Rungo.cz má třetí nejlepší reklamu a 188 000 návštěvníků

Takže když jsem 2. září letošního roku psal úvodní článek, že se "zhmotnilo" Rungo.cz, tak jsem popisoval jeho několikaletý porod. Jak dlouho to celé trvalo, o to rychlejší byly jeho první krůčky. Mám pocit, že úplně přeskočil batolení se, sezení a rovnou se rošťák rozběhnul. Vlastně co bych chtěl, když je to Rungo. Nikdy bych si nevsadil ale na to, že po dvou měsících bude mít za sebou takovéhle zářezy: třetí místo za nejlepší TV reklamu, kterou uděluje časopis Marketing a media, a za září - pro mě neskutečných - 188 000 návštěvníků. Mám obrovskou radost.

Popravdě jsem si myslel, že rozjezd webu bude takové pomalé pobíhání, žádné sprinty a třeba za půl roku se uvidí, co s Rungem dál. Třeba ta naše oceněná reklama, vznikala v mé a v hlavě Honzy Kužníka z Technetu nějakou dobu, při našich světaběh řešících společných zásadně nerychlých výklusech. To jsem ještě neměl ani páru o tom, že se nakonec Rungo.cz rozjede pod iDNES.cz.

Hvězda z reklamy na Rungo.cz si čte o velkém úspěchu.



Byla sranda vymýšlet něco, co popírá klasické reklamy na věci kolem běhání. Prostě naše mozky si hrály a my to tlačili až do nesmyslných scén. Náš rozpočet totiž nebyl velký, on byl prakticky nulový. I proto jsme se museli rozloučit se záběry z vrtulníku, kde ve velkém finále vybíhají desítky nahých lidí z lesa na louku. Přesto se nám podařilo nechat za sebou takové značky jako Calvin Klein, Jack Daniels nebo ČEZ .



A těch 188 000 unikátních návštěvníků, které minulý týden zveřejnil Netmonitor.cz, je naprostá pohádka. Teď se můžu přiznat, že osobně jsem pomýšlel na nějakých 70 000. Očividně se mám stále co učit. Tahle čísla jsou neuvěřitelně zavazující a mě to nutí jít pořád dál, vylepšovat a snažit se nezklamat. Naštěstí na to už od začátku nejsem sám a teď navíc do týmu Runga nově přibyli i nadšení běžci jako je Majda Ondrášová, Mirek Čepický nebo Milan Kůtek.



Porodem jsem začínal a také jim skončím. Vy čtenáři jste naše "pupeční" šnůra, kterou ale nehodláme přestřihnout, protože všichni dohromady jsme Rungo.



Přidej se k nám na Facebooku a zapoj se. Rungo.cz můžeš tvořit i ty.