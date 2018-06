Trendem běžeckých hodinek je jednoduchost, říká viceprezident značky TomTom

Jak jste se k Vaší práci dostal?



TomTom mne asi před devíti lety oslovil právě proto, že jsem sám byl (a pořád jsem) nadšeným sportovcem. Když jsem dostal nabídku, zajásal jsem. Je to práce snů. Můžu sportovat a přitom se podílet na vývoji produktů, které sportovcům usnadní jejich přípravu a zpříjemní život.

Jak k tomu došlo, že TomTom, známý ze světa autonavigací, vstoupil do sportovní oblasti?

Všechno začalo spoluprací se značkou Nike, pro kterou TomTom vyráběl první běžecké hodinky. Prolomil tím technologickou bariéru a zjistil, jaký zájem je o podobné produkty. Byl to pro nás velmi úspěšný produkt, jednoduchý, ale funkční. Dalším krokem bylo vyrobit vlastní hodinky, postupně rozšířené o měření tepu ze zápěstí, tím byla překročena další bariéra a teď jsme přidali dokonce i hudbu.

Vy sám běháte s hudbou?

Donedávna, když jsem běhal, jsem poslouchal hlavně okolní svět, ale nedávno jsem se zranil, a tak musím trávit spoustu času v posilovně a na trenažéru. A to je velká nuda. Hudba mě celou dobu cvičení ovlivňuje. Zjistil jsem, že lidé při běhu často poslouchají hudbu z telefonu, je to pro mě velká zkušenost. Pokud nechcete být úplně bez kontaktu, nutí vás to pořád zvedat telefony, a to není moc praktické. Já sám se snažím běhat co nejvíce nalehko, proto si myslím, že integrace některých věcí je důležitá. Když se podíváte na měření tepu, všechny ty postranní věci, hrudní pásy, snímače na botu, jsou pryč. Teď ho můžete měřit přímo na hodinkách, díky tomu jsou teď také mnohem lehčí. Běhám s hodinkami Spark už asi šest měsíců a jsem nadšený. Jsou to sice maličkosti, ale ty dělají vše mnohem jednodušší.

Integrace může být pěkná, ale nezdá se Vám někdy té techniky až příliš?

Ano, je třeba vyvažovat. Občas je opravdu lepší nechat vše doma a jít si jen tak zaběhat a poslouchat přitom své tělo. Na druhou stranu, my se snažíme o to snížit při běhu zátěž, nechceme, aby člověk každých pět vteřin sledoval hodinky, to by se zbláznil. Chceme, aby lidé hodinky používali s rozumem, aby je používali správně. Když mi zavolají děti, můžu to otočit a běžet zpátky. Když zavolá kolega z práce, zavolám mu později. Zjednodušeně řečeno, důležité pro nás je, aby v hodinkách byly jen takové věci, které lidem pomáhají a motivují je.

Ve Vašich hodinkách není navigace, zvažujete takovou variantu?

To je zajímavá otázka, někteří lidé od nás něco takového očekávají. Ale je to velmi obtížné udělat to tak, aby to bylo funkční a zároveň jednoduché. Lidé, kteří běhají v horách, jsou zvyklí se orientovat v terénu a snesou určitou technickou složitost. Nemůžeme to ale očekávat od široké veřejnosti. To, co v našich hodinkách je, se musí ovládat snadno. Mě osobně to zatím neoslovilo. Zatím o tom neuvažujeme.

V navigaci je TomTom pojem, ale ve sportu je nováček, myslíte, že máte šanci v tomto segmentu uspět?

Myslím, že ano. Když lidem představujeme nové věci, vnímají nás jako špičku. Myslím si, že TomTom dokáže vytvořit spoustu věcí. Lidé vědí, že dokážeme udělat hodinky s GPS. Věří však, že dokážeme vytvořit hodinky s kamerou. Chce to čas. Máme spoustu věcí navíc, oproti hodinkám z východu. Loni jsme prodali spoustu hodinek, letos jich prodáváme také hodně a věřím, že kupců bude přibývat. Důležité je věnovat se inovacím, jako je například hudba. Když vyřešíme nějaký nový problém a zjednodušíme tak lidem život, je to skvělé.