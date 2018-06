Chceme povzbuzovat nováčky, shodují se pořadatelé Rungo.cz výběhů

Rungo.cz atletické tréninky v Brně. Rungo.cz atletické tréninky v Praze.

Je to už nějaká doba, kdy to všechno začalo. Bylo to v polovině loňského listopadu a sešli jsme se v Praze na Andělu tuším tři: já, Michal Hrabec a šéf Seznamu Pavel Zima. Běželi jsme do Žlutých lázní a zpět.



Popravdě musím přiznat, že jsem očekával větší účast, a když to po několika týdnech nebylo výrazně lepší, byl jsem doslova zklamaný. Ale jak už to bývá, všechno chce svůj čas. Za nějakou dobu se začali hlásit lidi, že by začali pořádat výběhy u sebe ve městě. Majda rozjela nenápadné oťukávání na Facebooku a pečlivě vybírala, kdo by byl pro nás ideálním parťákem. Rok se ještě nesešel s rokem a máme dvanáct měst, kde se běhá pod hlavičkou Rungo.cz.



Díky Z celého srdce děkuji: Mirce Pešákové, Romanovi Němcovi, Pavlovi Koblížkovi, Vaškovi Chalupnému, Ondrovi Bubníkovi, Nikolovi Havlíkovi, Beruškovi, Michalovi Hrabcovi, Báře Topinkové, Markovi Topinkovi, Ivaně Kovárníkové, Vasilovi Dogaru, Jakubovi Laryszovi, Petře Novotné, Hance Marvanové, Ondrovi Pojmonovi, Michalovi Ostruszkovi, Michalovi Cieslarovi a čerstvě novému Ondrovi Smetanovi. Jsem na ně neskutečně pyšný.

Před několika měsíci dozrál nápad pořádat pro ty, kteří se chtějí zlepšovat a brát vše vážněji, atletické tréninky. V květnu jsem si plácnul s atletem a kamarádem Dušanem Erbsem a tréninky tak mohly v červnu v Praze začít. Hned na ten první přišlo kolem 45 lidí, což rozhodilo i otrlého Dušana.

Praha začala trénovat, nesmí se ale zapomínat na Brno. Opět tomu pomohla náhoda a já si vzpomněl na kamaráda Pavla Hrůzu, který hned po několika minutách našeho setkání nadšeně kývl. Před dvěma týdny se konal v Lužánkách první trénink a do svých běžeckých kolen šel i náš druhý trenér. Čtyřiačtyřicet lidí, z Pavla nakonec čišelo nadšení a po tréninku mi řekl: "Ti lidi jsou neskuteční, je úžasné sledovat, jak do toho jdou a mají touhu něco se sebou dělat."

Já pevně doufám, že ti, co s námi běhají, ať už na výbězích, nebo na trénincích, sdílí stejnou radost a nadšení jako my.

Na tomhle místě patří poděkování i firmě adidas, která naše výběhy a tréninky podporuje.

Zajímá vás, proč naši výběháři konverzační výběhy pořádají? Položili jsme jim dvě rafinované otázky: Proč pořádáš Rungo.cz výběhy? Co tě na tom baví?



MIRKA PEŠÁKOVÁ (BRNO)

Mirka Pešáková

1. Protože ráda poznávám nové lidi, kteří ulítávají na běhu stejně jako já. A hlavně pro ten pocit, že když s námi uběhne někdo z nových účastníků 15 kilometrů, které sám nikdy předním neuběhl, a má z toho radost. Jsem ráda, že jsme mu pomohli posunout dál jeho běžecký limit.



2. Baví mě, že si po týdenní dřině jdu v neděli zaběhat se skvělou bandou lidí a u toho si stihneme i pěkně pokecat. Je to prostě pohodový výběh, který si užívám. A takový by měl běh být.

ROMAN NĚMEC (BRNO)

Roman Němec (vlevo)

1. Nerad běhám sám.



2. Baví mě na tom úplně všechno. Rád poznávám nové lidi, rád si při běhu povídám a nasávám informace z mně neznámých oborů, rád se kochám přírodou a rád si při běhu odpočinu. Většinu z těchto věcí nejsem schopný dosáhnout při sólo běhu, protože nejsem schopný běžet tak na pohodu, jak většinou běháme ve větší skupině.

