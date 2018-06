Pořádáte běžecký závod nebo hledáte ten pravý? Pomůže vám naše termínovka

Chceme, abyste na RUNGO.cz měli co nejlepší přehled o chystaných závodech a běžeckých akcích, všechno pěkně pohromadě, na jednom místě. Právě proto pro vás prakticky každý den aktivně vyhledáváme chystané závody a běžecké akce, které spolu s informacemi, které nám zasílají sami pořadatelé, pravidelně vkládáme do naší RUNGO.cz termínovky.

Vyberte si některý z chystaných závodů třeba v místě vaší dovolené. Zvolte datum, lokalitu či délku tratě, a je úplně jedno, jestli hledáte velkou akci pro tisíce účastníku nebo raději komorní závod s velkým srdcem. U nás najdete všechny. A pokud přeci jen víte o nějaké, která tam chybí, nebo dokonce takovou akci sami pořádáte, dejte nám vědět pomocí jednoduchého formuláře a my jí co nejdříve do termínovky doplníme.

Vybrat si zajímavý závod je jedna z nejlepších motivací k tréninku, a to se obzvlášť v zimním období hodí. Jestli už máte vybráno, napište nám, jaký bude váš příští závod, buď do diskuse pod článkem nebo na našem Facebooku.