Tak jsme doběhli do cíle. RUNGO.cz se s vámi loučí

Někoho jsme inspirovali a rozhýbali ho, jiné „pošťouchli“ v tom, že začali o sobě přemýšlet jinak a začali se rozhodovat tak, jak už delší dobu cítili, ale dosud se báli dát věci do pohybu. Byly to nádherné roky plné změn, emocí, příběhů a setkání. Na tohle se nedá nikdy zapomenout. RUNGO definitivně končí a já stojím opět na začátku. Nejsem smutný nebo naštvaný. Jsem připravený přijmout nové výzvy tak, aby příběh pokračoval.

Opouštím končící projekt s pocitem, že většina toho, co se stalo, udělalo, vymyslelo, mělo smysl. Dnes stojím v redakci naposledy a snažím si vzpomenout na lidi, které jsem za tu dobu potkal. Dost dobře to nejde a to mě trošku mrzí. Myšlenky mi létají sem tam a já nedokážu uklidnit mozek a soustředit se. Vzdávám to a nechávám to být. Sednu si naposledy na židli a cítím, jak se mi po chvilce roztřese srdce. Vnímám jeho teplo a dochází mi, že všechny vzpomínky se usadily právě tam. A o tom to celé bylo. RUNGO měj se a vy , kdo jste nás četli, chodili na naše závody nebo jinak podporovali, strašně moc DĚKUJI.

A bez těchto lidí, by nikdy RUNGO nebylo tím, čím se stalo. Díky vám všem přátelé, kamarádi a známí.

Magdaléna Ondrášová, Filip Marvan, Vítek Kněžínek, Marek Topinka, Maruška Sehnálková, Karolína Hornová, Kateřina Honová, Bára Topinková, Jakub Larysz, Šárka Spáčilová, Karolína Hejlová, Pavel Tomek, Pavel Duchan, Michael Novák, Tomáš Foltín, Radka Černá, Petra Vymlátilová, Michal Hrabec, Nikola Havlík, Alan Munteanu, Hanka Munteanu, Pavel Klásek, Mirka Pešáková, Petr Brém, Kateřina Brémová, Tomáš Parma, Pavel Hrůza, David Rechtoris, Eva Kubelková, Eva Škvařilová, Eva Štěpánková, Jakub Kocian, Lindule Petrášová, Marcela Janoutová, Tomáš Pačák, Ondra Pojmon, Mirka Ježková, Pavel Oddfish, Jirka Mašek, Ondra Bubník, Pavel Koblížek, Petra Nia Lišková, Tereza Janečková, Tomáš Kurfürst, Vasil Dogaru, Vašek Chalupný, Ondra Malík, Dušan Erbs, František Kubínek, Iveta Lodrová, Petr Kozlíček, Libor Krayzel, Lukáš Schwengsbier, Monika Košťáková, Michal Vaňáč, Veronika Pudsey, Tereza Šádková, Michal Kramule, Radek Čada, Tomáš Hrdina, Ondřej Pavlů, Roman Němec, Lucie Pecinová, Lucie Pojarová, Mirek Čepický, Miloš Škorpil, Ivana Kovárníková, Zdeněk Háp, Lucie Kolková, Zuzana Alsterová, Hana Marvanová, Vanda Kadeřábková-Březinová, Ondra Fejfar, Lucie Dorazilová, Pavlína Stůjová.

Speciální dík patří šéfredaktorovi Technet.cz Honzovi Kužníkovi, který u nápadu udělat RUNGO.cz stál a byl mým mentorem a poradním sborem po celou dobu fungování a který se spolu se mnou stal hlavním aktérem reklamy, jež RUNGO.cz odstartovala.



PS: Spousta lidí se nás ptá, co bude dál. Uvidíme a pokud něco, tak doufáme, že to bude SUPER.