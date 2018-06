Rungo report číslo I: diskuze bez účtu, vaše články přímo na web

Vím, že se dělá spousta chyb, ale to už tak někdy bývá. Bude to znít jako klišé, ale Rungo.cz je tu pro vás – a proto tenhle nepravidelný seriál, který vám bude přinášet informace o tom, co se událo nebo na co se můžete těšit.

Na vše, co popíšu v jeho prvním čísle, jsem opravdu pyšný. Je to několik věcí, které se podařilo na iDNES.cz prosadit, byť to byly věci do té doby téměř nemožné. A za to moc děkuji svým nadřízeným, lidem z produkce a programátorům. Pro některé z vás to budou záležitosti, na kterými mávnete rukou, přijdou vám přece samozřejmé. Ale realita v tak velkém mediálním domě je, věřte mi, jiná.

První úspěch je v tom, že pokud budete chtít na Rungo.cz reagovat v diskuzích pod články, už nemusíte mít účet na iDNES.cz, ale svůj komentář zašlete s pomocí opravdu jednoduchého formuláře. Ten, pravda, musím schválit, ale to netrvá nijak zásadně dlouho. Co to znamená? Důvěru. Věříme, že se nenaplní obava, že by chodily nevhodné příspěvky. Máme k tomu důvod, a za ten děkuju vám. Je fajn, že našim čtenářům můžeme věřit.

Další novinkou, která předčila moje očekávání, je rubrika Čtenáři sobě, což je vlastně takový blog neblog, kde si za svůj obsah ručíte sami. Tahle rubrika je určena těm, kteří se chtějí podělit o své zážitky, zkušenosti nebo tipy kolem běhání. Může jít o reportáž, test, tip na zajímavou trasu nebo jen zamyšlení. Žádné mantinely ani tematické okruhy nejsou stanoveny. Lhal bych však, kdybych tvrdil, že to bude hřiště bez pravidel. Vaše příspěvky nepůjdou hned na stránky Rungo.cz, ale projdou "rychlým" okem někoho z redakce, nikdo ale nebude řešit vaše stylistické a gramatické záležitosti. Bonusem navíc je, že pokud se nám článek opravdu zalíbí, vezme si ho editor a po zásahu ho posune přímo na hlavní stránku Rungo.cz. Tolik příspěvků, které do této doby přistály ve frontě, jsem nečekal. Je skvělé, že obsah webu tvoříte vy.

Někdy koncem dubna se konečně spustila Poradna, kterou vede zkušený trenér Honza Jakubíček. Ptejte se jej na vše, co vás kolem běhání, potažmo sportu obecně zajímá. Doufám, že v nejbližší době se Poradna rozroste o další posilu, která Honzovi z té záplavy dotazů pomůže.

Pokud nás budete chtít informovat o svých závodech a bězích, směle do toho, od toho máme Termínovku. Rádi je k nám zařadíme a opravdu za to nic nečekáme.

A nakonec pár krátkých zpráv:

- součástí našeho týmu stal Vítek Kněžínek, konzultant běžecké speciálky Triexpert. Vítek, ač mladý, má neuvěřitelný přehled o všem kolem běhání. Za jeho angažmá jsem strašně rád.

- každé úterý se mihneme v Tempu na ČT4

- Ondra Fejfar, jeden z českých top běžců, podporuje Rungo.cz na závodech

- makáme na přípravě Rungo pětky, tentokrát v Brně, a pevně věříme, že dáme dohromady celý seriál pro příští rok

- připravujeme změnu Fóra, kam byste měli vkládat svoje dotazy sami. Držte nám palce, ať se to povede dotáhnout.

Jo, a pokud budete mít nápady na zlepšení nebo zajímavá témata, neváhejte a pište. Klidně přímo mně na e-mail marek.odstrcilik@rungo.cz.