PAVEL KOBLÍŽEK (PARDUBICE)

Pavel Koblížek

1. Sledoval jsem rozjezd Rungo.cz a myšlenka konverzačních výběhů se mi zalíbila. Přemýšlel jsem o tom, uspořádat tyto výběhy u nás v Pardubicích, ale impuls přišel až v konverzaci pod článkem Rungo.cz na Facebooku, kde jsem se s Tomem a Lukášem, dnes jsme již přátelé, domluvili na prvním běhu. A to moje pořadatelství tak nějak vyplynulo...



2. Setkávání se s lidmi, které bych asi nikdy nepotkal. Baví mě i ten pocit, že možná přijde na výběh někdo nový, třeba úplný sportovní začátečník, který se prostě rozhodne a vstane z gauče.

VAŠEK CHALUPNÝ (RYCHNOV NAD KNĚŽNOU)

Vašek Chlalupný

1.Běhám už nějaký ten pátek a většinou pouze sám. Tak jsem přemýšlel: Proč, když je teď takový běžecký boom, nikdo v Rychnově nad Kněžnou neběhá? Přitom se u nás běhá pěkně, tras tu je opravdu mnoho, stačí si jen vybrat. Teď jenom jak na to. Začátek byl snadný, nápad pořádat Rungo.cz výběhy v Rychnově nad Kněžnou jsem dostal poté, co mě Roman Němec vybral do Rungo.cz týmu pro Vltava Run. Dlouho jsem nad tím přemýšlel a poté, co se sešel tým pro Vltava Run v Praze a já si popovídal s Romanem, jsem měl jasno.



2. Na Rungo.cz výbězích mě baví úplně vše. Moc rád sleduju po založení výběhu na Facebooku, kolik lidí se tam přihlásí. A když se blíží samotný výběh, těším se na něj jako chlap, který se těší, že budou v televizi dávat jeho oblíbenou bondovku, nebo žena, která se těší na svoji oblíbenou manikúru. Samotný výběh, aspoň doufám, si každý užívá jako já. Pokaždé je hodně zábavy. Probereme, co se za týden událo nového nebo co bude příští týden, kolik jsme toho naběhali přes týden a na jaké závody se chystáme.

Snažíme se běhat pořád po nových trasách a zapojovat do běhu v terénu i hlavu. Aby byl běh efektivnější a méně bolel. Největší slast je pro mě vždy kladné hodnocení po doběhu nebo nápady na příští výběh. Pořádání je pro mě motivací, ale i odměnou. Doufám, že se moje výběhy v Rychnově líbí. Pokud bude i dále dobrá zpětná vazba, uvažuji o založení Rungo.cz výběhů přes týden v Olomouci, kde studuji na Palackého univerzitě.

ONDRA BUBNÍK (KOLÍN)

Ondra Bubník

1. Pořádání pravidelných výběhů mi přišlo jako výborný nápad, díky kterému můžu i já přispět k propagaci Rungo.cz. V Borkách potkáváme totiž od jara do podzimu docela dost dalších běžců a já věřil, že se postupně nabalí k nám jako další vločky na sněhovou kouli. Protože výběhy jsou opravdu pravidelné, napadlo mě taky, že se mi tak povede nastartovat pár známých, kteří se občas vymlouvají, že by třeba začali taky běhat, ale nemají s kým, a že se sami neodhodlají. A že se třeba přidají i úplní začátečníci, pro které bude skupinka kolem Rungo.cz v Kolíně zpočátku pár podivných cvoků, aby se mezi ně během pár týdnů úspěšně zařadili. V plnění tohohle cíle moc úspěšný nejsem, ale jednu ulovenou duši přece jen máme. Je to i příležitost, jak si užít běh v kolínském lesoparku s rodinou. V období "před výběhy" se mnou Jana ani holky moc běhat nechtěly s tím, že buď poběžím moc rychle, nebo daleko, případně rychle a daleko. Když ale věděly, že se poběží s úplnými začátečníky a tempo bude podle nejpomalejšího, nechaly se přemluvit.



