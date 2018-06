Po běhu mi pivo víc chutná, říká organizátor závodů

Hned 17 závodů letos nabídne Okresní běžecká liga (OBL) spadající pod AC Česká Lípa. Profíci i amatéři mohou sbírat body například při půlmaratonu v Brništi, na lipové aleji v Zahrádkách nebo kolem Varhan v Kamenickém Šenově. Bez nadsázky se dá říct, že právě soutěže pořádané OBL provázejí běžce těmi nejkrásnějšími zákoutími Českolipska. Zásluhu na tom má i Vasil Dogaru, jeden z pořadatelů a zároveň běžec. „Teď hlavně přemýšlím, že bych ještě nějaký nový závod vymyslel, anebo i s kamarády uvažujeme o obnovení již zaniklých závodů,“ tvrdí Dogaru.

Jak hodnotíte běžeckou účast na jednotlivých závodech? Četl jsem, že loni startovalo kolem třech tisíc závodníků. Můžete to porovnat s předchozími lety?

Ano, je to přesně 3115, i loni bylo přes tři tisíce. Hodně se to zvedlo díky běžeckému boomu, do roku 2013 se číslo pohybovalo kolem dvou tisíc. I jednotlivé závody mají účastnické rekordy, za poslední tři roky mají kromě dvou všechny závody účastnické rekordy. Někde jsou trochu překvapení, ale víceméně to zvládají, maximálně se jim trochu posouvají časy startů.

Letos jste otevřeli svou 21. sezonu. Byl jste u toho, když liga začínala? A jak na tyto roky vzpomínáte?

Ligu založil a stále vede Olda Slaměný, bývalý výborný maratonec. Začalo to v roce 1996 nultým ročníkem. Já se snažím být jeho pravá ruka posledních asi sedm let, začal jsem zpracovávat tabulku s body, aby je závodníci měli co nejdříve, pak jsem založil facebookovou stránku „Okresní běžecká liga - Českolipsko“ a letos už máme konečně i stránky www.oblcl.cz.

Liší se nějak jednotlivé trasy a závody pořádané v současnosti od těch dřívějších?

To je závod od závodu jiné, například přespolní běh Cvikováčku má za 10 ročníků asi pět různých tratí, Běh městem Cvikov má za 62 ročníků stejnou trať (možná s malými úpravami).

Běh v současnosti prožívá jakousi renesanci, běhají mladí i staří. Promítá se nějak tento fenomén do vaší členské základny a sportovních výsledků?

Počty účastníků se každý rok zvětšují, ale stále běhá málo lidí od 15-20 let, čemuž rozumím, také jsem měl v tomto věku jiné druhy zábavy.

Jak osobně pohlížíte na nezbytné zlo současných běžců - různé elektronické doplňky, měřiče tepu, inteligentní boty, počítače kalorií a podobně?

Já osobně jsem velký statistik na svoje běhy, nemusím sledovat při běhu žádné údaje, ale je pro mě důležité mít v cíli nahrané kilometry, zapojuji se do různých výzev, např. kdo naběhá víc km za měsíc, a to mě i motivuje. Při závodě si u delších běhů hlídám tempo, abych se neunavil hned na začátku. Na druhou stranu se mi nelíbí trend selfie fotek z běhů, taky si ji někdy udělám, ale nic se nemá přehánět. Úplně nejvíc mě dokáže vytočit, když běžím a závodníkovi začne telefon mluvit, jak rychle běží, jak dlouho běží, jaké má průměrné tempo a na závěr ještě spálené kalorie.

Máte mezi běžci i nějakého rekordmana, který by uběhl všechny ročníky? Nebo nejstaršího běžce?

Měli jsme rekordmana, který běžel kolem 150 závodů ligy v řadě, na což potřeboval asi 10 let, ale ze zdravotních důvodů sérii přerušil, to bylo před dvěma lety a od té doby myslím opět nevynechal. Jinak lidé, kteří dali alespoň jeden závod každý rok, těch bude asi hodně.

