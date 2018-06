Rungo pětka: radost i výzva. Máme za sebou své první závody

Mám radost, že plním sen třeba i těm druhým, nejen sobě. Publikovat články, vymýšlet témata, komunikovat na několika frontách se čtenáři Rungo.cz je úžasné. Ale pro mě bylo úplně nejúžasnější vidět na našem prvním závodě všechny ty lidi, kteří, i když počasí nebylo zrovna v nejlepší formě, dorazili. Přistihnul jsem se, jak mezi nimi chodím a jen pozoruji, co se odehrává na jejich tvářích. Tohle ve mně zůstane velmi silně vryto.

Stejně tak má pro mě neskutečnou sílu to, jak se zapojili ti, kteří závod připravovali. Někdy na přelomu roku jsem zahlásil, že bych byl moc rád, kdyby se nám někdy podařilo uspořádat vlastní závod. V tu chvíli se spustila vlna nadšení. Byl jsem vlastně posazen na obláček a jemně do něho bylo fouknuto. Ocitnul jsem se nepatrně mimo dění a se slovy "Moc rádi ti pomůžeme, nech to na nás" se vrhli do organizování ti nejskalnější čtenáři. Pro tohle vlastně asi nemám slov. Proto nahlas zakřičím: Děkuji, přátelé!

Popisovat průběh závodu nemá podle mě moc smysl. Myslím, že velmi výmluvně o tom vypovídají fotografie, video nebo vzkazy od těch, kteří tam byli. Oni napsali děj tohohle závodu. A to oni jsou hnacím motorem webu.

Je pár hodin po závodě a já sedím u klávesnice, s pusou lehce pootevřenou, culím se. Občas mě přepadne smutné prázdno a je mi líto, že už je to za námi. Na druhou stranu však vím, že sobotním "výstřelem" náš závod vlastně začal. Takže příště s vámi se všemi počítám.

Výsledky najdete tady.

Fotografie najdete zde, zde nebo tady. Nově i fotografie od Majdy zde, 19.3. přibývá další galerie zde.

Jak to viděli účastníci

Marek Paukert: Obrovské díky pořadatelům, z každé maličkosti v závodě bylo cítit jejich nadšení pro věc (perníková medaile, koláčky v cíli, trať značená jak německá dálnice). A žasnu nad nulovým startovným, za které byl nabídnutý perfektní servis pro závodníky, který je k vidění většinou jen u draze placených závodů, násobený téměř rodinnou atmosférou, která u těch ostatních akcí chybí. Díky a doufám, že příště zase stihnu registraci.:)

Daniela Sedliakova: Sportovní událost roku!!! Skvělí pořadatelé, perfektní zázemí a úžasní účastníci, kteří dokázali i přes nepřízeň počasí opustit svou "comfort zone" a běžet! Paráda.

Tomáš Kotapka: Bomba závod, akorát mi moh někdo před startem říct, co znamenaj ti tři tydýti.

Petra Iljuchina: Pohodovka na sobotu, utekla strašně rychle, tydýti mě pobavili(y). Domácí čokoládka v cíli byla velmi luxusní záležitost. Díky moc.

Jindra Bráza: Bylo to super, holky skvěle napekly sušenky a i organizace byla úžasná. Díky vám všem RunGo týme, jste skvělí!

Lukáš Hrušovský: Bolo cítit, že jste srdcaři. Velmi jsme si to užili. Děkujeme.

Mirek Lauš: I za sebe díky moc celému Rungo týmu. Je vidět, že to děláte s velkou radostí, kterou přenášíte dál. Atmosféra parádní, trať krásná, tydýty total výzva, kterou jsem letos nevyběhl, ale o to víc se hecnu příští ročník a ty ručně dělaný perníkový medaile, to už byl fakt bonbonek na závěr. :-)