2. Na pohodových proběhnutích je úžasné, jak ve společnosti dalších běžců nevnímám čas, vzdálenost ani případnou nepohodu. Jsem spokojený, když se nám povede přesvědčit nováčka, že se nemusí bát. Baví mě, když se sejde pár "rychlíků" a po absolvování společné pomalejší části jdeme zkusit, kolik sil nám ještě zbylo. Samozřejmě je to i příležitost prohodit pár slov se známými, s kterými bych se jinak těžko potkával. A zdá se, že ona atmosféra je tak trochu nakažlivá. Společné výběhy se staly rituálem, se kterým všichni počítáme ve svém kalendáři a snažíme se nezameškat. Takže když jsem byl tři víkendy za sebou mimo Kolín, převzala žezlo organizátora Jana. Mají pro mě ale i jednu stinnou stránku. K nedělním výběhům pod hlavičkou Rungo.cz přibyly další dva firemní pořádané v Kutné Hoře. Mně rázem nezbývá čas na vlastní tréninky a navíc, běhat sám se mi v poslední době tak nějak už moc nechce.

NIKOLA HAVLÍK (PRAHA)

Nikola Havlík

1. Výběhy jsem začal pořádat hlavně kvůli sobě. Baví mě, když mohu svoji radost z běhu s někým sdílet. Nyní již vnímám tuto událost spíše jako společenskou. Nikdy jsem to vlastně ani nebral jako trénink, vždy spíše jako sešlost s přáteli.



2. Jak jsem již psal, nejvíce mě na tom baví sdílení endorfinů. Baví mě povzbuzovat nováčky v jejich úsilí a přenášet na ně nadšení, které my ostatní již známe.

Pavel Klásek

PAVEL BERUSHKA KLÁSEK (PRAHA)

1. Protože si Nikola občas potřebuje něco zařídit nebo si odpočinout nebo co já vím, co dělá, když (už) nemůže na výběh.



2. Je fajn potkat se s novými i již známými lidmi a vyměnit regenerační výklus a ticho lesa za konverzační výběh. I jako samotář doporučuji občas navštívit skupinovou akci.

MICHAL HRABEC (PRAHA)

Michal Hrabec

1. Rád běhám ve skupině a věřím, že i pro ostatní je takové běhání motivující.



2. Baví mě motivovat ostatní a potkávat se s novými lidmi. Je úžasné sledovat, jak se jednotliví účastníci výběh od výběhu lepší.

BARBORA TOPINKOVÁ (PRAHA)

Bára Topinková

1. V nabídce mi chyběl výběh, při kterém netrénovanou osobu neklepne z tempa a distance. Taky mi nikdy nikdo nechtěl zastavit na pivo. Tak jsem založila středeční výběhy pro začátečníky a pohodáře, které jsou pomalé a kulinářsky zážitkové.



2. Kromě rušení běžecké morálky ostatních pivem v půlce běhu mě baví to, že běžet MUSÍM. Konečně jsem na sebe, lemru línou, našla donucovací prostředek, který mě přiměje vyběhnout v jakémkoliv počasí a stadiu tělesného rozkladu.

MAREK TOPINKA (PRAHA)

Marek Topinka

1. Výběhy pořádám proto, že je to dobrý způsob, jak přimět další lidi, aby si šli společně zaběhat. Hodně lidí běhá samo a nechce běhat ve skupině, protože se bojí, aby nebyli brzdou. Při konverzačních výbězích se bát nemusejí, protože se běhá na pohodu.



2. Baví mě, že jsem poznal nové lidi, se kterými si můžu zaběhat a pokecat.

IVANA KOVÁRNÍKOVÁ (JABLONEC NAD NISOU)

Ivana Kovárníková

1. Protože je fajn potkat nové lidi, pokecat si se stejně "postiženýma" během, dozvědět se něco nového. Třeba, že běhám jako kachna. Mít parťáka na cesty do kopců, líp to utíká a taky víc vydržím.



2. Nové trasy, které bych sama asi ani neobjevila, překvapení, kdo přijde a jaká najdeme společná konverzační témata, když vidím, že to baví i ostatní.

VASIL DOGARU (ČESKÁ LÍPA)

Vasil Dogaru

1. Abych nalákal lidi, kteří radši běhají sami nebo neběhají vůbec, a taky kvůli sobě, někdy je těžký vyrazit na výběh, když mám datum a čas, prostě musím.



2. Dělat radost druhým.

PETRA NOVOTNÁ (PLZEŇ)

Petra Novotná

1. Když Majda na Facebooku založila skupinu Adidas Women's Challenge, přišlo mi jako skvělý nápad najít si tam nějakou další běhnu z Plzně. Tak se nás pár holek začalo scházet a společně běhat, Rungo.cz výběhy už pak byly jen dalším krokem, který z toho přirozeně vyplynul. Běhá nás sice jen pár a zatím se moc nerozrůstáme o nové "členy", ale myslím, že jsme skvělá běhací parta. Na neděle se vždycky těším, až potkám lidi, kteří se chlubí, jak rychle uběhli půlmaraton, nebo si stěžují, že je bolí to či ono. S tím souvisí i odpověď na druhou otázku.



