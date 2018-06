RUNGO běhá v Kolíně o ceny, přidejte se a získejte víc, partu přátel

Od samotného začátku má RUNGO.cz výběhy v Kolíně pod palcem Ondra Bubník. Kluk, který byl nejen u jejich začátků, ale i u samého počátku Runga, které se zrodilo v hlavě vedoucího redaktora rubriky Xman na iDnes.cz, Marka Odstrčilíka. O tom, jak začal Ondra běhat a co vše vás může čekat na výbězích našeho webu, jsme si společně popovídali.

Jak jsi začal běhat?

Mám pocit, že alespoň trochu běhám od dětství. Dnes potkávám dost lidí, kteří říkají, že běh nesnášeli a někomu to vydrželo. To naštěstí není můj případ. Já měl na škole běh docela rád. A jako školák několikrát běžel Mladé Běchovice. Pak nastala běhací pauza.

Zpátky mezi běžce jsem se zas přidal na podzim 2012. Potkal jsem se s prstovými botami a pocit, že běžím skoro bos mě hodně bavil. Když na jaře roztál sníh, dával jsem měsíčně padesát až šedesát kilometrů. Dnes mi to přijde úsměvné, ale tenkrát mi to přišlo jako velké číslo. S tímto „tréninkem“ jsem na jaře 2013 absolvoval první půlmaraton v Českých Budějovicích. Zásadní zlom přišel v červnu 2013 s výzvou Předežeň Xman.cz. Aktivoval jsem si účet na FB, přihlásil se do skupiny, zjistil, kolik tam ti blázni mají běžně za měsíc naběháno a chtěl se odhlásit. Marek mi to rozmluvil. Prý tam je veselo a díky skupinovému šílenství kilometry naskakují samy. Pravdu měl jen napůl. Veselo v té partě bylo, to zase jo, jenom kilometry musel každý naběhat sám. Tato taškařice pokračuje mimo jiné i na RUNGO.cz a přidávají se stále noví a noví soutěžící, kteří hledají motivaci.

Kdy a kde v Kolíně Výběh se pravidelně koná v neděli. O místě a čase srazu se vždy dozvíte ve facebookové skupině KOLÍN - RUNGO.cz výběhy

Proč pořádáš výběhy?

Výběhy pod hlavičkou RUNGO vznikly v Praze a mně to přišlo jako skvělý nápad. Vůbec jsem neváhal a Kolín se do seznamu měst s pravidelnými běžeckými tréninky zařadil mezi prvními.

Důvodů, proč stále pokračujeme, je celá řada. Výběhy jsou příležitostí setkat se s podobně postiženými kamarády. Máme možnost probrat, jak se komu dařilo na závodech, zjistit, kam se kdo chystá a kde se utkáme na závodní trati. Je to úžasný způsob, jak k pohybu přivést i nováčky, kterým se nechce začínat samotným. A v neposlední řadě je to občas jediný důvod, který mě donutí vyběhnout, i když je opravdu nevlídné počasí.

Čím jsou výběhy v Kolíně zvláštní?

Nemám srovnání s ostatními městy. Moc se mi u nás líbí, že se potkávají běžci s různou výkonností a přesto výběh opravdu absolvují společně. Myslím, že to je pěkná motivace, když s úplným nováčkem běží Milan, který umí maraton za tři hodiny. Potkáváme se na kraji Kolína, kde začíná lesopark, tak velká část našich tras vede po lesních cestách.

V Kolíně máte soutěž o nejvěrnějšího běžce. O co jde?

V podzimním sychravém počasí je většinou těžší donutit se jít běhat ven. Abychom naše běžce motivovali o trochu víc, vyhlásili jsme soutěž o nejčastější účastníky. Od 30. října si vedeme „docházku“. Na Štědrý den počítáme se svátečním výběhem, kde vyhlásíme nejvěrnější běžce v kategoriích „nováček“, „mazák“ a dodatečně jsme přidali i kategorii „dítko školou povinné“.

Jaké máš oblíbené trasy?

S tím, jak pomalu navyšuji objemy, se mění i moje oblíbené trasy. V Borkách je vyznačen pětikilometrový okruh. V mých běžeckých začátcích jsem používal jen ten. Někdy jsem si ho zkrátil na pouhé tři kilometry. Dnes už potřebuji naběhat víc a kroužit jeden okruh víckrát mě nebaví. Proto přes Borky většinou zamířím podél Labe do lužního lesa u Veltrub. Přes zimu, kdy se brzo stmívá, využívám i cyklostezku mezi Kolínem a Velkým Osekem.