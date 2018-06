Hvězda Rungo.cz Michal: Nejdřív jsem běhal tak, aby mě lidi neviděli

Jak jsem začal: Někdy v osmi letech jsem začal dělat orientační běh, bez větších úspěchů, ale pokračoval jsem až do devatenácti. Pak přišla pauza, kdy jsem si jen udržoval fyzičku na základní úrovni kvůli své práci v armádě. K vážnějšímu běhání mě od začátku roku 2012 přiměl dokument o akci Beskydská sedmička, který mě nadchl. Začal jsem běhat trasy do deseti kilometrů. Prvně tak, aby mě vidělo co nejméně lidí, ale časem mi to už bylo jedno. Objevil jsem kouzlo různých běžeckých aplikací v mobilu a později sporttestrů, které mě motivovaly k delším běhům, bavilo mě sledovat různé statistiky. Postupně se trasy navyšovaly, z běhu se stala závislost, začal jsem více běhat do hor, potkal jsem nové lidi se stejnou závislostí, kteří mě motivovali k dalšímu běhu.

Proč běhám: Při běhu si čistím hlavu, postupně se z něj stala závislost. Snažím se běhat jen tak pro radost a pokořit osobní výzvy, ale dobrou fyzičku si musím udržovat i kvůli práci.

Michal Cieslar věk: 33 výška: 185 váha: 92 bydliště: Ropice, ale hodně času tráví i v Táboře

Jaký je můj běžecký sen: Protože pocházím z Beskyd a kopce jsem měl v dětství prakticky za domem, mám rád běh v horách. Jeden sen jsem si splnil loni, když jsem absolvoval v limitu svůj první Skymarathon. A další běžecké sny? Nesmím o tom doma mluvit moc nahlas, ale chtěl bych absolvovat ultratrail a taky konečně někdy onu Beskydskou sedmičku. Ale nejdůležitější je, aby mě běh i nadále bavil.

Jaká je moje oblíbená trasa: I když mám rád hory, hodně času trávím na trasách kolem Lužnice. Když se proto vrátím domů, snažím se vyběhnout do kopců. Jedinou oblíbenou trasu nemám, ale z lokalit bych jmenoval Javorový vrch u Třince a oblast Dolní a Horní Lomné a okolních kopců. Nejraději mám, když můžu vyběhnout brzo ráno do hor, je hezké počasí, jsem tam prakticky sám a můžu se kochat výhledy a přírodou.