Závody OBL se konají po celém českolipském okrese. Můžete vypíchnout ten nejkrásnější, alespoň z pohledu prostředí a atmosféry?

To bych asi neměl. Ale sám za sebe mám rád běhy více terénní a srdcovka je pro mě Obecní les u Okřešic, kam chodím hodně běhat a konají se tam dva závody z ligy.

Podle jakého klíče vybíráte jednotlivé trasy pro konkrétní běhy? Daří se vymýšlet nové, nebo se dlouhodobě jede podle stejného scénáře?

Většina závodů se po léta nemění. Klíčem je asi zázemí, to je důležité, ale dá se to dělat i s jedním přístřeškem, čajem a sušenkami.

Předloni se Brnišťský půlmaraton stal s 280 běžci největším závodem Českolipské okresní běžecké ligy. Dá se to ještě někdy překonat, nebo podobné ambice nemáte?

Loni už to bylo bezmála 500 lidí. Závod pořádá kamarád Ota Forman a myslím, že se mu to daří. Tam je vidět, že sám navštěvuje větší závody a tak to je jediný závod s čipovým systémem a s barevnými plakáty všech rozměrů už rok dopředu, dokonce má certifikaci na délku tratě. Rekord nedrží, ale myslím, že tento závod má takové ambice. Rekord drží již zaniklý Běh Českou Lípou s 825 účastníky, na tento závod rád vzpomínám a ani už si vlastně nepamatuji, proč byl v roce 2004 naposledy.

O jaké běhy bývá mezi sportovci největší zájem?

Řekl bych to spíše obráceně, menší zájem je o hodinovku a dvanáctiminutovku, běhá se to na dráze a je to dobré na otestování aktuální formy, ale kroužení dokola lidi moc neláká. Jen pro zajímavost, v Jablonném na hodinovce se už několikrát ukázal olympionik Jan Kreisinger.

Který z letos naplánovaných závodů shledáváte tím nejtěžším?

Nejtěžší bude asi půlmaraton, kvůli své délce. Na ten už je potřeba trochu potrénovat. Jsou i lidé, kteří ho dají bez přípravy, ale bez tréninku to může hodně bolet.

Je vůbec OBL otevřená i pro závodníky z jiných okresů? Jaký podíl tito běžci tvoří?

Jednotlivé závody jsou otevřené všem, ale do ligy bodujeme jen lidi z okresu. Na 20. ročník jsme to zkusili na přání pár lidí otevřít, ale našel se jen jeden mladík, který jezdil cíleně na tyto závody z Varnsdorfu (10x). Takže místní běžci přicházeli o body a ty získávali závodníci, kterým naopak o body nešlo, takže jsme se vrátili k původní koncepci.

Co konkrétně běh může člověku přinášet, pokud se rozhodne jej provozovat?

To můžu hodnotit jen za sebe, rekreační běhání je dobré na vyčištění hlavy a když pak jdu po běhu na pivo, tak i víc chutná. Pak jsou tu závody, kde člověk potká spousty známých a zároveň potkává stále nové tváře.

Jak vidíte budoucnost OBL?

Ředitel Olda Slaměný je zároveň pořadatelem posledního závodu - Žandovské desítky, já donedávna pořádal dva závody a teď přemýšlím, že bych ještě nějaký vymyslel, anebo i s kamarády přemýšlíme o obnovení již zaniklých závodů. Ostatní závody mají každý své pořadatele, my je jen sdružujeme do jedné ligy. Máme tam letité závody např. Běh městem Cvikov (62 ročníků), Běh Kamenickým Šenovem (40 ročníků), Jarní běh sídlištěm západ (39 ročníků), Červený okruh v Doksech (36 ročníků), občas některý závod skončí a pak se objeví nový. Nejmladším je Běh okolo Hvozdu, který letos bude teprve potřetí. Vznikl z nadšení běžce, který tam má chalupu, zároveň je závod charitativní a vybrané peníze putují místnímu dětskému domovu.