Rungo trasy: Proběhněte se na Čertův hrádek přírodním parkem Čeřínek

Zhruba v polovině cesty mezi Prahou a Brnem, když sjedete z dálnice na Jihlavu, přijedete po pár kilometrech k Přírodnímu parku Čeřínek. Tento park, který se vyznačuje smíšenými lesy, se rozkládá kolem stejnojmenného vrchu, který je vhodným cílem návštěvy jak pro letní procházky, tak v zimě na běžky nebo na místní sjezdovku.

Místo pro start dnešní trasy jsem zvolil malé parkoviště, těsně před odbočkou na Hutě. Druhou možností je vyjet až na samotný vrchol k turistické chatě Čeřínek, ale já si raději odbydu výběh do kopce hned na začátku, dokud mám dost sil, než si ho nechávat na konec.

Parametry trasy Délka okruhu: 11 - 15 km

Povrch: kombinace, převážně lesní cesty

Nevhodné pro kočárky

Od parkoviště k turistické chatě se držím žluté turistické značky a u velkého rozcestníku na Čeřínku jí vyměňuji za modrou. Jsem dost překvapený, že i když bylo v posledních dnech dost teplo, tady je stále dost sněhu. Cesty jsou však ušlapané a běží se mi dobře.



Po proběhnutí Novým Hojkovem se nořím opět do lesa a po úzkých pěšinách si užívám zimní trail. Sluneční paprsky pronikající mezi stromy vytvářejí úžasnou atmosféru. Místy je však potřeba dávat pozor, na některých úsecích hrozí riziko uklouznutí a tak často raději přecházím do chůze. Po modré značce sbíhám lesem až do Dolní Hutě.

Tady si neodpustím malou odbočku po červené na Čertův hrádek. Je to sice zhruba dva kilometry pořád jen do kopce a je potřeba se zase vrátit stejnou cestou zpět, ale tato přírodní památka, skalní útvar s docela přesnou podobou hradu, za to rozhodně stojí. Pokud máte dost času i sil, doporučuji.

Po návštěvě Čertova hrádku pokračuji dál po modré po široké lesní cestě až k rybníku Klechtavec. Těžko odhadovat, jaké bude počasí během března, až třeba trasu poběžíte, ale na cestě byl místy led a tak dávejte dobrý pozor. Společnost mi dělá potok průzračné vody, který se klikatí mezi stromy podél lesní cesty

Nad Klechavcem se chvíli dívám na zapadající slunce, které pomalu mizí za stromy na břehu zamrzlého rybníka. Pokračuji dále po modré až se napojuji na naučnou stezku Čeřínek, které návštěvníky seznamuje s místními přírodními zajímavostmi. Na konci dlouhé rovinky, u tří menších rybníků, kde se naučná stezka stáčí zpět směrem k vrchu Čeřínek, vylepuji soutěžní samolepku.

Soutěž: Vyfoťte se na této trase u naší samolepky a vyhrajte Každý měsíc vám představíme jednu trasu, která podle nás stojí zato. Pokud na ni vyrazíte, najdete na ní samolepku RUNGO.cz. Nebude nijak schovaná, naopak byste ji měli najít na první pohled. Například na této trase je nalepena na rozcestníku Naučné stezky Čeřínek přímo v místě jejího prvního zastavení. Když se u ní vyfotíte a fotku nám pošlete s kontaktem na vás (adresou) na e-mail soutez@rungo.cz, můžete být po skončení měsíce vylosováni a získat parádní běžeckou čepici. Pokud by se vám podařilo projít všech 12 tras, které v průběhu roku představíme (a nechcete-li se účastnit každoměsíční výzvy, máte na to celý rok, takže klidně můžete projít všech 12 tras až v červenci příštího roku), dostanete od nás automaticky originálni předmět z dílny RUNGO, který bude vytvořen jen pro tuhle akci. Trasu rozhodně není nutné běhat, nejde o závod a čas nehraje roli. Užijte si krásu okolní přírody třeba pohodovou procházkou.

Naučná stezka mě vede opět nahoru po lesních cestách a pěšinách, kde si užívám příjemný klid. Není tu úplně prázdno, potkávám lidi na procházce nebo pejskaře, kteří si tu příjemný den vychutnávají stejně jako já. Nakonec se odbočuji opět na žlutou turistickou značku a vracím se na parkoviště k autu.

Celá trasa má kolem 11 km, s odbočkou na Čertův hrádek je to necelých 15 km. Rovinky si moc neužijete, je to samé stoupání a klesání, milovníci přírody a lesních cest si však jistě přijdou na své. Jak platí pro všechny zimní trasy a výběhy, dávejte pozor a přizpůsobte běh aktuálnímu počasí s stavu cest.