2. Na Rungo.cz výbězích je super, že si na nich lidé rozumí, víš, jak to myslím… Prostě mají stejné hobby, takže si mají co říct. Nejlepší je, že jsme nezůstali jen u běhání, ale zkoušíme i kolo, při ošklivém počasí třeba bazén. Naše výběhy jsou spíš takové týmové, není to tak, že bych je organizovala jen já. Trasy vymýšlíme všichni, vždycky, když někdo objeví novou, zkusíme ji. Každý týden je vidět, kdo se zlepšil. Čas od času se k nám přidá i někdo nový, takže je to i skvělá příležitost pro seznámení. Jen je škoda, že na našich výbězích neustále převažují ženský. Chlapi se nás snad bojí.

JAKUB LARYSZ (OSTRAVA)

Jakub Larysz

1. Rungo.cz výběhy jsem začal organizovat převážně kvůli sobě. Běhat na stejných místech a sám mě přestávalo bavit. V diskuzi na FB Rungo.cz si kdosi stěžoval, že se v Ostravě neběhá, a tak jsem se toho na popud Majdy chopil.





2. Postupem času se má motivace změnila a výběhy organizuji hlavně pro lidi, kteří si chtějí zaběhat a poznat nové běžce. Toto mě baví ze všeho nejvíce. Dát lidem možnost pohybu a seznámení. Výběh nezruším, protože by se mi pak nechtělo jít běhat.



HANKA MARVANOVÁ (VLAŠIM)

Hanka Marvanová

1. Bylo mi líto, že ve Vlašimi běhám sama a ani nepotkávám žádné další běžce. Proto jsem se po vzoru pražské a brněnské skupiny rozhodla pravidelně pořádat výběhy. Stále čekám, že nalákám i maminky na mateřské.



2. Baví mě, že rozběhám další lidi a vytvořím novou komunitu v našem malém městě. Taky mi pomáhá, když mě ostatní "táhnou", když se mi zrovna moc nechce. Má to prostě něco do sebe.

ODRA POJMON (VLAŠIM)

Ondra Pojmon

1. Výběhy pomáhám pořádat hlavně proto, že si myslím, že takovéto společné sportovní akce mají smysl. Věřím, že se nám povede postupem času do našeho kolektivu zapojit nejen aktivní běžce, ale také "víkendové hobíky" či maminky na mateřské dovolené.



2. Baví mě možnost konverzace o jakýchkoli tématech, protože tempo není nikdy "vražedné", aby se nedalo stíhat debatovat. Člověk se tak dozví novinky nejen o běhání či cyklistice, ale třeba také o vaření. Přes týden si člověk běhá "to své" a v neděli na společném výběhu je to vždycky takový relax a příjemně, aktivně prožitá hodinka s fajn partou.

MICHAL OSTRUSZKA (ČESKÝ TĚŠÍN)

Michal Cieslar (vpravo) a Michal Ostruszka

1. Vše to začalo na konci roku 2013, když se začala blížit zimní objemová příprava, kdy by měl běžec běhat pomalu a dlouho – s tím mám já doteď problém. Proto mě napadlo zorganizovat společné výběhy v Českém Těšíně … věděl jsem velice dobře, že v Českém Těšíně je hodně běžců, které jsem potkával, ale přitom vůbec neznal. To byl vlastně můj druhý důvod, poznat se s běžci ve vlastním městě.



2. Co mě na tom baví? Kolektivní práce, plánování nových tras, předávaní si zkušeností.

MICHAL CIESLAR (ČESKÝ TĚŠÍN)

Michal Cieslar (vpravo)

1. Společné výběhy jsem začal spolupořádat proto, že jsem zjistil, že mě baví běhat ve společnosti dalších lidí se stejným koníčkem. Svým přístupem mě nadchl Michal Ostruszka, který začal společné výběhy pořádat už dříve, já mu jen vypomáhám.



2. Baví mě objevování nových tras, předávání zkušeností. Velice mě těší, že se u nás vytvořila skupina lidí, která se navzájem podporuje a fandí si na různých závodech, domlouvá si společné běhy i mimo oficiální termíny.