Skupina RUNGO PRO ŽENY

To bylo ono, co mi dosud na běhání chybělo. Spřízněné duše, pochopení, odpovědi na moje i nevyřčené otázky, a hlavně chuť a nadšení ostatních vyzařující z každého příspěvku. Moje běhání dostalo úplně jiný rozměr. A tak jsem se rozhodla, že k ročnímu výročí mého členství ve skupině Vám všem – ženám z naší skupiny, něco napíšu. Takové malé VELKÉ poděkování, že tu jste a že mezi vás můžu patřit. Jste opravdu moc prima parta, i když z té veliké rodiny, která dnes má asi 1.350 členek, je aktivních pouze pár. Ráda bych tedy představila i ostatním, co se vlastně v naší skupině děje.

Challenges - úkoly - virtuální spojení

Hrozně moc mě baví naše challenges, což jsou úkoly, které vždy vyhlásí některá z nás. Vytvoří se událost a zapisuje se, kde jsme běžely, kolik jsme uběhly a kdo chce, přidá snímek z aplikace s údaji o svém výběhu, fotografie atd. Tyto challenges jsme začaly vytvářet hlavně proto, abychom byly spojeny virtuálně, protože ženy z naší skupiny nejsou jen z ČR, ale z celého světa (např. USA, Holandsko, Německo, Irsko, Slovensko). A tak jsme společně běžely: Vánoční virtuální závod (běželi jste někdo na Štědrý den v sedm ráno pět kilometrů?); Víkendových 1.000 km (můj tehdy nejdelší výběh v životě 15,9 km); Virtuální maškarní pětka (v kostýmu přes vesnici, za foto s příslušníky Policie ČR byla vypsaná prémie); Valentýnský virtuální běh; Dobýt a přitom i dobít (Vzhůru na hrady, zámky, tvrze, zříceniny i rozhledny); Hledání poslů jara o prvním jarním víkendu; Pokus o 1.000 km za jediný den; Virtuální půlmaraton 21,0975 km (28. 3. 2015 zároveň s pražským); Aprílový běh; Čarodějnická běhna; Plný pytel odpadků aneb uklidíme běžecké trasy; Panenková challenge; Poznáváme Česko; Rungo krásky - aneb škleby, držky a úžasné výrazy; Schody, schůdky, schodíčky … aneb vzhůru na ně; Běh pro Markétku; Street art. Je to opravdu neuvěřitelné, kolik příspěvků a nádherných fotografií je v těchto našich challenges uloženo.

Setkání a poznávání se na závodech

Ve skupině se vzájemně podporujeme a někdy i hecujeme. Jen díky Vám jsem se přihlásila na svůj první závod. Na každém závodě si domlouváme společný sraz. Od té doby jsem se už zúčastnila několika závodů a musím přiznat, že nejvíc se vždy těším na to, kolik Vás opět potkám a s kolika novými holkami se seznámím. Atmosféra na těchto srazech je velmi přátelská a někdy mám pocit, že Vás znám odjakživa. Nedávno jsme si po velmi dlouhém domlouvání (dovedete si představit, jak se tisíc žen domluví na jedné barvě, jednom střihu, jednom obrázku?) konečně pořídily skupinová trička, abychom se na závodech lépe poznaly. Tak i díky naší Panenkové challenge (kdo vyfotí nejvíce holek ve skupinových tričkách) získaly naše společné fotografie úplně jiný rozměr.

Společné výběhy

Rungo. cz pro nás v různých městech organizuje i společné výběhy. Také máme možnost zúčastňovat se atletických tréninků pod vedením zkušených trenérů. Společné běhání už jsme začaly organizovat ve svém okolí i samy. Po celé republice se houfují ženy z naší skupiny. Já sama jsem zorganizovala společný Výběh kolem brněnské přehrady po stopách závodu Vokolo Priglu a Výběh z Říčan na Šmelcovnu a zpět.

Běžíme pro Markétku

Nedávno nás opustila jedna naše kamarádka. Bohužel odešla do běhacího nebe. Ve skupině se zvedla vlna solidarity a založily jsme na uctění její památky challenge „Běháme pro Markétku“. Každá z nás při běhání v tomto týdnu myslela na Markétku a na všechny, co už tu s námi nejsou. Všechny naše kilometry byly věnovány jen a jen Markétce. V tomto týdnu se konal krásný závod Běhej lesy v Lednici. Byla zde možnost i soutěže v týmech a tak jsme vytvořily Slow Motion tým Rungo pro ženy. Po události s Markétkou jsme požádaly pořadatele o přejmenování našeho týmu na „Běžíme pro Markétku“ a celý závod jsme všechny běžely s černými stužkami na levém zápěstí jenom pro ni. Nakonec jsme pro naši kamarádku v Lednici vyhrály.

Běžecký víkend u růžové surikaty

Díky skupině jsem také prožila skvělý prodloužený víkend na soustředění Běžecký víkend u růžové surikaty. Slunce, chatky, stany, pejsci, běhání, koupání, povídání, grilování, večerní oheň, zpívání s kytarou a mnoho dalšího - prostě nádhera!

Parťačka Blanka

Mám štěstí, že běhání propadla i moje sousedka a kamarádka Blanka. Nejenom, že spolu vybíháme na naše „běžné“ výběhy, kde samozřejmě probereme vše, co se ve skupině děje, ale zúčastňujeme se společně i challenges naší skupiny, atletických tréninků a společných výběhů. Díky, parťačko!

Inspirace a motivace

Ve skupině jsem našla spoustu kamarádek, nelze jmenovat všechny, ale přece jenom pár jmen: Marcelka Surikata, Katka Mallorca, Sára Koloběžka, Eliška Torpédo, Janča Mattoni, Romča Army, Mirka Bodlinka, Renča Úča, Jitka Náušnička, Janka Lipsko, Hanka NMNM, Jay Holandsko, Jiřinka Colorado, Miluška Filip, Lenka Generali, Zuzka Když se dáma rozběhne, Petra, Evča, Radka, Šárka, Monča, Ivča, Hanka a další … jste mi všechny velikou inspirací a motivací! Jsem ráda, že jsem měla možnost osobně potkat i fajn redaktorky Majdu a Báru.

A tak ještě jednou: skupino RUNGO PRO ŽENY … moc Vám za všechno děkuji!