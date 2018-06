Rungo.cz ví, proč běhá srdcem. A už je to rok

Takhle to začalo. Sice neslavně, ale prostě to tak bylo: mým vážným zdravotním problémem a operací.

A tohle byl jeden z mých prvních tréninků. Devět měsíců po operaci. Neskutečné. 1. délka: 6 km celkový čas: 58,5 min průměrná rychlost: 6,1 km/h 2. délka: 9 km celkový čas: 1 h 32 min průměrná rychlost: 5,85 km/h 3. délka: 6 km celkový čas: 1 h průměrná rychlost: 6 km/h 4. délka: 11 km celkový čas: 1 h 58min průměrná rychlost: 5,58 km/h 5. délka: 6 km celkový čas: 58,5 m průměrná rychlost: 6,1 km/h 6. délka: 9 km celkový čas: 1 h 32 min průměrná rychlost: 5,85 km/h 7. délka: 13 km celkový čas: 2 h 20 min

Pak přišel další zásadní moment, při kterém to pravděpodobně všechno uzrálo.



A běží nám to. Nechci se plácat po ramenou, pro mě znamenají víc slova od lidí, pro které tenhle web znamená inspiraci a životní změnu:

"Gratuluju a zároveň hrozně moc děkuju! Já, naprosto líné povalečské stvoření, které se odmítalo hýbat a pro které byl běh vždycky naprostý Star Trek, věc, kterou dělají jen štíhlí a zdraví lidé, běhám! A díky tobě, díky Majdě a díky všem, kteří s vámi tvoří Rungo.cz, jsem zvedla prdel z gauče a uběhla svých prvních 10 kilometrů. Chápeš to? Víš, jakou máte moc? Jste neskuteční! Přivedli jste mi do života spoustu radosti, spoustu motivace, spoustu nových lidí a věřím tomu, že i spoustu let navíc! DĚKUJU všem, kdo děláte Rungo.cz. Jsem cíťa - mám slzy v očích." Veronika

"Když se začtu do toho starého článku, jak vše začalo, normálně mi vytrysknou slzy. Já jsem na svá privátní sociofobní prohlášení opatrný, ale musím se přiznat, že Rungo.cz pro mě znamená víc než poskakování v keckách po lese. Bez běhu a Rungo.cz bych nepotkal tolik fajnových lidí. Krásné narozeniny." Pavel

"Gratulace k povedenému a naplněnému nápadu... Nevím, jestli tomu pomohlo WRP a Rungo.cz slogany nebo vůle boží, ale když se teď koukám na web, má Rungo.cz 7 996 fanoušků. Je pravda, že myšlenka začít běhat ve mně zakotvila někdy loni v létě, ale až čtení článků na vašem webu mě neustále hnalo dopředu, až jsem se do toho pustil po hlavě. A už mám za sebou první WRP pod 55 minut. Zatím jsem toho moc nestihl, od dubna, co jsem začal, mám v nohách něco málo přes 400 kilometrů. Líp se mi spí, všechno je hned veselejší a radosti z běhu rád šířím mezi další lidi. Díky všem z Rungo.cz, že se o nás takhle staráte a šíříte to dále.... Přeju hodně úspěchů v dalších letech." Vašek

"Takže už můžu oficiálně popřát Rungo.cz k narozeninám? Stránky čtu déle, než jsem vyrazil na první Rungo.cz výběh, dlouho jsem se odhodlával, ale rozhodně toho nelituju Děkuju všem, kteří se o Rungo.cz staráte - těm, které už znám, i těm, které jsem ještě nepotkal, ale bez kterých by to určitě nefungovalo!" Ondra



Žijeme také na Facebooku