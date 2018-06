Rungo.cz vybíhá. Přidejte se!

Tohle nebude standardní PR článek o novém produktu na trhu, protože Rungo.cz chce být něčím víc.

Začnu od začátku. Zdravotní omezení mě před třemi roky nezastavilo a já si našel cestu jak dál, abych zbytek života nestrávil rozvalený na lenošce. Začal jsem s běháním. Velmi pomalu, ty začátky byly plné silných okamžiků, které jsem si vrýval do již tak "vytuněného" srdce. První vycházky a krátké a opatrné výběhy s Honzou Kužníkem z Technetu, první samostatné dlouhé výběhy, momenty, kdy jste sami se sebou a běžíte velmi pomalu v tichu a ranním oparu lesa. Tam někde se rodilo Rungo.cz.

Běhal jsem víc a víc, stále pod dohledem měřiče tepu a kardiologa. Prodlužoval jsem vzdálenosti a učil se, jak běhat na nízké tepové frekvenci. Občas jsem o tom napsal na Xman.cz, web pro muže pod iDNES.cz, a čtenáři mi začali psát a ptát se na věci kolem zdraví i běhání.

Pohyb, do něhož se daly věci, mě začal fascinovat a já zjistil, že je to přesně to, co mě naplňuje. Bylo mi jasné, že kvůli zdraví a věku už žádné olympiády a "svěťáky" nedám, a napadlo mě, že web o běhání by mohl být tím pravým. S Honzou jsme o tom během společných výběhů kecali snad pořád a čím dál častěji bylo lesem slyšet: "Ty voleee, to je nápad" nebo: "Počkeeej, jak jsi to myslel s tím, že by se dalo udělat běžecký video?"

Před rokem jsem se rozhoupal a zaregistroval si doménu www.rungo.cz, koupil na wordpressu, který poskytuje redakční systém, šablonu stránek a kamarád Martin mi udělal logo. Takže místo by bylo, ale co obsah, který zabere nejvíc času? O tom, jak o běhání psát, jsem měl jasno: jinak než ostatní. Chtěl jsem web o běhání a chůzi pro ty, kteří chtějí začít nebo již začali, nehoní ale vteřiny a běh je pro ně zábavou, životním stylem, prožitkem. Především jsem se chtěl běháním bavit, točit k němu třeba i šílená videa, nad nimiž si cílevědomý běžec zaťuká na čelo, na nikoho se neohlížet a dělat si podle svého. Na spuštění jsem ale hledal sílu a podporu.

Web jsem propagoval už v září 2012, i když ještě nefungoval.

Letos v červnu jsme udělali pro čtenáře Xman.cz soutěž o tom, kdo naběhá každý měsíc víc kilometrů než já. Vznikla facebooková skupina Předežeň Xman.cz a já doufal, že to třeba pár lidí přiláká. Popravdě, od prvních dní mi to naprosto změnilo život. Skupina se hned rozjela a já jen zíral, jak moc jsou všichni aktivní a jak se nebojí sdílet svoje emoce. Ten okamžik mi sílu dodal.

Zašel jsem za svým šéfredaktorem Michalem Hanákem a řekl mu, že vedle své práce v Xman.cz si chci udělat soukromě jiný web, o běhání. Ptal se, zalíbilo se mu to, chtěl si o tom promluvit víc. Pak to přišlo, jeho "Co kdybys to dělal v rámci iDNES.cz?" slyším ještě teď. Nikdy by mě nenapadlo, že je možné spojit se s někým tak velkým, neměl jsem funkční web, jen nápad a chuť. Nikdy bych si netroufl nabízet něco, co ještě neběží.

Začínaly prázdniny a my jsme si plácli. Je to neskutečný.

3 roky jsou dlouhá doba, ale 2 jsou víc než 1, a tak je možné říct právě teď: START. Ta matematika je vlastně fajn a já se jí tolik bál.

Rungo.cz startuje a chce vám říct, že běháme srdcem. Doufám, že se stanete jeho součástí a inspirací, která mu pomůže vyrůst a nechat zaznít jeho srdce ještě hlasitěji. Vítejte.

Jo a nezapomeňte, že žijeme taky na Facebooku.