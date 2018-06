Přírodou mezi skalami až k zázračné studánce na okraji Prahy

Podrobnosti o trase Délka trasy: 14,5 km

Terén: upravené cesty, místy náročnější technické pasáže. Nevhodné pro kočárky.



Pozvánku na Rungo.cz trasu pro tento měsíc jsme dostali od čtenáře Filipa Grusze, který nás uchvátil již svou předchozí kutnohorskou trasou, na kterou jsme vás pozvali v únoru. Proto jsme už dopředu tušili, že i tentokrát to bude stát za to.

Trasa začíná v Roztokách u Prahy, kam se bez problémů dostanete například vlakem. Vydáváme se po modré turistické značce směrem na Okoř. Vine se po příjemných pěšinách kolem Únětického potoka a stoupá do mírného kopce. Už ani nevnímáme, že jsme tak blízko hlavního města, a užíváme si atmosféry Tichého údolí. Ticho tu však rozhodně není, každou chvíli se nám nad hlavou naskytne pohled na nízko letící letadlo mířící na pražské letiště.

Kilometry rychle ubíhají a za chvíli už stojíme na rozcestí Pod Alšovou vyhlídkou. Zde si můžete vyběhnout kopeček nahoru na vyhlídku, my si místo toho dáváme malou svačinku na lavičce na hrázi rybníka. Pokračujeme po zelené a kolem obrovské památné vrby vybíháme (no dobře, spíše jdeme) lesní pěšinou až na Kozí hřbety. Nahoře nad údolím se chvíli rozhlížíme po okolí a běžíme po skalnatém a kamenitém hřebeni krásnou cestou, kterou si musí užít každý milovník trailového běhání. Téměř na každém kroku je připravena lavička, která vybízí k odpočinku a rozjímání. Na kraji Kozích hřbetů vylepujeme soutěžní samolepku a doufáme, že se u ní brzy zastaví spousta z vás.



Následuje trocha asfaltu až do Horoměřic, za kterými pokračujeme rovnou alejí mezi poli až k odbočce s modrou turistickou značkou. Pokud by si chtěl někdo výběh prodloužit, má nyní jedinečnou možnost seběhnout do Přírodního parku Šárka-Lysolaje a po červené značce si přidat zhruba 14 kilometrů nádherným údolím, kam se občas vydáváme v rámci našich Rungo.cz výběhů. My se však vydáváme po modré směrem k přírodnímu parku Housle. Místy je cesta trochu zarostlá, postupně se ale rozšiřuje a po proběhnutí ovocným sadem se dostáváme až k Zázračné studánce.



Podle legendy tu voda vytryskla jako odpověď na modlitby v době sucha a odnepaměti jsou jí připisovány zázračné schopnosti. Prý především na problémy s očima. Uvidíme, i když jsem se napil pořádně, brýle potřebuji pořád, vynikající chuť, kterou zde místní oceňují pravidelnými návštěvami s kanystry, jsem si ale užil do sytosti.



Soutěž: Vyfoťte se na této trase u naší samolepky a vyhrajte Každý měsíc vám představíme jednu trasu, která podle nás stojí zato. Pokud na ni vyrazíte, najdete na ní samolepku Rungo.cz. Nebude nijak schovaná, naopak byste ji měli najít na první pohled. Například na této trase je nalepena na sloupku u cesty hned za Kozími hřbety. Když se u ní vyfotíte a fotku nám pošlete s kontaktem na vás (adresou) na e-mail soutez@rungo.cz, můžete být po skončení měsíce vylosováni a získat parádní běžeckou čepici. Pokud by se vám podařilo projít všech 12 tras, které v průběhu roku představíme (a nechcete-li se účastnit každoměsíční výzvy, máte na to celý rok, takže klidně můžete projít všech 12 tras až v červenci příštího roku), dostanete od nás automaticky originálni předmět z dílny Rungo, který bude vytvořen jen pro tuhle akci. Trasu rozhodně není nutné běhat, nejde o závod a čas nehraje roli. Užijte si krásu okolní přírody třeba pohodovou procházkou.

Sídlištní ulicí přebíháme na žlutou značku a pokračujeme z mírného kopce přírodní rezervací Roztocký ráj až zpět do Roztok. Tady běžíme opět ve stínu stromů téměř ideálním běžeckým terénem a kilometry ubíhají, ani nevíme jak. Je jich za námi necelých patnáct a je nám docela líto, že už je konec.



Děkujeme čtenáři Filipovi a jsme moc rádi, že i v Praze se dá běhat přírodou přesně tak, jak to máme nejraději. Navíc i s občerstvením v podobě pramenité vody, které obzvlášť v létě přijde jistě vhod. Tak vyrazte, určitě se vám tu bude líbit!