Herec Vilém Dubnička splnil svoji sázku, pokusil se zaběhnout rekord

Minirozhovor po závodě Viléme, jak jsi prožíval celý půlmaraton? Hrozně jsem se na závod těšil. Posledních dvacet minut před startem jsem se fakt nemohl dočkat a pak jsem si to skvěle užíval. Až do 18. kilometru. Takže přišla na tebe v průběhu závodu pověstná krize? Přišla. Já jsem na ni vůbec nevěřil. Nemyslel jsem na to a chtěl jsem poslední kolo zrychlit, ale tři kilometry před cílem už jsem jen táhl tělo za sebou. Bylo mi to líto, ale výsledek je dobrý a pár minut po závodě lítost přešla. Jsem spokojený. Co pozitivního jsi na celém závodě našel? Nevěřil jsem, že může být závod ve městě zajímavý. Mám rád přírodu. Bylo to ale fajn. Odteď už budu mít na ulice Plzně vždycky jiný pohled. Je to přesně to, co děláme s Divadelním létem – ukazujeme historická zákoutí města z jiné perspektivy. Jak by asi vyzněl přímý běžecký souboj s bratrem? Brácha běžel týden přede mnou půlmaraton na Šumavě. 2:05:17 hod. a mnohem obtížnější terén. Nerad to říkám, ale myslím, že by mě v Plzni předběhl. Plánuješ nějakou další výzvu v běhání? No když si řeknu, že jsem uběhl půlmaraton, zní mi to jako přeplavat „půllamanč“ nebo zdolat „půleverest“, takže ... chtěl bych ho mít celý!