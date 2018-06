Hvězda RUNGO: Často mě potkáte v Divoké Šárce, kam si běhám na „jedno“

Jak jsem začal: Před asi 25 lety jsem jako aktivní veslař běhal v rámci tréninku poměrně hodně. Pak jsem na běh zanevřel a spíš jsem jezdil na kole a hrál volejbal. Znovu jsem začal běhat, když jsem po týdnu na horách s kamarády zjistil, že si nejsem přes břicho schopen zapnout lyžáky, a musel jsem to udělat stylem vydechnout, potopit, nadechnout. Taky mě do toho trochu pošťouchla manželka, která v tu dobu začala psát pro RUNGO a též se dala do běhání (ve dvou se to lépe táhne).

Hvězda RUNGO jméno: Marek Topinka věk: 44 výška: 191 váha: 108 město: Praha 6 - Liboc

Proč běhám: Není nic lepšího, než si po běhu dát pivko a něco dobrého, aniž bych musel přemýšlet, jestli nevzroste moje prostorová výraznost. Takže ano, běhám proto, abych si nemusel počítat každou sežranou kalorii a vypitý pivo. A u někoho, kdo spolupořádá běžecké závody, by bylo smutné, kdyby nebyl schopen udělat rychlejší krok.

Osobní rekordy: Byly doby, kdy jsem běhal deset kilometrů za 40 minut, ale ty už jsou dávno pryč. Teď je uběhnu za 55 minut a jsem s tím spokojený. Rekord opačného pólu, tedy nejdéle běžený závod, je z Beaujolais du Marathon, kde jsem půlmaraton běžel za 3 hodiny a 15 minut. Součástí závodu je totiž nejen maškarní kostým, ale též časté občerstvovačky s hudbou, sýry, uzeninami, sušeným ovocem a mladým beaujolais, co jen vypijete. Takže jsem si ho pořádně užil.

Běžecký sen: Na pohodu běhat krásnou přírodou ať už v Česku, nebo někde jinde. Neřešit čas, jestli poběžím kilometr za pět nebo sedm minut, a užívat si okolí. Když někde uvidím něco hezkého, vyfotit si to a klidně si i na chvilku sednout a kochat se. Musím dodat, že sen si již plním.

Oblíbená trasa: Okruhy Divokou Šárkou s případnou zastávkou na jedno.