Inspirace skutečnými příběhy: začtěte se a vyběhněte i vy

Dáváme si cíle, inspirujeme se, děláme to všichni. Číst rozhovory s největšími sportovními osobnostmi je fajn, ale jsou to opravdu právě ony, kdo nás skutečně inspiruje? Ztotožnit se spíše dokážeme s někým, kdo je jako my. Kamarád, spolužačka, syn známé, obyčejní lidé, kteří však dokázali, po čem sami toužíme.

Proto vám na našem webu od samého začátku jeho vzniku přinášíme příběhy běžců kolem nás. Do dneška jich bylo dvaadvacet. Dvaadvacet začátků, dvaadvacet důvodů, proč začít běhat. Přečtěte si o prvních jedenácti.

Zadek koulařky

Lucii Pecinovou k běhu přivedl zadek koulařky, jediný větší, než byl její vlastní. Běh jí proporce srovnal a ona u něj zůstala. Přestože postupně propadala i jiným sportům, běh zůstal. Začala se mu věnovat víc a nyní dosahuje v regionálních závodech stupňů vítězů.

Dlužím Šumavě

Pavla Duchana, naši druhou hvězdu RUNGO.cz, inspiroval k běhu kamarád. Jeho běžeckým snem se stala trasa, kterou se svou přítelkyní chůzí nedokončil kvůli puchýřům. Z přítelkyně se stala manželka a matka, z Pavla otec, a tak zatím zůstalo u snu. Na Šumavu se však vrátí, dluží jí to a trasu uběhne.

Úhlavní nepřítel sport

Do třicítky byl sport jeho úhlavní nepřítel. Dnes Roman Němec pravidelně běhá a může za to geocaching, který jej úplně pohltil. Aby našel pokladů co nejvíce a nezničil přitom ženu a děti, občas někam popoběhl, zalogoval se a zase se vrátil k rodině. Dnes běhá již šestým rokem, účastní se závodů a potkáváme ho na RUNGO.cz výbězích v Brně. Jako kapitán dovedl čtenářský RUNGO tým k zlaté medaili na prvním ročníku Vltava Runu.

Vzrušení beze strachu

„Sedm a půl tisíce metrů jsme si dali jako malinu,“ řekli kamarádi Štěpánu Koskovi. Za rok stál na startu s nimi a dokončil totálně vyčerpán. Kdo by se byl nadál, že se za nějakou dobu rozběhá tak, že zdolá ultramaraton a umístí se na čtvrtém místě. „Kdykoliv začnu běžet, probudí se ve mně něco neobyčejně čilého, vytrvalého a soutěživého, něco, co jsem u všech ostatních sportů marně hledal: vzrušení beze strachu,“ svěřuje se Štěpán z Jablonné nad Orlicí.



Už nejsem protiva s břichem

Pavel Klásek potřeboval jednoduše shodit břicho. Běh ho ale začal bavit a doma si začali pochvalovat, že není tak protivný. Manželka jej dlouho pouze podporovala. Loni v létě se zranil a musel s během na čas přestat. Když byl konečně v pořádku a směl začít téměř od píky znovu, rozběhla se s ním i manželka. Všechno zlé je pro něco dobré.

Býval jsem tlustý chlapec

Tomáš Kašpar začal objevovat kouzlo žen a coby tlustý chlapec s akné mnoho šancí neměl. Začal běhat, jenže pak přišlo zranění a on se na to vykašlal. Tlustý chlapec byl zpět. Zlom přišel, když se z hecu přihlásil na We Run Prague 2012. Nejenže si začal dávat cíle, ale spolu s partnerkou Zuzkou se do toho obuli pořádně. Ona coby astmatička začala dávat přednost posilovně a vzhlédla v bodyfitness. Tomáše to nenechalo chladným a začal s crossfitem, oba pak s celkovým zdravým životním stylem. Nadále běhají, i když méně. Tomáš se stal mistrem přes kaše a vedou spolu úspěšný blog.

Patoložka s endorfiny

Až se jednou zakecáte se sympatickou běžkyní, vězte, že vás může obdarovat pozoruhodnými historkami z práce. Patoložka Anastázie Bartoňová ostatně nejraději běhá z práce přes Krčák, Braník a podél Vltavy do centra. Někdy běhá sama, jindy s kolegou. „Někdy to vesele prokecáme, někdy mlčíme a přemýšlíme. Pokaždé je to jiné a pokaždé skvělé. Není lepší tečka za náročným pracovním dnem v nemocnici,“ říká Stázka.

Navzdory zimomřivosti

Monika Kollarczyková je zimomřivý typ. Když na podzim zahálela, vyzval ji kamarád k běhu. Říkala si, zda je normální, začít v tomto počasí, vůbec nechápala, jak někdo může běhat v zimě. První dva listopadové pokusy ji vystřelily vstříc již uběhanému prosinci a běhá do dnes.

Ve škole jsem u běhu švindloval

Radek Čada, jako mnoho dalších, běh ze začátku nesnášel. V rámci třech školních kilometrů dokonce švindloval. Nakonec se k němu dostal oklikou zpátky, přes své milované kolo. V roce 2010 ho doplňkově zařadil do tréninku v rámci své cyklistické přípravy. Pak si začal při běhání čistit hlavu.

Chci motivovat ostatní

Ondřeje Bubníka poznáte hned. Vyběhaná postava a úsměv, který nesundá snad ani zubař, plus pětiprsťáky na nohou. Začátky byly pozvolné, jak to většinou i bývá, ale pokračování je ohromné. Běhá celá rodina, jeho dcery chodí pravidelně sbírat medaile na RUNGO.cz závody a Ondra se svou ženou pod naší vlajkou rozběhávají celý Kolín, kde žijí. Rád inspiruje ostatní, a pokud inspiraci hledáte, u něj to opravdu funguje. Směle na kolínské výběhy, ptejte se po Ondrovi.

Běh bolel

Jakuba Szabo běh nebavil, bolel ho. Vyzkoušel různé sporty, ale nakonec zapracovala mužská ješitnost. Běhat totiž začala jeho manželka. Začal tedy klusat s ní. Pořád to bolelo, ale nedovolil si nevydržet, což způsobilo, že tělo si zvyklo, přišel progres a s ním to začalo Jakuba i bavit. Časem se pak přihlásil a byl vybrán do čtenářského RUNGO týmu na Vltava Run, se kterým si doběhl pro první místo.

Jaké byly vaše běžecké začátky, kdo vás inspiroval? Nebo vám snad pomohlo rozběhat se RUNGO.cz? Napište nám svůj příběh na adresu magdalena.ondrasova@rungo.cz.