Olomouci pravidelně těšit.

Jak jsi začal běhat? Běhání mě nadchlo v roce 2009, kdy jsem poprvé vyrazil z domu a běžel, co to dá. Po 27 kilometrech jsem doběhl vyčerpaný domů. Pár dnů jsem chodil jako tučňák. A tehdy mě běhání přemohlo.

Kdy a kde v Olomouci Výběh se pravidelně koná v úterý. O místě a čase srazu se vždy dozvíte ve facebookové skupině Olomouc - RUNGO.cz výběhy

Proč jsi se pustil do pořádání výběhů? Když jsem přišel do Olomouce, nebyla tu žádná běžecká skupinka, která by běhala pravidelně. Protože jsem už předtím pořádal RUNGO.cz výběhy v Rychnově nad Kněžnou, zatoužil jsem vytvořit i v Olomouci skupinku běžeckých nadšenců, jako jsem já.

V čem jsou výběhy v Olomouci zajímavé? Olomouc je univerzitní město, kde se výběhů účastní hodně studentů a někdy i vysokoškolských učitelů. Studenti se tak mohou setkat se svými profesory mimo školní budovu. Na olomouckých výbězích panuje vždy velmi humorná nálada, a to i za nepříznivého počasí.

Jaké jsou tvé oblíbené trasy? Je jich hodně. Nejčastěji běhám směrem na Poděbrady. Další mé oblíbené trasy jsou kolem Moravy. Pěkná trasa je i na Svatý Kopeček, ale to už je trošku náročnější a delší, nicméně výsledný výhled na Olomouc za tu námahu určitě stojí.

Nezapomeňte na naši RUNGO výzvu. Tento měsíc je pověstným zajícem při honu právě Vašek. Účastí na výběhu můžeš být Vaškovi v patách a mít větší šance na svou potencionální výhru.